Greg Michel y Sebastián Lizarzaburu tuvieron fuerte discusión en Amor y Fuego por dinero de donaciones

Greg Michel y Sebastián Lizarzaburu dieron por finalizado su amistad. (Foto: Instagram)

Greg Michel se comunicó con el programa Amor y Fuego para contar los problemas que tenía con Sebastián Lizarzaburu, asegurando que el ‘hombre roca’ no le entregó las cuentas de las donaciones que recibió cuando él se encontraba en estado de coma tras sufrir un grave accidente en su gimnasio de Tarapoto.

Como se recuerda, en nombre del 2021, el exchico reality sufrió un fuerte accidente por la ruptura de un espejo que le cortó parte de su brazo izquierdo. Él fue traslado de emergencia a un hospital de Tarapoto y luego enviado a Lima; sin embargo, el modelo belga no contaba con ningún tipo de seguro, por lo que debía costear todo.

Fue en ese momento que Sebastián Lizarzaburu apareció en sus redes sociales, donde solicitó ayuda económico de sus seguidores, pues Greg Michel no contaba con el dinero suficiente para costear la hospitalización.

Luego de superar este accidente y volver a la ciudad de Tarapoto, el modelo belga se dio con la sorpresa de que parte de las donaciones que recibió no le fueron entregadas en su totalidad, por lo que le pidió al ‘hombre roca’ que le rinda cuentas.

Al no encontrar respuesta por parte de su mejor amigo, Greg se comunicó con el programa para denunciar a la pareja de Andrea San Martín por apropiarse indebidamente del dinero que mucha gente le depositó de buena fe para que se lo entregué a él.

“Hermano, tú sabes que para mí ese tema es complicadísimo. Sebastián es como mi hermano y es difícil para mí (...) Si es que por “A” o “B” me ha caga… con un dinero, que por lo que tengo entendido no es poco. Tendría que tener todos los registros y le he pedido, y a mí no me da ningún registro, me da registro de la cuenta de su hermano”, manifestó.

SEBASTIÁN LIZARZABURU SE DEFENDIÓ DE LAS ACUSACIONES

Al enterarse que estaba siendo acusado de Greg Michel, Sebastián Lizarzaburu decidió ponerse en contacto con el programa Amor y Fuego para dejar en claro que sí le rindió las cuentas al modelo belga y que hasta le envió el estado de cuenta para que verifique que no se quedó con el dinero de las donaciones.

“ Según él, hay personas que le dicen que han apoyado y en base a no sé qué él saca conclusiones que falta dinero. Para empezar, yo a Greg le envié todos los estados de cuenta que me enviaban del banco por correo”, dijo.

Pese a que Sebastián Lizarzaburu estuvo en los momentos más difíciles de Greg Michel, la fuerte amistad que tenían se acabó por temas económicos.

GREG MICHEL TAMBIÉN LLAMÓ A AMOR Y FUEGO

Mientras Sebastián Lizarzaburu explicaba que no se quedó con el dinero de las donaciones para Greg Michel, el exchico reality también se comunicó con Amor y Fuego para responderle a su exmejor amigo, ocasionando que tuvieran una discusión en vivo, al punto que el modelo belga no pudo evitar quebrarse.

“ Me duele porque es dinero de mi mamá y ella no está pasando por una buena etapa en este momento, eso es lo que más me duele, y me duele que personas, que el Perú me haya apoyado y no haya llegado bien el dinero ”, dijo.

En otro momento, el ‘hombre roca’ señaló que no tendría problemas en juntarse con Greg Michel para señalarle punto por punto los gastos que realizó, además de que revisen el estado de cuenta juntos. Finalmente la pareja de Andrea San Martín dejó en claro que Greg ya no era su amigo y no volvería a apoyar a nadie cuando lo necesiten.

