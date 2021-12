Christian Domínguez es sorprendido por sus hijos y los hijos de Karla Tarazona: “Soy afortunado”

Christian Domínguez es sorprendido por sus hijos. (Foto: Willax)

Con gran emoción, este viernes 24 de diciembre, Christian Domínguez recibió en el set de Amor y Fuego a sus dos hijos, Camila y Valentino, fruto de las anteriores relaciones del cantante. Sin embargo, no fue la única sorpresa, pues también asistieron al programa los hijos de Karla Tarazona, Stefano y Alessandro, quienes quieren y llaman padre al cumbiambero.

Al verlos, Christian no dudó en llamarlos: “mis cachorros, yo les digo mis cachorros”. A lo que Gigi Mitre lo resaltó como padre, e indicó que algo bueno habrá hecho para que sus hijos lo quieran tanto.

“Es lo que digo, algo he hecho bien porque soy afortunado”, respondió Domínguez emocionado, resaltando que sus pequeños se llevan bastante bien, “siempre se han llevado bien”. Incluso ante la llegada de su última bebé María Cataleya, fruto de su relación con Pamela Franco. Previo a ello, indicó que una de las cosas que lo ponen muy sensible es cuando se meten con su familia.

Christian contó que sus cuatro hijos mayores cantan, pero solo dos se animaron a demostrarlo, Camila y Valentino. Mientras que Stefano dijo que quería ser youtuber y Alessandro futbolista.

El cantante llegó al programa de Rodrigo González para presentar un musical con su grupo Gran Orquesta Internacional. Y aunque Rodrigo González le hizo preguntas incómodas sobre Gisela Valcárcel y Ethel Pozo, Domínguez en todo momento señaló que el trato era bastante bueno, resaltando que su contrato no le prohíbe asistir a otros programas como líder de una orquesta.

FELIZ CON PAMELA FRANCO

En otro momento, Christian Domínguez fue consultado sobre Pamela Franco y la confianza que tiene en él pese a su polémico pasado con sus exparejas.

“Tienes suerte porque las mujeres confían en ti”, inició Gigi Mitre. A lo que el cantante contestó: “Si, tengo mucha suerte que Pamela confíe en mí, que haya formado una familia conmigo, que quiera estar con mis hijos, yo me siento un bendecido de Dios, debo haber hecho algo muy bueno en esta vida para que Dios me esté premiando así”.

HA LLORADO POR UNA INFIDELIDAD

Christian Domínguez reveló también que en su pasado ha sido víctima de infidelidad, motivo por el que lloró mucho pero pudo reponerse.

“La relación no era pública en ese entonces porque tenía como 15 o 16 años por ahí”, contó el también actor.

Asimismo, destacó que esta persona es famosa, pero no en el tiempo que tuvieron una relación. “Yo lo dije en un espejo en Amor Amor Amor, he llorado duro, lloré bastante, era la primera vez que yo me enamoré”, reveló.