Magaly Medina se distancia de Andrea Llosa: “Alguien necesita referirse a mí para llamar la atención”

Fiel a su estilo, Magaly Medina decidió salir al frente para contestarle a Andrea Llosa, quien aseguró que no le interesa lo que opine la ‘Urraca’ sobre el contenido que ofrece en su programa.

La periodista de espectáculos indicó que desde que inició en la televisión peruano ha evitado enfocarse en lo que pueden decir los demás sobre ella, pues claramente no le importa.

“Desde que empecé en ATV, hace 26 años, mi equipo y yo fuimos una isla, no nos interesa el resto o una persona en especial, lo que haga o deje de hacer el resto nos interesa dos pepinos ”, expresó Magaly al diario Trome.

En otro momento, Magaly dejó en claro que no está entre sus planes iniciar una rencilla con sus compañeras de ATV: Andrea Llosa y Juliana Oxenford, de quien se alejó por las distintas opiniones que tuvieron en las Elecciones Generales 2021.

“Yo no le voy a contestar ni a Juliana ni Andrea ni a ‘Perico de los palotes’. Yo escojo a mis enemigos, ellos no me escogen a mí ”, expresó la conductora de Magaly TV La Firme.

Finalmente, la presentadora no dudó en mandarle un tremendo misil a la periodista. “ Si alguien necesita un poco de publicidad y referirse a mí para llamar la atención de la prensa, no es mi caso , no voy a contestar”, sentenció.

EL DATO: Magaly TV La Firme vuelve este lunes 31 de enero. En su esperado regreso a la televisión, la ‘Urraca’ afilará su lengua para opinar sobre las relaciones del momento: Melissa Paredes y el bailarín Anthony Aranda; y Rodrigo Cuba con Ale Venturo.

LAS DECLARACIONES DE ANDREA LLOSA

Mucho se ha dicho sobre una pelea entre Magaly Medina y Andrea Llosa debido al contenido que ambas ofrecen en sus espacios. Y es que la presentadora de Andrea ha tenido figuras del espectáculo nacional en su programa, algo que incomodó a la ‘Urraca’ en su momento al considerarlo como “competencia”.

Este 2022, Llosa indicó que su programa no está enfocado en el tema de la farándula y que los pocos personajes que pisaron el set, como Dayanita, ‘Tomate’ Barraza, Robotín y Juan Víctor Sánchez, acudieron a ella por iniciativa propia.

“No me interesa lo que piense Magaly, no me interesa lo que diga nadie a menos que sea mi productora o que sea la parte del entorno del programa honestamente, yo soy libre de tocar los temas que creo conveniente. No estoy pendiente de lo que dice Magaly o no dice, puede decir lo que le de la gana, es libre de hacerlo . Y si le incomoda, pues le incomoda, ¿qué puedo hacer yo? Cada quien es dueño de lo que siente y de lo que piensa. Y no tengo ninguna rencilla, para aclarar”, expresó la comunicadora.

Andrea Llosa regresa con una nueva temporada de Andrea y Nunca mas. (Foto: ATV)

NO SON AMIGAS

Aunque Andrea Llosa dejó en claro que no existe un enfrentamiento entre ella y Magaly, aclaró que no son amigas. Tampoco tiene una relación de amistad con Juliana Oxenford, conductora de Al Estilo Juliana.

“¿Si hay lucha de egos? Egos tenemos todos, no solo para las personas que salen en la TV. Respecto a Juliana Oxenford y Magaly Medina (con quienes siempre la enfrentan), no tengo relación con ellas y no tengo por qué tenerlas. Creo que a todas nos va bien y cada quien tiene su espacio. Yo no tengo ningún problema con ninguna, pero tampoco es que vaya a ser amiga de todo mundo”, señaló.

Entre las figuras de la televisión que sí considera sus amigos se encuentran Mathías Brivio, Giovanna Díaz, Fernando Díaz, Pamela Vértiz, Martín Arredondo, Mabel Huertas, entre otras.

