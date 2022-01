Luciana Fuster aclara cuál es su relación con Patricio Parodi tras viaje juntos a Estados Unidos

Luciana Fuster rompió su silencio tras viaje a Estados Unidos. (Foto: Instagram)

Luciana Fuster y Patricio Parodi ya se encuentran en Perú tras disfrutar de unas merecidas vacaciones de Esto es Guerra en Estados Unidos, donde se los vio bastante íntimos. ¿Será que ya son pareja? La modelo explicó qué relación tiene con su compañero de reality.

En entrevista con América Espectáculos, Luciana Fuster habló sobre el viaje que hizo al país norteamericano en compañía de su hermana y mamá, al que luego se unieron otros famosos de la farándula para celebrar su cumpleaños número 23.

‘Pato’ Parodi, quien parecía estar dispuesto a dejar atrás los rumores sobre un romance con Fuster, decidió emprender vuelo hacia Miami para acompañar a su compañera de Esto es Guerra. Luego de lucirse bailando juntos en la fiesta, la expareja de Flavia Laos le dedicó un tierno mensaje en redes.

Por ese motivo, el reportero de América Televisión le dijo: “Se te vio al lado de Patricio Pardo y todo el mundo especuló que ya decidieron oficializar”. Fue en ese momento que la modelo decidió dejar las cosas claras sobre su relación con Patricio Parodi.

“ La gente especula desde que nos saludamos, desde que nos conocimos. Ese tema lo tengo ahí (cerrado) . Sí, estuvo allá, pero también estuvo Ale (Fuller), que es de mis mejores amigas”, respondió la guerrera, dejando en claro que ellos no estuvieron solos en ningún momento.

¿CONFIRMÓ ROMANCE?

Luciana Fuster aclaró que ella y su grupo de amigos subieron fotos y videos a redes sociales porque no tienen nada qué esconder. “No hay nada más allá, no hay nada qué decir de ese tema. Lo que yo publico es lo que quiero que vean. Si yo quiero decir algo más, lo diré ”, sostuvo.

Esta frase en particular causó el asombro del reportero de América Espectáculos. Recordemos que la modelo ha subido imágenes que demostrarían que entre ellos existe algo más que una linda amistad, como fotos con las manos entrelazadas y hasta un video donde le dice “Si esto no es amor, no sé que sea”. ¿Eso significa que ya oficializaron?

“ Es cierta (la frase ‘lo que se ve, no se pregunta’), pero a veces también es para tapar algo , por eso no voy a decir nada”, explicó Luciana entre risas.

Patricio Parodi y Luciana en romántica postal. (Foto: Instagram)

NO PIENSA AGUANTAR MÁS CRÍTICAS

Luciana Fuster también habló sobre el 2021, un año complicado para ella debido a las fuertes críticas que recibió por estar vinculada con Patricio Parodi, expareja de Flavia Laos. Además, por ser catalogada como ‘La Faster’ (‘la rápida’ en español) por Rodrigo González.

“Yo creo que las cosas van pasando, hay que saber cómo poner su energía en cosas realmente importantes. Como dije, no me voy a quedar callada nunca más, cada cosa que me moleste la voy a seguir soltando y sacando. La gente tiene que entender que hay formas. Muchas veces estás equivocado y haces que la gente piense que tú estás bien, entonces la gente escucha opiniones que piensan que están bien y realmente no es así”, puntualizó.

Luciana Fuster explica por qué decidió festejar su cumpleaños con Patricio Parodi.

FLAVIA LAOS “OLVIDA” A PATRICIO PARODI

Durante una entrevista con Amor y Fuego, Flavia Laos sorprendió a todos al “olvidar” a su expareja Patricio Parodi, con quien mantuvo más de 3 años de relación sentimental.

“¿No olvidas al Pato con Jay Alvarrez?”, le dijo el periodista, a lo que ella solo se rió a carcajadas. “Chicos, ¿de quién me están hablando? Por favor” , expresó entre risas la modelo, minimizando el romance que tuvieron en su momento.

En estas últimos días, Flavia Laos ha sido vinculada con el influencer Jay Alvarrez luego de ser vistos bastantes cariñosos en Cusco, lugar hasta el que llegaron para conocer juntos una de las siete maravillas del mundo: Machu Picchu.

SEGUIR LEYENDO: