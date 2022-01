La Marina desmiente a Repsol y sostiene que olaje no provocó el derrame de petróleo

La Marina de Guerra y la empresa Repsol tiene versiones distintas de las causas del derrame de Petróleo | REUTERS/Angela Ponce

Durante la exposición del primer informe del Comité de Crisis para atender el desastre natural ocasionado por el derrame de petróleo de la empresa Repsol, la presidenta del consejo de ministros, Mirtha Vásquez, reveló que, según la versión que les ha expuesto la Marina de Guerra del Perú, el oleaje anómalo ocurrido el sábado 15 de enero a causa de la erupción de un volcán submarino en Tonga no provocó el derrame de crudo. Versión que es defendida por la empresa Repsol.

La premier explicó que se vienen realizado dos investigaciones en paralelo:

Con respecto a la no alerta de Tsunami, sostuvo que se ha iniciado una investigación en el interior de la Marina de Guerra para determinar si hubo responsabilidades por no emitir una alerta de ese tipo y cómo ocurrieron los hechos.

Añadió que, a su vez, la Marina de Guerra, a través de la Autoridad Marítima, ha iniciado una investigación respecto a qué ocurrió con el navío involucrado en el derrame del crudo.

Sobre este punto, contó que la postura de la Marina, que le ha adelantado este jueves, es que el derrame del petróleo no fue causado por el oleaje anómalo, como afirma Repsol:

“La posición de la Marina es que no tuvo que ver el tema del oleaje en este asunto del derrame. Hoy nos estuvieron dando unas primeras explicaciones, ya que ellos tienen algunos días para terminar la investigación. Pero esa sería la posición de ellos y van a continuar la investigación para demostrar que el oleaje o el tsunami no tuvo que ver en esta ruptura (de tubería)”, comentó la premier.

Indicó que están esperando el resultado de ambas investigaciones para que se pueda establecer responsabilidades. “Nos parece importante hacer todo el esfuerzo por llegar a establecer los hechos de la manera más objetiva para saber contra quiénes van a ir las sanciones”, dijo.

Derrame de petróleo: Oleaje no tuvo que ver con el derrame de petróleo, asegura la Marina

VERSIÓN DE REPSOL

Cabe señalar, que en un primer momento, la multinacional española negó tener responsabilidad alguna en el desastre ecológico. “Nosotros no nos consideramos responsables del desastre ecológico. Nosotros no lo ocasionamos, y no puedo decirte quien es el responsable, desafortunadamente pasó. (…) Pensábamos que era algo leve”, comentó una vocera de Repsol en una entrevista con RPP.

Según explicó, la erupción del volcán submarino en Tonga ocurrió cuando ellos ya se encontraban realizando la descarga de barriles de crudo. Asimismo, indicó que hubieran paralizado la operación si la Marina de Guerra del Perú les informaba sobre presencia de oleaje anómalo.

“La descarga del buque empieza un día anterior (al derramamiento de petróleo), el 14 de enero. Por lo tanto, el 15 de enero, en el momento cuando ocurre la explosión del volcán submarino en Tonga, y se verifica que no hay una alerta de tsunami emitida para las costas del Perú, nosotros, proactivamente, hacemos una consulta a la unidad de la Marina de Guerra del Perú de Tráfico Marítimo, y nos confirman que podemos proseguir con la descarga del buque”, dijo.

Posteriormente, en un comunicado, la empresa sostuvo que sí aplicaron su plan de contingencia, pero lamentó “no haber transmitido de manera adecuada todos nuestros compromisos y acciones realizadas y asumidas para atender el impacto generado por el derrame de petróleo en Ventanilla”.

Sin embargo, continuaron afirmando la versión de que el derrame fue ocasionado por el fenómeno marítimo:

“Como es sabido, el derrame de petróleo fue ocasionado por un fenómeno marítimo imprevisible para la compañía provocado por la erupción volcánica en Tonga. Durante todo el tiempo que se prolongue la actual situación, la compañía contará con el asesoramiento de expertos técnicos en la materia y portará todos los recursos necesarios

Asimismo, queremos informar que desde que ocurrió el accidente, se activó nuestro plan de contingencia y hemos desplegado una serie de acciones que incluyen:

1. Cierre de válvulas, las cuales permitieron detener la acción de bombeo

2. Destinamos un equipo de buzos que viene explorando el daño submarino

3. Monitoreo constante, aéreo y marítimo y terrestre para la evaluación del impacto generado tras ocurrido el hecho.

4. En el mar, se han desplegado más de 2500 metros de barreras de contención que cubren las zonas detectadas hasta el momento.

5. Destinamos diez lanchas con brigadas de 50 personas que vienen recuperando el producto derramado con los materiales y maquinarias correspondientes (desnatadores tipo skimmer y material absorbente especial)”, señalaron en el comunicado.

SEGUIR LEYENDO