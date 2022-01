Congresista Adriana Tudela presentó habeas corpus solicitando la inaplicación del toque de queda

Adriana Tudela Gutiérrez, congresista de Avanza País. | Foto: Congreso de la República

La congresista de Avanza País, Adriana Tudela, manifestó que ha presentado un habeas corpus solicitando la inaplicación del toque de queda, pues considera que esta medida “restringe el derecho a libre tránsito de las personas” y que “no tiene justificación”.

Cabe mencionar que con una de las medidas para enfrentar la pandemia impuestas por el gobierno es el toque de queda o “inmovilización social obligatoria” que rige del 17 al 30 de enero de 2022, de 12:00 a. m. a 4:00 a. m., en Lima Metropolitana y el Callao y otras provincias que se encuentra en nivel de alerta alto por la pandemia.

“He presentado un habeas corpus solicitando la inaplicación del toque de queda. No hay evidencia de que evite o disminuya contagios. Al contrario, puede generar aglomeraciones. Esta medida, que restringe el derecho a libre tránsito de las personas, no tiene justificación”, escribió la parlamentaria en su cuenta de Twitter.

Sostuvo que no existe “ningún criterio de razonabilidad” para permitir que se aplique el toque de queda desde hace casi dos años.

“No podemos permitir que se recurra a esta medida sin ningún criterio de razonabilidad ni que se normalice la restricción de nuestros derechos sin límite temporal (665 días y seguimos contando). La crisis sanitaria puede -y debe- atenderse con medidas menos restrictivas”, indicó la hija del excanciller Francisco Tudela en el gobierno de Alberto Fujimori.

Además, añadió que el control constitucional del Estado de emergencia por parte del Congreso de la República “no está desarrollado de manera específica”. “Estoy trabajando en un marco para ello. Hay situaciones que lo justifican, pero debe haber un contrapeso que evite el atropello arbitrario de nuestros derechos”, dijo.

TOQUE DE QUEDA

El toque de queda para el nivel de alerta alto (de 12:00 a. m. a 4:00 a. m.) se aplica en las provincias de Santa y Huaraz (Áncash), Arequipa, Camaná e Islay (Arequipa), Huamanga (Ayacucho), Cajamarca y Jaén (Cajamarca), Cusco, La Convención y Urubamba (Cusco), Huánuco y Leoncio Prado (Huánuco), Ica, Chincha, Pisco y Palpa (Ica), Huancayo, Satipo, Chanchamayo y Tarma (Junín), Chiclayo, Trujillo y Pacasmayo (La Libertad), Lambayeque y Ferreñafe (Lambayeque), Huaura, Barranca, Huaral, Huarochirí, Lima, Provincia Constitucional del Callao (Lima), Ilo y Mariscal Nieto (Moquegua), Piura, Talara, Paita, Sullana, Sechura, Morropón (Piura), y Tacna y Jorge Basadre (Tacna).

En el resto de provincias se aplica de 2:00 a. m. a 4:00 a. m.

OTRA PROPUESTA DE AVANZA PAÍS

Por otro lado, Alejandro Cavero, congresista del mismo partido de Adriana Tudela (Avanza País), anunció que busca crear el Diario Oficial del Congreso. Por medio de sus redes sociales, el parlamentario presentó un proyecto de ley en busca de publicar y mostrar a la nación todas las normas legales que son emitidas por el Poder Legislativo.

En esa línea, el legislador de 29 años precisó que el Diario Oficial del Congreso no malgastará páginas en difundir opiniones ni hacer propaganda en intereses de los Padres de la patria, sino que servirá como una ventana para acercarlos a la ciudadanía.

“He presentado el proyecto con la finalidad de que el Congreso tenga autonomía en la publicación de sus normas, y para tener un mecanismo virtual y gratuito para garantizar su acceso. Este no es un diario de opinión ni mucho menos de propaganda para el Legislativo”, publicó en su cuenta de Twitter.

Según el documento que acompaña su tuit, Cavero propone que las leyes que promulgue el presidente de la República de turno, en este caso Pedro Castillo, deberán ser comunicadas a la Oficialía Mayor en un plazo de 24 horas, en busca de que las normas sean publicadas en el Diario Oficial del Congreso.

