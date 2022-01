Gian Marco tras anunciar su separación: “Me di cuenta de los verdaderos y pocos amigos que tengo”

Gian Marco reveló que tiene muy pocos amigos tras su divorcio. (Foto: Instagram)

Gian Marco regresó al Perú para anunciar un concierto por sus 30 años de carrera artística. Asimismo, el cantante volvió a hablar sobre su comentada separación de Claudia Moro, arremetiendo contra todos los personajes de televisión que opinaron sobre su divorcio.

Además, el cantautor reveló que luego de dar a conocer su divorcio, se dio cuenta que tenía pocos amigos, pues solo un grupo reducido de gente fue respetuosa al momento de tocar este tema en la TV.

“ Me sorprendió darme cuenta quiénes son los verdaderos y pocos amigos que tengo, quiénes incluso estando en el medio del espectáculo han sido respetuosos conmigo , quiénes no lo han sido... me tomé un tiempito para darme cuenta de cómo la gente me percibe y cómo la gente me ve”, indicó.

De otro lado, Gian Marco recordó cómo fue que confesó su separación de Claudia Moro. “Todos se enteraron porque hice un comentario en un podcast, ni siquiera hice una nota de prensa y fue todo un bolondrón”, indicó.

Finalmente precisó que le sorprendió mucho el escuchar a diferentes conductores de televisión hablar a la ligera sobre su separación. “ Lo que sí me ha sorprendido y debo confesarlo, y lo digo con mucho amor y respeto, me ha sorprendido la ligereza de algunas personas de hablar sobre mí ”, sentenció.

NO DESCARTA VOLVER A ENAMORARSE

Pese a que con Claudia Moro tuvo más de 20 años de relación, Gian Marco admitió que ya se encuentra listo para volverse a enamorar, aunque en estos momentos se encuentra enfocado en sus proyectos personales, pero si se le presenta la oportunidad no dudará en tomarlo.

“Personalmente, estoy en una etapa muy importante de mi vida pensando en rehacerla de muchas maneras. Profesional y personalmente. Con mucha ilusión. Si mañana me enamoro, lo ha go”, señaló.

Gian Marco volvió a hablar sobre su comentada separación de Claudia Moro. El cantante reveló que tras el fin de su matrimonio muchas personas lo cuestionaron.

HIJO DE GIAN MARCO QUIERE SER MÚSICO

Gian Marco Zignago presentó a su hijo Fabián Zignago Moro en una entrevista que le realizaron para + Espectáculos, donde contó que el joven tomó la decisión de seguir sus pasos; sin embargo, él quiere hacerse un nombre propio y eso lo ha llevado a quererse presentar en bares.

“ Todavía sigo estudiando, pero yo creo que en un par de meses estaré enfocándome más en esta carrera, sacar cosas mías , presentarme en bares y tocar. Que la gente empiece a conocerme poco a poco”, añadió.

TUVO QUE LIDEAR CON CRÍTICAS

Gian Marco recordó el duro momento que vivió en febrero del 2021, cuando en la red social TikTok se empezaron a viralizar historias acusándolo de no querer tomar fotos, ni firmaba autógrafos a sus fans.

“Aprendí que uno nunca debe dar nada por sentado, aprendí a lidiar con el odio porque hubo un episodio en 2021 donde fui atacado de una manera asquerosa en las redes sociales por un TikTok”, indicó.

SEGUIR LEYENDO: