Susy Díaz al enterarse separación entre Florcita Polo y Néstor Villanueva: “No está para soportar maltratos”

Se acabó el amor. Néstor Villanueva dio a conocer que su matrimonio con Florcita Polo llegó a su fin después de 12 años. El cumbiambero anunció esta noticia en el programa Mujeres al Mando, donde reveló que se encontraba totalmente soltero.

“Ahora que estoy soltero, antes no podría decirlo. ¡Qué guapas que están chicas!”, comentó el cantante en el magazine de Latina, ante la sorpresa de las conductoras Thaís Casalino, Melissa Paredes y Giovanna Valcárcel.

Luego de darse a conocer la separación entre Néstor Villanueva y Florcita Polo, Susy Díaz salió a opinar al respecto y señaló que ella le aconsejó en más de una ocasión a su hija salvar su matrimonio. “ Varias veces le aconsejé y no me ha hecho caso, por eso le ha ido mal. Ella tiene que aprender a caerse y levantarse sola ”, dijo.

De otro lado, la excongresista sorprendió al revelar que la animadora habría soportado maltratos por parte del cumbiambero durante varios años, por lo que no entendía por qué ahora recién se ha separado.

“Cada uno decide, yo veo muchas cosas, pero solo le digo: ‘¿Tantos años has soportado? 14 años’. Si un hombre me trata mal, le doy ‘forata’, no aguantaría tanto. La vida es una sola y es para ser feliz. No está para soportar maltratos o humillaciones ”, señaló.

Asimismo, Susy Díaz señaló para Trome que en estos momentos Florcita Polo se encuentra ocupada trabajando, por lo que no desea salir a hablar sobre su vida privada.

FLORCITA SE NIEGA A HABLAR SOBRE NÉSTOR VILLANUEVA

Hace unos días la hija de Susy Díaz también se presentó en el programa Mujeres al Mando y se negó a responder sobre su vida privada, incluso se mostró bastante fastidiada por la insistencia de Thaís Casalino, quien no dejaba de consultarle si su matrimonio estaba bien.

“ Creo que ahorita lo que le importa a la gente es saber lo que está haciendo Florcita hoy en día… sigue trabajando, sigue saliendo adelante , está con sus vestidos y eso es lo importante, lo que la gente tiene que ver. Mi vida privada la mantengo al margen y prefiero no opinar al respecto y creo que si no lo he hecho antes, cuando pasaron los problemas, menos lo voy hacer ahora, no quiero tocar el tema”, contestó.

Néstor Villanueva confirma que está soltero. (Video: Latina/ Mujeres al Mando)

NÉSTOR VILLANUEVA LE DEDICÓ CANCIÓN A FLORCITA

Tras anunciar que se encuentra soltera, Néstor Villanueva no dudó en cantarle el tema “Eso nomás” de José José para dedicársela a Florcita Polo. Al parecer la canción fue un mensaje de despedida ahora que su matrimonio se acabó.

“ Cuando ya no estemos juntos y la gente te pregunte lo que yo he sido en tu vida, dile que fui importante, que me has querido bastante y que no estés arrepentida. No le hables mal de mí, no se vale ser así. Dios es testigo de cuánto te amé…”, cantó Villanueva.

