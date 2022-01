Flavia Laos y Austin Palao estarían saliendo nuevamente tras viaje de la modelo con Jay Alvarrez

Austin Palao y Flavia Laos se estarían frecuentando nuevamente. (Foto: Instagram)

Los rumores de un romance entre Flavia Laos y Austin Palao nació a fines del 2021, cuando ambos fueron vistos divirtiéndose juntos al interior de una discoteca. En aquel momento, el exchico reality negó que entre ellos hubiera pasado algo.

Sin embargo, a los pocos días, por un video que publicó la misma rubia, se pudo conocer que ellos pasaron el Año Nuevo juntos, causando gran sorpresa entre sus seguidores, pues se desconocía que eran muy cercanos.

Asimismo, casi de inmediato, muchos empezaron a especular que Flavia Laos y Austin Palao solo estarían saliendo para vengarse de sus exparejas, y es que en ese momento Patricio Parodi y Luciana Fuster habían sido captados besándose apasionadamente.

Pese a que muchos pensaron que la pareja seguiría frecuentándose, inesperadamente la actriz se fue de viaje a Cusco, acompañando al influencer Jay Alvarrez, con quien al instante fue relacionada amorosamente.

A su llegada a Lima y luego que el modelo hawaiano abandonara el Perú, el programa Amor y Fuego buscó a Flavia Laos para saber detalles de su viaje a la Ciudad Imperial. Ella aseguró que Alvarrez era un amigo muy cercano y que no tenía nada de malo que saliera con él, pues ella se encuentra actualmente soltera.

Luego de aclarar su situación sentimental, la actriz junto a su hermana se fue a realizar un tatuaje en la boca, además de salir de paseo a las afueras de Lima. En los videos que ella publicó en su cuenta de Instagram, muchos se dieron cuenta que no estaban solas, pues junto a ellas también fue el enamorado de Kiara, además de otro chico.

De acuerdo al programa Amor y Fuego, el otro hombre que las acompañó sería nada menos que Austin Palao. En las imágenes se puede ver claramente unas zapatillas de color blanco, el cual correspondería al del modelo.

Tras descartar haber tenido un romance con Jay Alvarrez, Flavia Laos habría retomado sus salidas con Austin Palao.

NO NEGARÍA A NADIE

Flavia Laos hace unos días aclaró que hasta la fecha se encuentra totalmente soltera, además que si estuviera saliendo con alguien, no tendría problemas en aceptarlo, pues no estaría haciendo nada malo al conocer a alguien.

“ Hay que aprender a diferenciar una amistad de cuando hay algo y si yo estuviera saliendo en algún momento con una persona, sea quien sea, yo se los diría , porque me parece que no tiene nada de malo, pero por el momento como lo dije en mis redes, soy super sincera y estoy solterísima y así me quiero quedar todo este 2022″, reiteró.

Asimismo, cuando el reportero de Amor y Fuego le insistió si había tenido algo más con Jay Alvarrez, la actriz negó que haya sucedido algo. “No, yo quiero quedarme soltera. Quiero tener amigos por todo el mundo”, sentenció.

