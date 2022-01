Flavia Laos aclara qué tipo de relación tiene con Jay Alvarrez: “Es un buen chico”

Flavia Laos señala que se encuentra soltera tras ser vinculada con Jay Alvarrez. (Foto: Instagram)

Hace unos días Jay Alvarrez y Flavia Laos fueron vinculados sentimentalmente luego de ser vistos bastantes cariñosos en Cusco, lugar hasta el que llegaron para conocer juntos una de las siete maravillas del mundo: Machu Picchu.

Luego de ser captadas en situaciones bastante comprometedoras, muchas se preguntaron cómo se conocieron y si realmente ellos eran pareja. Por este motivo, el programa Amor y Fuego buscó la versión de la modelo.

De acuerdo a la actriz, ella conoció a Jay Alvarrez por redes sociales y de inmediato se hicieron muy amigos. Asimismo, contó que él quería conocer el Perú, por eso se ofreció a acompañarlo durante los pocos días que estuvo en nuestro país.

“ Lo conocí por las redes sociales y nos estuvimos escribiendo por ahí. Es un buen chico y super buena gente. Él quería conocer Perú, así que nos fuimos ver Cusco y todo ”, detalló la modelo.

De otro lado, Flavia Laos dejó en claro que ella y el influencer solo son buenos amigos, por lo que descartó totalmente que sean pareja o se encuentren saliendo, señalando que su romance fue una historia creada por la prensa.

“No hay nada que esconder porque soy una persona que no hace nada malo. No le estoy faltando el respeto a nadie y así como tengo un amigo de Estados Unidos, tengo también amigos en Europa, en otros lugares, acá en Perú , así que normal”, indicó.

ACLARA QUE SE ENCUENTRA SOLTERA

En otro momento, la modelo aclaró que hasta la fecha se encuentra totalmente soltera, además que si estuviera saliendo con alguien, no tendría problemas en aceptarlo, pues no estaría haciendo nada malo.

“ Hay que aprender a diferenciar una amistad de cuando hay algo y si yo estuviera saliendo en algún momento con una persona, sea quien sea, yo se los diría , porque me parece que no tiene nada de malo, pero por el momento como lo dije en mis redes, soy super sincera y estoy solterísima y así me quiero quedar todo este 2022″, reiteró.

Asimismo, cuando el reportero de Amor y Fuego le insistió si había tenido algo más con Jay Alvarrez, la actriz negó que haya sucedido algo. “No, yo quiero quedarme soltera. Quiero tener amigos por todo el mundo”, sentenció.

Las cámaras de Amor y Fuego fueron en busca de Flavia Laos para consultarle sobre su inesperado viaje al lado del influencer Jay Alvarrez.

FLAVIA LAOS SE OLVIDA DE PATRICIO PARODI

Flavia Laos se hizo la desentendida cuando le consultaron sobre Patricio Parodi, su expareja, pues un reportera de Amor y Fuego le consultó a la modelo si estaba olvidando al chico reality con el influencer Jay Alvarrez.

“¿No olvidas al ‘Pato’ con Jay Alvarrez?”, le preguntó el reportero. “ ¿De quién me están hablando?, perdón ”, respondió la actriz al oír el nombre del popular ‘Pato’, quien actualmente es vinculado sentimentalmente con la modelo Luciana Fuster.

