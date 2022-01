Flavia Laos aparece con tatuaje dentro de la boca. (Foto: Instagram)

Flavia Laos sorprendió a sus seguidores tras hacerse un tatuaje dentro de la boca. Según comenta la actriz y cantante, es una tradición que tiene con su hermana Kiara, el hacerse un tattoo juntas una vez al año.

La influencer indicó que aunque la consigna es solo uno, siempre terminan haciéndose más tatuajes en el cuerpo. En esta ocasión eligió escribirse la palabra “Bite me (Muérdeme)” dentro de la boca.

Con gran emoción, la joven mostró a sus seguidores de Instagram su reciente ocurrencia. “Como es tradición entre mi hermana y yo una vez al año nos tatuamos juntas ¿Adivinan cuantos se hizo cada una?”, escribió la actriz.

Según se pudo ver, Flavia se tatuó también el brazo y espalda, el proceso de estos tattoos los publicó en su red social.

Flavia Laos se tatuó junto a su hermana Kiara. (Video: Instagram)

Muchos de sus seguidores quedaron sorprendidos. Mientras unos dijeron que le quedaba bien su nuevo tatuaje, otros señalaron que era muy bonita para que se plasme esos detalles en su cuerpo. Sin embargo, recalcaron que la apoyan. Guste o no a la mayoría, la actriz se mostró muy emocionada con esta decisión, publicó incluso en sus historias de Instagram cómo está evolucionando su tatuaje, ya que esta en proceso de cicatrización.

Flavia Laos se tatuó la palabra “Bite me (Muérdeme)” dentro de la boca. (Video: Instagram)

AMIGA DE FLAVIA LAOS CONFIRMA SOSPECHAS

La presentadora de Un Día en el Mall confirmó que a Flavia Laos sí le molestaba que Patricio Parodi ‘jalara’ a Luciana en su auto a la radio y también a los estudios de Pachacamac, donde se emite Esto es Guerra. Como se sabe, Luciana y ‘Pato’ formaban parte del reality de competencia y eran del mismo equipo.

“A mí no me consta, y creo que a Flavia tampoco, porque nunca salió nada, alguna prueba de que algo haya podido pasar o no, pero sí, por supuesto, a Flavia le molestaba el hecho de que la esté jalando todo el tiempo, porque la jalaba hasta Pachacamac, y de ahí para la radio, entonces todo el día juntos”, indicó Valeria Flórez.

Valeria Flórez y Andrea Arana hablan sobre la casi confirmada relación de Luciana Fuster con Patricio Parodi.

FLAVIA LAOS ASEGURA QUE NO TIENE RELACIÓN JAY ALVARREZ

Luego de ser captada bastante cariñosa con Jay Alvarrez, Flavia Laos señaló que ella no mantiene ninguna relación con el influencer, asegurando que solo son buenos amigos y que se conocieron a través de las redes sociales.

“No hay nada que esconder porque soy una persona que no hace nada malo. No le estoy faltando el respeto a nadie y así como tengo un amigo de Estados Unidos, tengo también amigos en Europa, en otros lugares, acá en Perú, así que normal”, indicó.

Las cámaras de Amor y Fuego fueron en busca de Flavia Laos para consultarle sobre su inesperado viaje al lado del influencer Jay Alvarrez.

