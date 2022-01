Mujeres al Mando: ¿Cuánto rating alcanzó con Melissa Paredes como conductora?

Melissa Paredes reaparece en Mujeres al Mando y este es el rating que consiguió. (Foto: Instagram)

Este lunes 17 de enero, Melissa Paredes sorprendió al reaparecer en Mujeres al Mando, programa del cual se había despedido de la conducción el pasado viernes 14 de enero. La producción del magazine de Latina la volvió a llamar pese a que en la encuesta que realizaron en Instagram, usuarios mostraron su rechazo.

Cuando todo hacia parecer que la modelo había sido invitada solo por una semana, ella reapareció para sorpresa de Giovanna Valcárcel y Thaís Casalino. “ Así que pensaste que te librabas de mi ”, dijo antes de hacer su aparición en el set.

A su ingreso, la exreina de belleza comparó a sus nuevas compañeras con las conductora de América Hoy. “Tú me encantas, Thais, me fascinas, me haces recordar a alguien”, señaló Melissa, dando a entender que se refería a Ethel Pozo, mientras que a Giovanna Valcárcel le dijo: “Pero tú (Giovanna Valcárcel) me has hecho acordar a otra persona que nada que ver. (...) Lo que pasa que me dijeron que tú me extrañabas tanto, pero que eres un poco hipócrita”.

Ante lo dicho por Melissa Paredes, Giovanna Valcárcel no se quedó callada y desató la risa de todos los presentes en el set al señalar que las había confundido con otro grupo de mujeres. “Mira, te has confundido del grupo de chicas”, precisó.

Ahora, lo que muchos quieren saber es cómo le fue en el rating a Mujeres al Mando con el regreso de la modelo a la conducción del magazine. Cabe precisar que Rodrigo González se burla del programa asegurando que sus cifras no crecen pese a que Paredes llegó para reforzarlas.

De acuerdo a los datos de Ibope Media, el magazine de Latina ha logró el último lunes 17 de enero en total 2.6 puntos en Lima, mientras que en Lima + 6 Ciudades alcanzó un total de 2.5 puntos de rating .

¿CUÁLES FUERON LOS PROGRAMAS MÁS VISTOS?

Maricucha (19.1 puntos)

Junta de Vecinos (15.1 puntos)

América Noticias (14.7 puntos)

Los Milagros de la Rosa (14.5 puntos)

Yo Soy (8.2 puntos)

Melissa Paredes regresa a Mujeres al Mando este lunes 17 de enero. (Video: Latina/ Mujeres al Mando)

MELISSA PAREDES Y SU INDIRECTA A RODRIGO CUBA

En su reaparición en Mujeres al Mando, Melissa Paredes no solo habló sobre su pareja, el bailarín Anthony Aranda, sino también le mandó una tremenda indirecta a Rodrigo Cuba, quien fue su esposo hasta diciembre del año pasado.

“Anthony es un chico muy guapo, muy lindo. Tiene una estatura bastante bonita, creo que a todas las mujeres nos gusta mirar siempre hacia arriba. Mide 1.82 y yo 1.70, hacia arriba lo miro. Aparte el cuerpazo que tiene, los abdominales, los brazos, el pecho... Todos los días entrena, yo entreno 3 o 2 veces por semana pero él me dice ‘vamos al gimnasio’”, acotó.

Asimismo, la modelo se refirió de manera indirecta sobre el físico del futbolista, señalando que ahora ha ganado un poco de pese y se encuentra mejor que antes. “Yo creo que está mejor actualmente, bien por la novia, creo que lo están alimentando bien”, indicó en un primer momento.

Sin embargo, cuando le preguntaron si ahora le iría al ‘Gato’, ella sostuvo que no era de su gusto. “ Creo que está en su mejor momento, pero no para mi gusto, obvio, pero para lo que era antes, sí ”, señaló con un pulgar hacia abajo.

