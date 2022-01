Colegio Químico Farmacéutico pide al Estado regular precios de medicamentos contra el COVID-19

Indecopi viene reportando el desabastecimiento e incremento de precios de medicamentos genéricos. | Foto: Agencia Andina

Ante la alta demanda de medicamentos para combatir los síntomas del COVID-19 debido al gran número de contagios que se producen durante esta tercera ola de la pandemia, el Colegio Químico Farmacéutico solicitó al Estado intervenir y establecer un control de precios para mitigar un posible incremento en el costo de estos medicamentos.

“El Estado tiene que intervenir como un ente regulador, pero solo para este caso, netamente, de lo que es la pandemia. Sería un caso de excepción, no tendría que ser otra cosa diferente”, señaló el decano del colegio, Arnaldo Tipiani, a RPP.

También sugirió que el sector privado active un mecanismo de autocontrol para evitar una posible especulación de precios. “La empresa privada, los laboratorios, droguerías y farmacias se deben poner de acuerdo en establecer un mecanismo de autocontrol que permita tener transparencia y evitar la especulación”, manifestó.

Por otro lado, el decano del Colegio Químico Farmacéutico se expresó en contra de la prioridad que ofrecen algunas cadenas de farmacias a los medicamentos de marca sobre los genéricos.

“Hay establecimientos que le dan preferencia a los productos que le dan más rentabilidad y son compromisos con el fabricante y el intermediario. Eso está fuera de ley, no está permitido (...) Hay casos donde hay incentivos por esos pagos que van dentro de su remuneración, eso no está permitido. Las autoridades administrativas de los establecimientos farmacéuticos llevan ese mal manejo”, añadió.

DIGEMID FISCALIZA ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS

En tanto, Carmen Ponce, directora general del Digemid, señaló que vienen fiscalizando los precios de los medicamentos y que ya han registrado casos de malas promociones o mala información, y han canalizado las denuncias a Indecopi.

Señaló que también están fiscalizando la venta de algunos medicamentos sin una receta médica, “más aún si son antibióticos”.

“La indicación del COVID-19 no son antibióticos. El uso de los antibióticos nos está llevando a este problema de uso indiscriminado”, señaló también a RPP.

Indicó que el paracetamol es el medicamento más consumido, sobre todo, durante los picos de las tres olas de la pandemia que ya han afectado al Perú. “De un consumo (regular) que es de 7 millones al mes, este puede subir a 14 o más”, dijo.

Además, exhortó a la ciudadanía a no acaparar el medicamento si no lo requieren.

Finalmente hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie conductas inadecuadas o escasez de medicamentos a través de su página web al que se puede acceder a través de este enlace.

INDECOPI RECOMIENDA MEDICINA GENÉRICA

Por su parte, debido al aumento de reportes ciudadanos en el Centro Especial de Monitoreo del Indecopi (CEMI) sobre la promoción y venta de pruebas para detectar el coronavirus, denominadas “autotest covid-19″, la institución dio las siguientes recomendaciones.

- Compre las pruebas a proveedores formales de venta de medicamentos, inscritos en el Registro Nacional de Establecimientos Farmacéuticos.

- Lea la etiqueta del producto para verificar que cuente con autorización de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) y que detalle la especificidad y sensibilidad de la prueba. Ambos datos pueden ser consultados en el siguiente enlace.

- Tenga en cuenta el uso adecuado al momento de tomar la muestra, ya que el procedimiento mal ejecutado reduce la efectividad de la prueba.

En el CEMI del Indecopi también se viene reportando el desabastecimiento e incremento de precios de medicamentos genéricos. En ese sentido, la institución exhortó a los proveedores a respetar las normas de protección y defensa del consumidor y el cumplimiento de sus obligaciones.

