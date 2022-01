Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu festejan el cumpleaños de su mascota con ostentosa fiesta

Andrea y Sebastián celebraron el cumpleaños número 4 de su perrita. (Foto: Composición)

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu no escatiman en gastos cuando se trata de engreír a sus mascotas. La exchica reality mostró a través de sus redes sociales la tremenda fiesta de cumpleaños que organizó para su perrita Valentina.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Andrea compartió con sus seguidores todos los preparativos de la fiesta, que iniciaron a primera hora de la mañana del martes 18 de enero.

“Ya saben que el día de hoy estamos de celebración. Obviamente le íbamos a hacer el cumpleaños a Valentina, por eso bañamos a Coco (su otra mascota) temprano. Yo me voy a hacer mis cosas temprano, igual Sebastián, así podemos venir en la tarde”, comentó la exchica reality.

Durante el transcurso del día, San Martín continuó posteando su día a día. Luego de dejar a su hija en sus clases matemáticas, la modelo se acercó a una peluquería para arreglarse para la fiesta de Valentina. Una vez llegó a casa, presumió la decoración que hizo para su engreída.

“Ya coloque todos los bocaditos. Miren la decoración, súper linda, personalizada para Valentina. Me vino con esta torta hermosa, miren su tortita. Está todo súper lindo. Los bocaditos están con su carita, y las cajitas de sorpresas también. Todo está muy bonito ”, comentó con gran ilusión la exchica reality.

Luego de un par de horas, Andrea publicó cómo le cantaron “Feliz cumpleaños” a su perrita. Todo esto en compañía de su pareja Sebastián Lizarzaburu y sus dos hijas, quienes aplaudieron en todo momento por el santo de Valentina.

Al igual que sus pequeñas, Andrea San Martín es una gran amante de los animales, por lo que es dueña de dos gatos, Kiki y Coco, y de una perrita llamada Valentina.

Andrea San Martín muestra la fiesta de cumpleaños que organizó para su perrita Valentina.

MASCOTAS SUFREN POR SISMO

El 7 de enero, los peruanos fueron sorprendidos por un sismo de magnitud 5.6 con epicentro en Lima. Andrea San Martín mostró las imágenes de su cámara de seguridad, donde se puede apreciar a sus mascotas asustadas por el movimiento telúrico.

“Valentina la pasa fresh. No se hace bola, solo me acompaña y me mira para decidir qué hacer. Kiki y Coco al toque encuentran donde esconderse, solo me fijo que no salgan de casa”, indicó en sus historias.

ANDREA SAN MARTÍN SUFRE HACKEO

Como ya es costumbre, Andrea San Martín suele compartir su día a día en sus redes sociales, principalmente en Instagram. Sin embargo, ya no podrá hacerlo mediante Facebook, pues su cuenta ha sido hackeada.

“Han seguido colgando algunas cosas ahí en Facebook y demás, pero quería comentarles que mi Facebook fue hackeado. No les comenté antes porque pasó en distintas ocasiones , ya que estas personas lo están intentando hacer una y otra vez. Me imagino que están invirtiendo bien para poder dañarme, pero no ”, comentó en su plataforma.

Además, la influencer señaló que esto sucedió justo en fechas especificas: 24 y 31 de diciembre. Los hackers ingresaron a su cuenta y la reportaron como fallecida para que su Facebook quede inhabilitado.

“El 24 de diciembre me reportaron como fallecida y me quitaron el Facebook, hice las cosas que tenía que hacer para comentarle a la empresa que yo seguía viva. Ese día hackearon mi Facebook, mi correo personal, absolutamente todo (...) Luego me volvieron a hackear el 31 de diciembre para, no sé, malograr la fecha festiva”, añadió.

Por otro lado, Andrea San Martín sostuvo que las personas que le quitaron su cuenta de Facebook cometieron un delito penal, pero de igual manera no desea recuperarlo, pues siente que hay mucha mala vibra en dicha red social.

Andrea San Martín lamentó que intenten hacerle daño quitándole las herramientas con las que trabaja. Ella contó que su cuenta de Facebook fue hackeada.

SEGUIR LEYENDO: