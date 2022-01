Melissa Paredes y la vez que confesó que sí era muy celosa con Rodrigo Cuba: “Yo no soy celosa, yo soy loca”

¿Melissa Paredes es celosa? Esto dijo hace unos años. (Foto: Instagram)

Melissa Paredes señaló hace unas semanas en el set de Mujeres al Mando que desde que es pareja de Anthony Aranda es celosa, y que antes no conocía este sentimiento. Sin embargo, en el 2020, la propia conductora de TV confesó que sí lo era, y no solo eso, era “loca”. Esto refiriéndose al nivel de celos que podía sentir.

En uno de los programas de Magaly Medina que emitió el 20 de mayo del 2020, se difundió un en vivo que Melissa hizo con Rodrigo Cuba, cuando él se encontraba en México y ella en la Lima durante la cuarentena. En esta transmisión, la pareja recordó cómo se conoció desmintió los rumores de separación. Además, resaltaron lo mucho que se extrañaban.

En otro momento, Melissa repitió una pregunta de sus seguidores. “¿Quién es más celoso?”, dijo la conductora de TV, a lo que Rodrigo respondió bastante firme: “¡Tú!”. “¿Yo?”, dijo la actriz. “De lejos”, contestó el futbolista. “Si, ¿no? Yo no soy celosa, yo soy loca”, aceptó la animadora. “Es un caso especial”, dijo el deportista con una gran sonrisa.

Las pareja se divorció en el 2021 y ya cada uno está rehaciendo su vida. Melissa Paredes se muestra feliz con Anthony Aranda y Rodrigo Cuba con Ale Venturo.

En el programa Mujeres al Mando, la actriz confirmó que estaba desde hace un mes con el bailarín, de quien se confesó enamorada y por quien sí sentía celos. Dando a entender que con el Gato Cuba no era celosa.

“Yo no era celosa, pero ahora me he dado cuento que sí soy celosa. Yo decía que no era celosa, cuando me preguntaban decía: ‘Todo bien’. Pero ahora sí soy celosa”, señaló Melissa Paredes en “Mujeres al Mando”.

ACLARA QUE ANTHONY ARANDA NO ES COQUETO

Valcárcel preguntó si era celosa porque su pareja era coqueta. Melissa Paredes contestó que no lo es, sin embargo, aclaró: “tiene una mirada bien fuerte, a mi no me miraba así, me miraba diferente”.

Melissa Paredes no tuvo ningún problema en responder a cuánta pregunta le hacían sobre el bailarín, a quien hoy en día llama “gatito”. Asimismo, cuando le consultaron en qué escala del 1 al 10 estaba enamorada, ella contestó: “10″. Además, indicó que ahora cocina, antes no le daba ánimos. Incluso, destacó que su bailarín también cocina muy bien y la sorprende con sus platillos.

Melissa Paredes y Anthony Aranda viven su relación a plenitud, mostrándose en redes sociales y dando detalles de su romance, en el caso de la actriz.

MELISSA PAREDES LLAMA “HIPÓCRITA” A GIOVANNA VALCÁRCEL

Tras presentarse en el set de Mujeres al Mando, este 17 de enero, Melissa Paredes sorprendió al llamar “hipócrita” a Giovanna Valcárcel. Incluso, se atrevió a compararla con una de sus excompañeras de América Hoy.

“Tú me encantas, Thais, me fascinas, me haces recordar a alguien”, señaló Melissa, dando a entender que se refería a Ethel Pozo, mientras que a Giovanna Valcárcel le dijo: “Pero tú (Giovanna Valcárcel) me has hecho acordar a otra persona que nada que ver. (...) Lo que pasa que me dijeron que tú me extrañabas tanto, pero que eres un poco hipócrita”, dijo la modelo. ¿Indirecta a Janet Barboza?

Rápidamente, Giovanna contestó: “Mira, te has confundido del grupo de chicas”, desatando las carcajadas en el set. ¿Un mensaje a Janet Barboza y Ethel Pozo?

