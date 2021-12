Sebastián Lizarzaburu y su reflexivo mensaje en medio de la disputa legal entre Andrea San Martín y Juan Víctor

Sebastián Lizarzaburu se pronuncia tras los audios de Andrea. (Foto: Instagram)

La actual pareja de Andrea San Martín, Sebastián Lizarzaburu, ha evitado referirse en sus redes sociales sobre los audios que presentó Juan Víctor Sánchez en el programa de Andrea Llosa. Sin embargo, lanzó un curioso mensaje para dar a conocer que él también había “tocado fondo”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el popular ‘Hombre roca’ sorprendió con un extenso mensaje que, al parecer, sería una respuesta a sus detractores, quienes lo han atacado por permanecer en silencio en medio de la disputa legal entre su pareja y el expiloto.

Recordemos que el exchico reality ha vivido una experiencia muy parecida a la de Juan Víctor, ya que también luchó por ver a su hija cuando se encontraba separado de Andrea. Incluso, difundió un audio donde se escuchaba a la ojiverde planeando cómo destruirlo en redes sociales.

No obstante, Sebastián ha dejado en claro que estos problemas ya han quedado en el pasado. Ahora, está concentrado en su relación sentimental, en su hija y en su nuevo proyecto como entrenador fitness.

“Vengo trabajando desde hace tiempo rodeándome de gente positiva y con ganas de éxito. Como todos, he tenido altibajos y han habido épocas en las que me ha salido todo bien y otras en las que no. He tenido negocios fructíferos y otros que me dejaron inclusive sin un sol en el bolsillo”, señaló en un inicio en su mensaje.

“Y aunque cueste creerlo, no por ser mediático debe irte siempre bien en todo lo que hagas. Yo también toqué fondo en su momento (y no muchos lo saben). Pero me levanté, volví a intentarlo. Volví a buscar nuevas opciones y aprendí que todo se basa en la nueva energía que le pongas a la vida y jamás darse por vencido”, añadió.

Más adelante, Lizarzaburu detalló que está a punto de lanzar un nuevo negocio en los próximos días. Pese al escándalo mediático de Andrea San Martín, no está enfocado en los malos comentarios que pueda recibir.

“Como siempre digo, la energía positiva atrae energía positiva, sin perder el tiempo en la de vida de los demás, ni preocuparse del que dirán, sin hablar mal de nadie, sin hacer daño a nadie, sin opinar del resto y solamente enfocándome en crecer y seguir trabajando y mejorando como persona y como padre … las cosas empezaron a mejorar”, sostuvo en su plataforma.

Finalmente, agradeció a sus amigos y seguidores que lo han apoyado en los últimos días. “Hoy agradezco a la vida por mis certezas y errores porque por ellos estoy aquí, logrando y alcanzando mis metas. Trabajando con gente que me suma, me enseña y tiene esa hambre de éxito que también tengo yo”.

“Les mando la mejor de las vibras, jamás tiren la toalla a sus sueños (por mas difíciles que sean), jamás crean en la gente que les dice ‘no lo lograrás’, jamás se comparen con otros porque su único obstáculo en la vida son ustedes mismos. Vivan, disfruten y rían”, finalizó.

Cabe resaltar que en los últimos días Sebastián Lizarzaburu estuvo fuera de Lima, ya que viajó a Chincha para grabar contenido para el nuevo proyecto que está a punto de lanzar. Lo que resultó curioso para varios de sus seguidores fue que este viaje se dio el mismo día que Juan Víctor se presentó en el set de Andrea.

Sebastián Lizarzaburu deja mensaje en redes sociales. (Foto: Instagram/sebaslizar)

SEBASTIÁN SERÍA UN TESTIGO CLAVE

Juan Víctor Sánchez compartió reveladores audios en el programa de Andrea Llosa, donde se puede oír a una Andrea San Martín bastante alterada y con poca paciencia ante el continuo llanto de su niña.

“¿CÓMO SE DICE? ¡CÓMO SE DICE! Una vez más que yo escucho una queja y te lo quito. ¿Entendiste? ¡Entendiste!”, dice con una voz bastante fuerte, esto mientras la menor llora.

“Cálmate... te voy a pegar. ¡Cálmate! ¡Respira! ¡Que te calles! Si no te callas no te voy a llevar al baño. No quiero abrazo. Cállate o te cae otro. Cállate entonces. ¡No te quiero escuchar llorar!”, es el otro mensaje que le da a su hija debido a que no hacía caso a sus palabras.

Juan Víctor aclaró que este presunto maltrato se dio cuando su hija solo tenía 2 años y medio de edad. Además, indicó que Sebastián Lizarzaburu, pareja actual de la exmodelo, estuvo presente en todo momento; sin embargo, solo defendió a su hija de los gritos de San Martín.

