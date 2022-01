Flavia Laos se molestaba con Patricio Parodi por pasar todo el día junto a Luciana Fuster cuando eran pareja

Flavia Laos no estaba contenta con la cercanía entre su expareja con su amiga. (Foto: Composición)

Valeria Flórez, amiga íntima de Flavia Laos y conductora de Un Día en el Mall, contó que a la rubia modelo le molestaba que Patricio Parodi y Luciana Fuster pasen todo el día juntos cuando ellos aún eran pareja. ¿Ya sospechaba que pasaba algo entre ellos?

Esta revelación se dio a conocer luego que Andrea Arana, también presentadora del bloque de espectáculos, arremetiera contra Luciana y ‘Pato’ por celebrar el cumpleaños de la modelo en Miami como si ya fueran una pareja oficial.

“Luciana tiene una foto con el ‘Pato’ mientras le da la mano. Flavia también tenía una foto así, idéntica, idéntica. Qué descaro, yo estoy indignada y les diré por qué”, dijo la joven presentadora en un inicio mientras su compañera la miraba en silencio.

“Yo recuerdo la época que Pato estaba en la radio con Luciana, y en la que Flavia estaba en la radio con Valeria. Y yo le decía a Valería que cómo era posible que Pato lleve a Luciana todos los días al trabajo. Le dije ‘no sé, yo no confío mucho, se me hace raro’. Miren ah, yo especulando esas cosas y estoy segura que Flavia en su momento también lo pensaba. Mira la realidad en la actualidad, están juntos. Han tenido que tener algo desde antes… ¡Valeria, dilo!”, señaló Andrea Arana.

Recordemos que Luciana y Patricio fueron seleccionados para conducir juntos el programa radial ‘El Búnker’, que se transmite actualmente por Onda Cero. Fue allí que se los vio más unidos que nunca, pese a que el chico reality estaba en una relación sentimental con Flavia Laos.

Luciana debutó como locutora de radio en El Búnker. (Foto: Instagram)

AMIGA DE FLAVIA LAOS CONFIRMA SOSPECHAS

La presentadora de Un Día en el Mall confirmó que a Flavia Laos sí le molestaba que Patricio Parodi ‘jalara’ a Luciana en su auto a la radio y también a los estudios de Pachacamac , donde se emite Esto es Guerra. Como se sabe, Luciana y ‘Pato’ formaban parte del reality de competencia y eran del mismo equipo.

“A mí no me consta, y creo que a Flavia tampoco, porque nunca salió nada, alguna prueba de que algo haya podido pasar o no, pero sí, por supuesto, a Flavia le molestaba el hecho de que la esté jalando todo el tiempo, porque la jalaba hasta Pachacamac, y de ahí para la radio, entonces todo el día juntos ”, indicó Valeria Flórez.

Valeria Flórez y Andrea Arana hablan sobre la casi confirmada relación de Luciana Fuster con Patricio Parodi.

LUCIANA Y PATRICIO YA NO SE OCULTAN

Cuando parecía que entre Patricio Parodi y Luciana Fuster había un distanciamiento luego de ser captados besándose apasionadamente en un departamento en Paracas, ahora ellos no temen en mostrarse juntos en las redes sociales.

Los participantes de Esto es Guerra disfrutando de sus vacaciones en Estados Unidos, país al que llegaron con un grupo de amigos para celebrar el cumpleaños número 23 de la modelo. Ambos se vieron bastante cercanos. ¿Se acerca la oficialización?

‘Pato’ no dudó en dedicarle un romántico mensaje felicitándola. “Tienes una vibra única y especial, mantente firme con esa alegría que contagia”, escribió.

Sin embargo, esto no fue lo que más sorprendió, sino una postal que Luciana Fuster publicó en sus historias de Instagram y que luego fue compartido por Patricio Parodi, esto con la intención de dejar en claro que él también forma parte de esta foto.

Patricio Parodi y Luciana en romántica postal. (Foto: Instagram)

Cabe resaltar que los rumores de un romance han incrementado en los últimos días, esto tras las declaraciones de Yaco Eskenazi, quien señaló que cuando estuvo alentando al equipo de Esto es Guerra contra Guerreros Puerto Rico, era muy evidente que entre los modelos existía una fuerte atracción, por lo que no le sorprendió verlos muy cariñosos.

SEGUIR LEYENDO: