Usuarios estallan contra Melissa Paredes por hablar sobre Rodrigo Cuba y Anthony Aranda en Mujeres al Mando

Internautas arremetieron contra Melissa Paredes en Twitter. (Foto: Latina)

Este lunes 17 de enero, Melissa Paredes reapareció en Mujeres al Mando como conductora del magazine de Latina Televisión. Durante gran parte del programa, la modelo se refirió a su nueva pareja Anthony Aranda y también a su exesposo Rodrigo Cuba, despertando así la indignación de los usuarios.

En la más reciente edición, Thaís Casalino y Giovanna Valcárcel no dudaron en aprovechar cada momento para preguntarle a la exconductora de América Hoy sobre su romance con ‘El Activador’, o sobre la relación que lleva hoy con el padre de su hija. Y, por supuesto, Melissa respondió cada una de sus interrogantes sin temor al qué dirán.

Por ejemplo, Paredes no tuvo problemas en opinar sobre el físico del futbolista del Sport Boys, de quien se separó a inicios de diciembre de 2021 tras protagonizar un sonado ampay besando a su entonces bailarín de Reinas del Show dentro de su camioneta.

“Yo creo que está mejor actualmente, bien por la novia, creo que lo están alimentando bien”, indicó en un primer momento, despertando las risas de sus compañeras. “Creo que está en su mejor momento, pero no para mi gusto, obvio, pero para lo que era antes, sí”, añadió.

Melissa Paredes habla del físico de Rodrigo Cuba.

En otro momento, la exchica reality reveló que jamás le perdonaría a una infidelidad a Anthony Aranda, a quien ahora llama ‘gatito’, siendo esta una clara indirecta su exesposo el ‘Gato’ Cuba, que ahora ha iniciado una nueva relación con Ale Venturo.

“(No le perdonaría) que me mienta. Que me mienta en cualquier cosa, siempre que me diga la verdad, yo veo que hago si lo perdono o no. Las cosas como son, primero que me diga ‘no te quiero, ahí no más’ y todo bien”, expresó Melissa Paredes.

Todas estas declaraciones despertaron la indignación de los internautas, quienes criticaron a la modelo en Twitter por seguir hablando sobre el bailarín y Rodrigo Cuba en el magazine , cuando se supone que ya había arreglado las cosas con su exesposo.

Pero además, los internautas arremetieron contra Mujeres al Mando, pues sostienen que el programa de Latina TV estaría aprovechando la presencia de Melissa para ganar unos cuantos puntos de rating , pese a que los televidentes no están de acuerdo con su puesto como conductora según una encuesta en redes.

Usuarios arremetieron contra Melissa Paredes y Mujeres al Mando. (Foto: Captura Twitter)

Usuarios arremetieron contra Melissa Paredes y Mujeres al Mando. (Foto: Captura Twitter)

Usuarios arremetieron contra Melissa Paredes y Mujeres al Mando. (Foto: Captura Twitter)

Usuarios arremetieron contra Melissa Paredes y Mujeres al Mando. (Foto: Captura Twitter)

Usuarios arremetieron contra Melissa Paredes y Mujeres al Mando. (Foto: Captura Twitter)

Usuarios arremetieron contra Melissa Paredes y Mujeres al Mando. (Foto: Captura Twitter)

Usuarios arremetieron contra Melissa Paredes y Mujeres al Mando. (Foto: Captura Twitter)

THAÍS CASALINO RESPONDE CRÍTICAS

En entrevista exclusiva con Infobae, la presentadora de Latina Televisión habló sobre las críticas que recibió Mujeres al Mando por presentar a Melissa Paredes como conductora invitada durante una semana. Como se sabe, América Hoy despidió a la modelo por protagonizar un sonado ampay.

“Bueno, las críticas siempre están ahí y siempre van a estar, pero todo lo que sea para seguir construyendo las tomamos y respetamos, tienen derecho a opinar , pero tú derecho termina cuando empieza el derecho de los demás. Estamos en un país donde hay libre expresión, felizmente no ha habido insultos como tal, por lo menos no a mi persona. Lejos si me parece o no, ahí están las críticas. Yo entiendo que muchos estén de acuerdo y otro no con la entrevista”, comentó Casalino.

Por otro lado, afirmó que Paredes no se siente incómoda por tocar el tema del ampay en el programa, ni se molesta si le preguntan sobre su relación con Anthony Aranda o Rodrigo Cuba.

“Sí hemos hecho varias preguntas y de verdad, me sorprendió, porque ella es super fresh, súper tranquila en ese sentido. Osea, cero engreimientos, cero rollos. Todo bien. Y, además, también hasta dónde (preguntar) (risas). Porque Giovanna (Valcárcel) sigue y sigue (preguntando), y ya ella le pone el pare, porque sino Giovanna se nos va con todo, siempre molestándola, pero tú sabes que entre broma y broma terminas contando cosas que después se vuelven titulares sin querer. Melissa cuenta porque se va sintiendo en confianza”, expresó.

SEGUIR LEYENDO: