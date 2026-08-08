Naldy Saldaña teme que César Sánchez Chavesta no dé la cara ante la justicia: “No se sabe dónde está”

En una sentida conversación, Naldy Saldaña expresa su angustia por el lento avance de la justicia y el paradero desconocido de su agresor. Agradece el apoyo del público y reitera su pedido de no dañar a sus excompañeras, enfocando la responsabilidad en el único culpable. Video: ATV / Magaly TV La Firme

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La excantante de la orquesta ‘La Bella Luz’, Naldy Saldaña, volvió a tomar la palabra este viernes 7 de agosto en el programa ‘Magaly TV La Firme’ para referirse al avance de la investigación fiscal contra César Sánchez Chavesta, el exdirector musical que denunció por presuntos tocamientos indebidos y acoso sexual. La cantante reveló que su mayor temor en este momento es que el acusado no comparezca ante las autoridades, pues hasta la fecha nadie sabe con certeza dónde se encuentra.

Las declaraciones de Saldaña llegaron un día después de la conferencia de prensa que la agrupación ofreció a los medios, en la que el propietario Óscar Custodio reconoció sus errores y anunció que ya no mantiene comunicación con su primo. La cantante de 26 años, que presentó su denuncia formal el 19 de junio y renunció a la orquesta el 21 de julio, precisó que mantiene contacto constante con sus abogados y que el proceso judicial continúa su curso, pero que la ausencia del investigado genera incertidumbre sobre el desenlace del caso.

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Saldaña pide al público no bajar la guardia mientras el acusado no aparece

En su intervención en ‘Magaly TV La Firme’, Saldaña fue directa sobre su preocupación central. “Bueno, el proceso está avanzando, justo estuve conversando con mis abogados. Lo único que como siempre pido y le sigo rogando a todo el público peruano, todas las mujeres, que sigamos luchando hasta que se haga justicia con este hombre, porque aún no se sabe, hasta donde tengo entendido, no se sabe dónde está”, declaró la artista.

La cantante también dejó en claro que las disculpas públicas de Custodio y las medidas adoptadas por la agrupación no cambian el objetivo que la llevó a exponer su caso. “Lo único que pido es justicia, Magaly. Lo único que estoy buscando con todo este sacrificio y que estoy haciendo por mí y por todas las mujeres”, enfatizó Saldaña.

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Naldy Saldaña teme que César Sánchez Chavesta no comparezca ante la justicia porque su paradero sigue sin conocerse.

El temor de la cantante tiene sustento en hechos concretos: Sánchez Chavesta fue citado formalmente por la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de San Juan de Lurigancho (SJL) para declarar en el marco de la investigación preliminar abierta en su contra, y hasta la fecha no se ha presentado.

El acusado no aparece en su domicilio, pero tampoco ha salido del país

El paradero de Sánchez Chavesta es una de las incógnitas que rodean el caso desde que la denuncia se hizo pública a inicios de agosto. Un equipo de Latina Noticias se trasladó hasta la vivienda del investigado, ubicada en la calle 4 del distrito de San Juan de Lurigancho, donde conversó con vecinos y familiares. Todos coincidieron en que el músico no ha regresado al inmueble desde que el escándalo tomó estado público.

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Según el reporte de Latina Noticias, en la vivienda reside junto a su esposa, sus hijos y otros familiares. Uno de los familiares consultados indicó que Sánchez Chavesta emitiría un descargo en las próximas horas, aunque esa declaración nunca llegó a difundirse. Un detalle relevante que precisó el mismo reporte: de acuerdo con su registro migratorio, el acusado no ha salido del país desde el año pasado, lo que descarta que haya huido al extranjero, aunque no aclara su paradero dentro del territorio nacional.

ATV también reportó que el vehículo del investigado permanece estacionado frente a su domicilio, lo que añade más interrogantes sobre su situación actual. Hasta el cierre de esta nota, Sánchez Chavesta no ha ofrecido ninguna declaración pública sobre las acusaciones en su contra.

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Mary Meza, esposa del exdirector musical de La Bella Luz, aseguró que Naldy Saldaña habría mantenido una relación sentimental con César Sánchez y otros integrantes de la agrupación. La cantante ya había rechazado tajantemente esa versión. Captura: Magaly TV La Firme.

La esposa del acusado salió en su defensa con una versión que Saldaña rechazó

En los días previos, Mary Meza, esposa de Sánchez Chavesta, se pronunció públicamente para defender a su marido. Meza sostuvo que entre el acusado y Saldaña existió una relación sentimental clandestina, una versión que la cantante negó de forma categórica y que generó rechazo en el entorno mediático.

La abogada y exministra de la Mujer Rosario Sasieta ya había advertido en el programa ‘América Hoy’ que este tipo de estrategias de defensa son comunes en casos de acoso, y reiteró que las imágenes presentadas por Saldaña constituyen prueba suficiente para sustentar los cargos. La especialista precisó que, de acreditarse ambos delitos en su máxima gravedad —tocamientos indebidos y acoso sexual—, el acusado podría enfrentar hasta 17 años de prisión.

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La Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de San Juan de Lurigancho mantiene activa la investigación preliminar. Entre las diligencias ordenadas figuran la toma de declaraciones, la recopilación de los registros de cámaras de seguridad y la ejecución de medidas de protección para Saldaña.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) confirmó que la cantante aceptó el acompañamiento psicológico y legal de la institución, y que las medidas de protección solicitadas a su favor ya fueron concedidas por las autoridades.