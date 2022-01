Rodrigo Cuba: estas fueron sus declaraciones más resaltante de la entrevista con Ale Venturo

Rodrigo Cuba confesó que se encuentra feliz, tranquilo y en paz. (Foto: CapturaTV)

Rodrigo Cuba volvió a aparecer en la pantalla chica y esta vez para dar mayores detalles de su vida luego de su divorcio con Melissa Paredes. Durante la entrevista que mantuvo con el programa Teledeportes, el futbolista también habló sobre su actual relación con Ale Venturo.

Como se ha visto en las últimas semanas la joven empresaria ha sido la última conquista del deportista. Ambos han expresado sus sentimientos con distintas publicaciones en redes sociales mientras se encuentran disfrutando en una casa de playa. Esta vez, dieron más detalles de su romance.

A continuación, las declaraciones más resaltantes de el “Gato” Cuba sobre cómo se encuentra hoy en día luego de ponerle punto final a la polémica que vivió con la madre de su hija.

FELIZ, TRANQUILO Y EN PAZ

“Estoy feliz, tranquilo y en paz. Creo que me he tomado tiempo para mi mismo para darme cuenta que era lo que quería y no quería y que estaba haciendo bien y no. En la primera entrevista estaba con mil problemas y cosas metidas pero hoy en día me encuentro en paz”.

ESTOY EN EL MOMENTO MÁS ESTABLE

“Me encuentro en el momento más estable en mucho tiempo. Para mi la tranquilidad y la paz es oro”.

TENEMOS MUCHAS COSAS EN COMÚN

“Ella (Ale Venturo) no es nutricionista. Ella tiene un negocio de comida saludable y obvio lleva una vida saludable en base a eso. Tenemos muchos gustos en común y es deportista”.

Rodrigo Cuba rompió su silencio sobre Ale Venturo en una entrevista con Teledeportes. (Primera parte).

NO SUBIR COSAS POR OBLIGACIÓN

“Uno tiene que compartir lo que a uno le nazca y no tiene que ser forzado. Yo no creo que cuando estás con una persona, no debes subir cosas por obligación. Tiene que ser natural, si deseas lo haces sino no”.

PAZ Y TRANQUILIDAD NO TENÍA

“Me encuentro muy feliz, tranquilo y en paz. Al final del año pasado, paz y tranquilidad era lo que no tenía y uno al recuperar eso, quieras o no, optimizas todos los sentimientos posibles como la felicidad, la alegría y las ganas de hacer las cosas. Me encuentro en un gran momento”.

PASO LA PÁGINA MUY RÁPIDO

“Yo soy de las personas que pasa la página y paso muy rápido gracias a Dios. Cuando uno pasa una situación dura, en lo personal, yo paso página y sigo adelante con mi vida. Me enfoco en mi hija, mi familia y mis seres queridos”.

“No ver para atrás y pensar en que era lo mejor para mi hija, mi familia y esforzarme para ser lo mejor para ellos. Ser el mejor ejemplo para mi hija”.

Ale Venturo habló de Rodrigo Cuba en una entrevista para Teledeportes, que estuvo dividida en dos partes.

ALE VENTURO TAMBIÉN FUE ENTREVISTADA

La joven empresaria se mostró muy feliz y tranquila de hablar del futbolista. Durante su conversación con el reportero, Venturo comenzó contando que ella había estudiado cocina y pastelería. “Rodrigo me dijo que estaba feliz con los pasteles y los postres que ha probado de ti”, dijo el periodista.

“Rodrigo ha probado algunas cosas pero él no come mucho, yo como más que él”, dijo Ale entre risas. Recordemos que ella es la dueña de La Nevera Fit, un negocio dirigido a la comida saludable.

Asimismo, le preguntaron si conocía a Rodrigo Cuba desde hace un tiempo. “No, mis amigas del colegio lo conocen pero yo no lo conocía. Nos conocimos hace poco en realidad”, señaló al mismo tiempo en el que se negaba a contar cómo lo conoció.

Finalmente, confesó sentirse contenta de estar junto a Rodrigo Cuba. “Espero que todo vaya bien, en verdad es un buen chico y estoy contenta”, concluyó.

