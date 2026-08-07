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Azul Rojas condenada a 8 años de prisión: Esta es la sentencia que la Corte Suprema acaba de confirmar

Infobae accedió al fallo que determina que la activista trans se adhirió a la organización criminal “Los causas siempre activos”, que se dedicaba a extorsiones, robos, tenencia ilegal de armas y comercio de drogas

Azul Rojas Marín fue detenida el último 6 de agosto. Su condena se había suspendido, pero se reactivó al confirmarse la sentencia.
Azul Rojas Marín fue detenida el último 6 de agosto. Su condena se había suspendido, pero se reactivó al confirmarse la sentencia.
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La activista trans Azul Rojas Marín fue detenida ayer jueves 6 de agosto, tras permanecer más dos años en la clandestinidad por una sentencia de 8 años de prisión efectiva que se le impuso por el delito de organización criminal. Se trata de una sentencia dictada en abril de 2023 por un Juzgado Penal Colegiado de Trujillo, confirmada en julio de 2024 por una Sala Penal de Apelaciones de La Libertad.

Debido a su diagnóstico de salud, el Juzgado accedió a suspender la ejecución de su condena mientras se resolvía su apelación. Sin embargo, cuando se confirmó la sentencia, el tribunal ordenó su captura e internamiento en un centro penitenciario.

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En entrevista con Infobae en enero de este año, Azul Rojas manifestó su esperanza en que la Corte Suprema revierta su situación. No obstante, la Sala Penal Permanente a mediados de julio decidió no revisar el caso. Este diario pudo conocer que los jueces supremos acordaron declarar inadmisible la casación que su defensa promovió. De esta manera quedó firme el fallo que la condena a 8 años de prisión.

Con lo resuelto por la Corte Suprema, Rojas agotó todos los recursos disponibles en la vía ordinaria penal. El único camino que le quedaría es interponer un habeas corpus ante un Juzgado constitucional.

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PJ confirmó condena contra Azul Rojas. La Corte Suprema desestimó la casación.
PJ confirmó condena contra Azul Rojas. La Corte Suprema desestimó la casación.

¿Por qué Azul Rojas fue condenada?

Infobae accedió al expediente judicial del proceso contra Azul Rojas. A la activista se le imputa ser coautora del delito de organización criminal, por formar parte de la banda autodenominada “Los causas siempre activos”, la cual operaba en diversas localidades de La Libertad (Paiján, Ascope, Chocope, Casagrande y Roma). Este grupo criminal se dedicaba a extorsiones, robos, tenencia ilegal de armas y comercio de drogas.

Específicamente, a Rojas Marín se le atribuye el rol de otorgar alojamiento en su vivienda a los integrantes de la organización criminal para ocultarlos de las autoridades, así como ayudar a guardar armas, municiones, teléfonos celulares y notas extorsivas. Según la sentencia, utilizaba múltiples líneas de telefonía móvil para coordinar estas actividades.

Al igual que el Juzgado Penal, para la Sala de Apelaciones quedó plenamente demostrada la culpabilidad e integración en la organización criminal con el rol asignado de Azul Rojas.

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El Estado peruano sigue sin cumplir con implementar un protocolo para evitar violencia contra la comunidad LGTBIQ.Foto: Promsex

Entre los elementos que incriminan a Rojas se encuentra el hallazgo de material delictivo en su casa. Durante el allanamiento realizado a su vivienda en abril de 2019, la Policía incautó chips, teléfonos celulares, dinero en efectivo, vouchers y manuscritos con mensajes de carácter extorsivo.

Una testigo que también se alojaba en el domicilio de la activista trans declaró que los efectivos hallaron las notas de extorsión en el corcho de su negocio de raspadilla y confirmó que el cuaderno con anotaciones incautado pertenecía a Azul.

También se tomó en cuenta para la condena que su número telefónico registraba llamadas y coordinaciones constantes en diferentes fechas con Walter Torres de la Cruz, alias “Pelao”, uno de los coautores encargados de cobrar cupos en la organización criminal “Los causas siempre activos”.

Del mismo modo, se valoraron informes de inteligencia de policial que identificaron a Azul Rojas como colaborador de la organización encargado de brindar posada y ocultar armas y municiones a otros ejecutores de la banda.

¿Qué alegó Azul Rojas?

Según la sentencia a la que accedió Infobae, Azul Rojas cuestionó la condena alegando que la pericia grafotécnica concluía que no era el autor de los manuscritos extorsivos y que había sido absuelto previamente del delito de tenencia ilegal de armas.

Sin embargo, la Sala de Apelaciones desestimó la defensa de Rojas. Dijo que estaba probado que existió la organización criminal “Los causas siempre activos”, decidió no

El tribunal recalcó que el delito de organización criminal es autónomo, por lo que se sanciona la sola pertenencia e integración a la estructura con un rol acreditado, independientemente de si cometió o no las extorsiones directamente

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