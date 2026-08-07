Presidente del JNE precisa que alcaldes pueden postular a otros cargos pese a prohibición de reelección

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, explicó durante una conferencia de prensa en Piura que la legislación prohíbe la reelección inmediata de alcaldes, pero permite que estas autoridades postulen como primeros regidores. La figura genera cuestionamientos por los casos en los que el candidato a la alcaldía renuncia y el burgomaestre en funciones podría volver al cargo. Fuente: Canal N

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La prohibición de la reelección inmediata de alcaldes enfrenta un nuevo escenario rumbo a las Elecciones Regionales y Municipales 2026.Un informe identificó 131 alcaldes elegidos en 2022 que ahora postulan como primeros regidores. Si esas renuncias son aceptadas por los órganos electorales, estos burgomaestres podrían volver a ocupar el mismo cargo, en un mecanismo señalado como una posible reelección encubierta.

La fórmula consiste en que el alcalde que actualmente ocupa el cargo deje de figurar directamente como candidato a la alcaldía y pase a integrar la lista como primer regidor. En paralelo, otro candidato encabeza inicialmente la fórmula municipal. Si este último renuncia y la lista consigue la victoria, el primer regidor podría asumir la alcaldía de acuerdo con las reglas de sucesión establecidas para los gobiernos locales. Uno de los casos que generó atención es el de Rafael López Aliaga, quien figura como primer regidor de Renovación Popular y la renuncia de Luis Rubio a la candidatura para la Municipalidad Metropolitana de Lima.

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Roberto Burneo, president of the National Elections Jury (JNE), proclaims Keiko Fujimori as winner of the presidential runoff following the June 7 election, in Lima, Peru, July 3, 2026. REUTERS/Angela Ponce

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, se pronunció sobre esta situación durante una conferencia de prensa en Piura. El titular del organismo electoral reconoció que la legislación prohíbe la reelección inmediata, pero también permite que un alcalde participe como primer regidor u opte por otro cargo. Para Burneo, el debate sobre estos mecanismos debe trasladarse al ámbito legislativo y formar parte de una revisión integral del sistema electoral.

“Existe una reforma que se dio, si no me equivoco, por el año 2015, en torno a la prohibición de reelegir. Está prohibida la reelección de alcaldes y autoridades locales, así como de gobernadores regionales. Nosotros cumplimos con esa regla, en el sentido de que está prohibida esa reelección. Pero también el legislador que hizo esa reforma dejó algunas puertas, algunas ventanas, como le queramos llamar. En función de ello, no estableció prohibiciones para que, a través de otros mecanismos, puedan participar los alcaldes que dejaban el ejercicio”, sostuvo Burneo.

Reelección encubierta de alcaldes: esta es la explicación del JNE

Durante su conferencia de prensa en Piura, Roberto Burneo explicó que la reforma aprobada en 2015 prohibió la reelección de alcaldes y gobernadores regionales, pero dejó abierta la posibilidad de que las autoridades que terminan su mandato puedan competir por otros cargos. Entre ellos mencionó expresamente la posibilidad de participar como primer regidor o primer consejero.

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“Está prohibida la reelección, pero no está prohibido que un alcalde pueda postular a otro cargo”, afirmó Burneo. El presidente del JNE remarcó que el organismo electoral debe aplicar las reglas vigentes y que no puede establecer por iniciativa propia una prohibición que el legislador no incorporó en la norma.

Burneo sostuvo que esta situación debe entrar en la agenda de una reforma integral del sistema electoral. A su juicio, corresponde discutir si el marco actual debe mantenerse o si resulta necesario establecer nuevas restricciones. Mientras no exista un cambio legal, las candidaturas serán evaluadas bajo las reglas vigentes y los ciudadanos tendrán la decisión final mediante el voto informado.

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¿No votaste en la segunda vuelta? Así puedes solicitar una dispensa ante el JNE. (Foto: Agencia Andina)

Más de 60 alcaldes bajo la lupa por posibles casos de reelección encubierta

La estrategia cuestionada parte de una diferencia clave dentro de la legislación electoral. Un alcalde elegido en 2022 no puede presentarse directamente para buscar nuevamente la alcaldía en 2026. Sin embargo, la norma tampoco le impide aparecer como primer regidor de una lista municipal. Esta posición adquiere especial relevancia cuando el candidato que encabeza originalmente la fórmula renuncia.

En ese escenario, el alcalde que busca continuar en el cargo puede quedar en una posición que le permita regresar al sillón municipal si la lista obtiene la victoria y se cumplen las condiciones legales correspondientes. Por ello, especialistas y observadores electorales calificaron algunos de estos casos como una reelección encubierta, aunque cada candidatura debe ser evaluada por los organismos electorales según las circunstancias y las normas aplicables.

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El Instituto Aklla identificó 131 alcaldes elegidos en 2022 que postulan como primeros regidores rumbo a las Elecciones Regionales y Municipales 2026. De ese total, 22 casos podrían derivar en su retorno a la alcaldía luego de la renuncia del candidato que encabezaba originalmente la lista. De estos, 11 expedientes fueron aceptados y otros 11 permanecían pendientes de pronunciamiento.

Luis Rubio, de camisa blanca y corbata azul, junto a Rafael López Aliaga, de polo y gorra celestes, en el marco de las elecciones municipales en Lima. (FB/@Rafael López Aliaga)

Uno de los casos más visibles corresponde a Rafael López Aliaga. El exalcalde de Lima aparece como primer regidor de la lista de Renovación Popular después de la renuncia de Luis Rubio a la candidatura para la Municipalidad Metropolitana de Lima. Esta situación abrió la posibilidad de que López Aliaga vuelva al cargo si se cumplen las condiciones electorales correspondientes.

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El informe citado por Diario Correo también menciona al alcalde de Independencia, Alfredo Reynaga, vinculado a una candidatura de Somos Perú, y al alcalde de Lurín, Juan Marticorena, quien encabezaría la lista de Alianza para el Progreso. A estos casos se suman otros registrados en distintos municipios del país, por lo que el fenómeno no se concentra en una sola región o agrupación política.

El alcalde de Independencia, Alfredo Reynaga, conversó con Infobae Perú a un mes del estado de emergencia declarado en su distrito| Infobae Perú (Clara Giraldo)

La especialista en derecho electoral Silvia Guevara consideró que la secuencia de renuncias puede generar sospechas sobre la intención de favorecer el retorno de determinados alcaldes. En declaraciones recogidas por Correo, sostuvo que las organizaciones políticas tendrían responsabilidad en este tipo de estrategias. La evaluación definitiva de cada caso, sin embargo, corresponde a las autoridades electorales competentes.

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