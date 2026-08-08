Jeanette vuelve a Lima para celebrar su gira '50 Aniversario' y una noche cargada de clásicos

El show de Jeanette en Lima incluirá clásicos como 'Soy rebelde', 'Porque te vas', 'El muchacho de los ojos tristes' y 'Corazón de poeta'.

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La cantante Jeanette Anne Dimech, conocida artísticamente como Jeanette, llegará a Lima el 8 de octubre para presentar su gira ’50 Aniversario’ en el Auditorio del Pentagonito, en San Borja. El espectáculo conmemora cinco décadas de una trayectoria que convirtió a la artista britanicoespañola en una de las voces más reconocibles del pop melódico en español, con canciones que cruzaron fronteras y generaciones. Las entradas están disponibles en Teleticket, con una preventa exclusiva BBVA con 20% de descuento vigente del 4 al 16 de agosto.

La gira, iniciada en diciembre de 2025, ha recorrido escenarios de España y otros países antes de llegar a Perú. El programa contempla fechas en ciudades como Sevilla, Gijón, Madrid —donde actuará el 14 de diciembre en el Movistar Arena— y varias plazas más en el último tramo del año. El concierto en Lima se suma a ese recorrido internacional como una de las fechas en América Latina.

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Una noche de clásicos con puesta en escena inspirada en los años 60 y 70

El espectáculo en Lima recorrerá los temas más representativos del catálogo de Jeanette: ‘Soy rebelde’, ‘Porque te vas’, ‘El muchacho de los ojos tristes’ y ‘Corazón de poeta’, entre otros. La propuesta escénica está inspirada en la estética de los años 60 y 70, y una banda de músicos reinterpretará los clásicos respetando la sonoridad original de cada composición.

El formato del show apunta a un recorrido cronológico por el universo artístico de la cantante, desde sus primeras composiciones con el grupo Pic-Nic hasta los álbumes que consolidaron su carrera en la década de los ochenta. La organización del evento ha destacado la calidad de la producción visual y sonora como parte central de la propuesta, de acuerdo con la información publicada por el sitio oficial de la gira.

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La gira '50 Aniversario' de Jeanette comenzó en diciembre de 2025, recorrió España y otros países, y sumó a Perú entre sus fechas en América Latina.

De ‘Cállate, niña’ a un fenómeno internacional: la historia detrás de los clásicos

Jeanette nació el 10 de octubre de 1951 en Willesden, Londres, hija de madre canaria y padre belga-mauriciano. Tras una infancia entre Inglaterra y Estados Unidos, se instaló en Barcelona, donde a mediados de los años sesenta se incorporó al grupo juvenil Pic-Nic. Con esa agrupación grabó ‘Cállate, niña’, composición propia que lideró las listas musicales españolas durante siete semanas.

La presión familiar la alejó de los escenarios, y su regreso llegó en 1971 cuando la discográfica Hispavox la convenció de grabar como solista. El tema elegido fue ‘Soy rebelde’, compuesto por Manuel Alejandro y Ana Magdalena. La propia Jeanette reconoció públicamente que al principio rechazó la canción.

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“Me presentaron la canción y no me gustó, dije que no la iba a grabar. Estuvimos discutiendo bastantes semanas hasta que me cansé y dije de cantarla. Después de haberlo grabado me gustó y reconocí que la canción era preciosa”, declaró la artista en una entrevista en Ecuador. El tema llegó al número uno en España y se publicó en versiones en francés, inglés y japonés.

‘Porque te vas’, escrita por el compositor español José Luis Perales, fue grabada en 1974 pero no alcanzó repercusión masiva hasta 1976, cuando el director Carlos Saura la incluyó en la banda sonora de la película Cría cuervos. El éxito internacional de la cinta catapultó la canción a lo más alto de las listas en Alemania, Francia y Suiza, y la convirtió en uno de los temas más versionados de la historia del pop en español.

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Jeanette llegará a Lima el 8 de octubre con su gira '50 Aniversario' en el Auditorio del Pentagonito de San Borja.

‘Corazón de poeta’ y el regreso al pop melódico

Tras una etapa en Alemania donde firmó con la discográfica Ariola y exploró la música disco, Jeanette rompió ese contrato y regresó al mercado español. En 1981 publicó ‘Corazón de poeta’, producido por Manuel Alejandro bajo el sello RCA, que la llevó a la cima de su carrera con altas ventas en España, México y varios países de América Central y del Sur. De ese álbum provienen ‘El muchacho de los ojos tristes’, ‘Frente a frente’ y ‘Con qué derecho’, composiciones que completaron el repertorio que hoy define su legado.

La gira ’50 Aniversario’ también ha sido reconocida por figuras del medio musical: artistas como Rocío Jurado, Enrique Bunbury, Chayanne, Pandora y Yuri han grabado versiones de sus temas a lo largo de los años, lo que da cuenta del alcance de su catálogo más allá de su propia interpretación.

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Las entradas para el concierto del 8 de octubre en el Auditorio del Pentagonito están disponibles en Teleticket. La preventa exclusiva BBVA con 20% de descuento rige del 4 al 16 de agosto o hasta agotar stock.