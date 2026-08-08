Exintegrantes de 'La Bella Luz' y cantante de 'Amor Rebelde' exponen a Óscar Junior, el nuevo líder de la orquesta: "Vende una falsa humildad"

Óscar Junior Custodio asumió el liderazgo de La Bella Luz y quedó expuesto a cuestionamientos 24 horas después de la conferencia de prensa.

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No pasó ni 24 horas de la conferencia de prensa del 6 de agosto que brindó la orquesta, cuando Óscar Junior Custodio, el cantante de 22 años conocido como ‘Senderito’ a quien su padre Óscar Custodio cedió el mando de la orquesta ‘La Bella Luz’, comenzó a recibir sus propios cuestionamientos.

Dos exintegrantes de la agrupación salieron a contradecir la imagen de liderazgo empático que Junior proyectó en el encuentro con la prensa, y la vocalista de la orquesta ‘Amor Rebelde’, Rosaly Canario, reveló que cortó toda comunicación con él tras una reunión que le resultó incómoda y que nunca fue lo que prometía ser.

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Los testimonios llegan en un momento en que ‘La Bella Luz’ intenta reencauzar su imagen pública después del escándalo desatado por la denuncia de Naldy Saldaña contra César Sánchez Chavesta, exdirector musical de la orquesta y primo hermano del fundador.

La crisis ya le costó a la agrupación al menos siete presentaciones canceladas, la exclusión del evento de aniversario del Club Universitario de Deportes y la suspensión del proyecto de serie de Del Barrio Producciones. Ahora, el hombre que se presentó como la solución enfrenta preguntas sobre su propio comportamiento.

Rosaly Canario revela que una reunión con Junior “no terminó siendo laboral” y cortó el vínculo

El primer frente se abrió con la difusión en redes sociales de un video en el que se ve a Óscar Junior y a Rosaly Canario, vocalista de la orquesta ‘Amor Rebelde’, dentro de un auto estacionado en una actitud de cercanía. Las imágenes, que según la propia artista fueron grabadas dos semanas antes de la conferencia de prensa, generaron especulaciones sobre un posible vínculo sentimental entre ambos y, en algunos sectores, la sospecha de que el material formaba parte de una estrategia para desviar la atención del caso Saldaña.

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Rosaly Canario, cantante de Amor Rebelde, negó una relación con Óscar Junior y cortó toda comunicación tras una reunión que, según dijo, no terminó siendo laboral.

Canario salió al paso de ambas versiones a través de su cuenta de Instagram. La cantante negó cualquier relación con Junior y explicó las circunstancias en que se produjo ese encuentro. “Hasta el día de hoy no mantengo ningún tipo de comunicación con el joven Óscar Junior Custodio. Después de la supuesta reunión que habíamos tenido por motivos de trabajo, la cual finalmente no terminó siendo una reunión laboral y me hizo sentir incómoda, tomé la decisión de cortar toda comunicación con él”, escribió Canario en su publicación.

La artista también rechazó de forma explícita que su aparición en el video pudiera interpretarse como una forma de encubrimiento. “Rechazo rotundamente cualquier insinuación de que me estaría prestando para encubrir o minimizar los hechos que hoy son materia de denuncia contra la orquesta. Jamás actuaría para ocultar una situación de esa naturaleza”, afirmó.

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Héctor Boza y Eduardo Ortúzar: “Siempre ha tratado mal a los demás, se siente superior”

Los testimonios más directos sobre el comportamiento de Junior dentro de la agrupación llegaron de dos exintegrantes que hablaron con el podcast ‘Show.pe’. El primero fue Héctor Boza, quien formó parte de ‘La Bella Luz’ durante tres meses hasta junio de 2025, antes de incorporarse a Los Caribeños de Guadalupe.

Boza ya había sido mencionado por Junior durante la conferencia de prensa, donde el cantante reprodujo audios suyos para desacreditarlo. Ahora fue Boza quien respondió con una descripción del ambiente interno de la orquesta. “Muchas personas creen que él es una persona buena, es lo que vende en sus redes, al igual que la señora Pilar Torres. La pinta a su madre como la mejor mujer del mundo, pero en realidad nunca fue así”, declaró Boza.

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El exintegrante fue más específico sobre el trato que recibían los músicos: “Quisiera hablar por algunos de mis compañeros que siempre estuvieron en la agrupación. Igual les adelanto que siempre los ha tratado mal. Él siempre ha tratado mal a los demás. Siempre humilla a los demás. Se siente más que los demás”, añadió.

Héctor Boza aseguró que la esposa de Oscar Custodio le gritaba a él y sus compañeros de La Bella Luz José. YouTube: Show.pe

Boza también incluyó a Pilar Torres, esposa de Custodio y madre de Junior, en sus señalamientos. “Su madre también, muchas veces me ha gritado. Muchas veces le ha gritado a mis demás compañeras y compañeros, pero actualmente siento que el tema central es Naldy. Lo que más importa es pedir justicia para ella. Lo que me ha pasado a mí es solo el 5% de lo que ella ha tenido que soportar”, declaró.

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El segundo testimonio fue el de Eduardo Ortúzar, otro exintegrante que dejó la agrupación en febrero de 2025. Ortúzar señaló que su salida estuvo motivada por el clima interno y confirmó la versión de Boza sobre el comportamiento de Junior. “Venden una falsa humildad y eso no es así. El chico varias veces gritaba. A mí me quiso gritar una vez, pero yo le puse su pare”, relató Ortúzar en ‘Show.pe’. El exvocalista también explicó que su actitud de defenderse ante esas situaciones le trajo consecuencias: “Siempre he puesto el pare, por eso a mí me tacharon de malcriado”, concluyó.

Junior asumió el liderazgo en la conferencia, pero la imagen proyectada ya enfrenta fisuras

En la conferencia del 6 de agosto, Junior se presentó ante la prensa como el relevo generacional que garantizaría un cambio real dentro de la orquesta. Prometió acompañamiento psicológico para los integrantes, un nuevo bus con separación de géneros para los viajes y la presencia de padres de familia en las giras. “A partir de este momento, yo tomo las riendas absolutas de la Orquesta La Bella Luz y yo voy a tomar medidas”, afirmó durante el encuentro con los medios.

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Óscar Custodio, fundador de la Orquesta La Bella Luz, anuncia que cede la dirección general a su hijo. Óscar Jr. asume el cargo, pide disculpas por errores pasados y promete una nueva etapa para la agrupación. Video: YouTube

También extendió una invitación pública a Saldaña para que regrese a la agrupación si así lo desea, y prometió que bajo su gestión la situación no se repetiría. Sin embargo, los testimonios de Boza y Ortúzar, ambos exintegrantes que convivieron con él dentro de la orquesta, presentan una imagen distinta a la que Junior proyectó ese día ante las cámaras.

Óscar Junior no se ha pronunciado sobre los señalamientos de los exintegrantes ni sobre la publicación de Rosaly Canario. La investigación fiscal contra César Sánchez Chavesta continúa activa, y el acusado sigue sin presentarse ante las autoridades pese a haber sido citado formalmente por la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de San Juan de Lurigancho.

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