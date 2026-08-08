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“Lunes es mejor día”: Ministro de Economía cambia propuesta para trasladar feriados y ya no sería viernes

El titular del MEF señaló que trasladar los días festivos permitiría disminuir las pérdidas de productividad que generan los feriados ubicados a mitad de semana

El Ministro de Economía detalla la propuesta del gobierno para trasladar los días feriados a los lunes, creando así fines de semana largos. Según el ministro, esta medida busca beneficiar al sector turismo sin afectar la productividad de otras industrias. (Canal N)
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El Gobierno de Keiko Fujimori ha tomado una decisión respecto a la propuesta para trasladar los feriados nacionales a un día específico de la semana. Aunque durante la mañana de hoy, 7 de agosto, se había anunciado que estos días serían trasladados a los viernes, esa opción fue modificada horas después.

En entrevista con Canal N, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, explicó que el Ejecutivo considera ahora que los lunes son una mejor alternativa, debido a que permitirían reducir el impacto de los feriados sobre la productividad y, al mismo tiempo, favorecer actividades económicas como el turismo.

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Hombre con traje y corbata habla por micrófono frente a bandera de Perú. Recuadros muestran bus, avión, personas en playa, oficina y construcción. Calendario indica 'Lunes Feriado'
El ministro de Economía y Finanzas de Perú, Elmer Cuba, explica la propuesta del gobierno para trasladar los feriados nacionales a los lunes con el objetivo de beneficiar el turismo y la productividad del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El lunes es mejor”

Cuba señaló que el Gobierno continúa evaluando cuál es el día más conveniente para trasladar los feriados que actualmente caen entre semana. Aunque inicialmente se planteó llevarlos a los viernes para generar fines de semana largos, el ministro explicó que ahora la alternativa de los lunes es considerada más eficiente.

“Los lunes es un mejor día”, afirmó Cuba para el citado medio. Según explicó, una de las razones es que existen empresas y trabajadores que desarrollan actividades los sábados, por lo que trasladar un feriado al viernes podría generar una interrupción adicional en determinados sectores.

El ministro sostuvo que mover un feriado de un martes, miércoles o jueves hacia el lunes permitiría reducir el impacto que tiene una interrupción de la jornada laboral en medio de la semana.

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Trabajadores que laboren en su día descanso y que coincida con feriado tienen derecho a un pago triple. (Foto: Infobae Perú)
Trabajadores que laboren en su día descanso y que coincida con feriado tienen derecho a un pago triple. (Foto: Infobae Perú)

No se reducirán feriados

Durante la entrevista, Cuba también aclaró que no existen planes para reducir el número de feriados nacionales. Explicó que la cantidad de días establecidos actualmente está respaldada por una ley del Congreso y que el Ejecutivo no tiene previsto modificarla en este momento.

El titular del MEF sostuvo, además, que la creación de nuevos feriados sí genera un impacto negativo sobre la productividad. “Los nuevos feriados son dañinos”, afirmó, aunque precisó que la discusión actual se concentra en cómo organizar de manera más eficiente los días que ya existen.

En ese sentido, la propuesta busca modificar la ubicación de los feriados en el calendario sin aumentar su número absoluto. Para Cuba, esta alternativa permitiría obtener beneficios económicos sin generar un costo adicional derivado de la creación de nuevos días no laborables.

Semana Santa 2026: trabajadores del sector privado pueden recibir triple pago por feriados. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Semana Santa 2026: trabajadores del sector privado pueden recibir triple pago por feriados. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Turismo y productividad

El ministro explicó a Canal N, que trasladar un feriado al lunes tendría entre sus principales beneficiarios al sector turismo, debido a que facilitaría la planificación de viajes y actividades recreativas durante los fines de semana.

Sin embargo, Cuba sostuvo que el beneficio no se limitaría al turismo. Según su análisis, las empresas también podrían verse favorecidas porque un feriado ubicado al inicio o al final de la semana tendría un impacto menor sobre la organización de las actividades productivas que uno situado en martes, miércoles o jueves.

El funcionario calificó esta posibilidad como una alternativa en la que existen varios beneficiarios. “Gana el turismo” y también “la empresa que pierde menos productividad como un todo”, explicó.

Feriados de abril 2026 en Perú: conoce los días oficiales de descanso. (Foto: Agencia Andina)
Feriados de abril 2026 en Perú: conoce los días oficiales de descanso. (Foto: Agencia Andina)

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