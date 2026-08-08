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Fenómeno El Niño: Marina de Guerra pone a flote el B.A.P. Talara para reforzar respuesta ante emergencias

La nave fue construida por SIMA Perú en el Callao y tiene capacidad para transportar vehículos militares, contenedores, agua potable y combustible

Un buque militar gris decorado con insignias peruanas flota en el agua junto a un muelle con grúas portuarias bajo un cielo nocturno con fuegos artificiales y personas
El B.A.P. Talara, el nuevo Buque Auxiliar Logístico de la Marina de Guerra del Perú, es botado en los astilleros del SIMA en Callao bajo un espectáculo de fuegos artificiales. (X/Marina de Guerra)
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La Marina de Guerra del Perú puso a flote el B.A.P. Talara, un nuevo Buque Auxiliar Logístico (BALOG) que permitirá transportar carga militar y fortalecer la respuesta nacional frente a emergencias como el fenómeno El Niño.

La embarcación fue construida en los astilleros de los Servicios Industriales de la Marina (SIMA Perú), en el Callao, y representa un importante hito para la industria naval peruana en las últimas décadas. La ceremonia de bautizo y botadura contó con la participación del ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, y del comandante general de la Marina de Guerra, almirante Javier Bravo de Rueda Delgado, entre otras autoridades.

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Según informó Andina Noticias, Belaunde destacó que el B.A.P. Talara será una herramienta estratégica para el Estado, debido a que sus capacidades permitirán transportar ayuda humanitaria, maquinaria pesada, agua potable y personal especializado ante escenarios complejos, particularmente frente al fenómeno El Niño.

Grupo de militares con uniforme naval blanco y un hombre de traje oscuro en explanada industrial con grúas y cartel de buque logístico
Oficiales de la Marina de Guerra del Perú y el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, asisten a la ceremonia de botadura del B.A.P. Talara en los astilleros de SIMA Perú en el Callao. (X/Marina de Guerra)

Capacidad para transporte militar y logístico

El nuevo buque tiene una eslora de 58,9 metros, una manga de 13,2 metros y un desplazamiento máximo de 1.646 toneladas. Su velocidad máxima alcanza los 10 nudos.

Entre sus capacidades se encuentra el transporte de vehículos militares y 21 contenedores, además de más de 211 metros cúbicos de agua dulce y 223 metros cúbicos de combustible. También cuenta con una cubierta destinada a operaciones con helicópteros.

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Buque gris atracado en puerto, tripulación con chalecos salvavidas, oficiales uniformados, dos podios
La Marina de Guerra del Perú pone a flote el Buque Auxiliar Logístico B.A.P. Talara en el puerto del Callao, con personal y autoridades en la ceremonia. (X/Marina de Guerra)

Proyecto incluye al B.A.P. Chimbote

El B.A.P. Talara forma parte del proyecto de inversión “Ampliación de la capacidad de abastecimiento logístico por vía marítima en el litoral peruano”, que contempla también la construcción del B.A.P. Chimbote.

Ambas naves pertenecen a la categoría de Buques Auxiliares Logísticos y tienen como objetivo incrementar las capacidades de abastecimiento y apoyo logístico de la Marina de Guerra en el litoral peruano.

El ministro de Defensa señaló que la obra constituye un ejemplo de la política de modernización de las Fuerzas Armadas impulsada por el Gobierno y una muestra del talento nacional.

Buque militar gris con el número 157 en la proa, atracado a un muelle. Incluye amarras, una bandera roja, pasarela con el texto 'B.A.P. Paita', personas, mar y costa
El buque auxiliar logístico B.A.P. Talara se encuentra atracado en un muelle peruano, incrementando las capacidades de abastecimiento y apoyo para la Marina de Guerra.

Construcción incluye transferencia tecnológica

La construcción de los BALOG se desarrolla bajo un esquema de coproducción y cooperación con Hyundai Heavy Industries, una de las principales empresas de construcción naval a nivel mundial.

La alianza comprende transferencia tecnológica en ingeniería de detalle, fabricación modular, control de calidad, gestión de proyectos, integración de sistemas, capacitación especializada y soporte técnico.

Con la puesta a flote del B.A.P. Talara, la Marina de Guerra incorpora una nueva nave destinada al transporte de carga militar y al apoyo logístico en el litoral peruano, con capacidades que también permitirán fortalecer la respuesta nacional ante emergencias como el fenómeno El Niño.

Buque gris en el agua con insignia circular roja y blanca en su popa, fuegos artificiales rojos y blancos en el cielo oscuro, humo, grúas portuarias iluminadas
La Marina de Guerra del Perú celebra con fuegos artificiales la botadura del Buque Auxiliar Logístico B.A.P. Talara en el Callao. (X/Marina de Guerra)

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