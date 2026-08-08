Fenómeno El Niño: Marina de Guerra pone a flote el B.A.P. Talara para reforzar respuesta ante emergencias

El B.A.P. Talara, el nuevo Buque Auxiliar Logístico de la Marina de Guerra del Perú, es botado en los astilleros del SIMA en Callao bajo un espectáculo de fuegos artificiales. (X/Marina de Guerra)

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La Marina de Guerra del Perú puso a flote el B.A.P. Talara, un nuevo Buque Auxiliar Logístico (BALOG) que permitirá transportar carga militar y fortalecer la respuesta nacional frente a emergencias como el fenómeno El Niño.

La embarcación fue construida en los astilleros de los Servicios Industriales de la Marina (SIMA Perú), en el Callao, y representa un importante hito para la industria naval peruana en las últimas décadas. La ceremonia de bautizo y botadura contó con la participación del ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, y del comandante general de la Marina de Guerra, almirante Javier Bravo de Rueda Delgado, entre otras autoridades.

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Según informó Andina Noticias, Belaunde destacó que el B.A.P. Talara será una herramienta estratégica para el Estado, debido a que sus capacidades permitirán transportar ayuda humanitaria, maquinaria pesada, agua potable y personal especializado ante escenarios complejos, particularmente frente al fenómeno El Niño.

Oficiales de la Marina de Guerra del Perú y el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, asisten a la ceremonia de botadura del B.A.P. Talara en los astilleros de SIMA Perú en el Callao. (X/Marina de Guerra)

Capacidad para transporte militar y logístico

El nuevo buque tiene una eslora de 58,9 metros, una manga de 13,2 metros y un desplazamiento máximo de 1.646 toneladas. Su velocidad máxima alcanza los 10 nudos.

Entre sus capacidades se encuentra el transporte de vehículos militares y 21 contenedores, además de más de 211 metros cúbicos de agua dulce y 223 metros cúbicos de combustible. También cuenta con una cubierta destinada a operaciones con helicópteros.

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La Marina de Guerra del Perú pone a flote el Buque Auxiliar Logístico B.A.P. Talara en el puerto del Callao, con personal y autoridades en la ceremonia. (X/Marina de Guerra)

Proyecto incluye al B.A.P. Chimbote

El B.A.P. Talara forma parte del proyecto de inversión “Ampliación de la capacidad de abastecimiento logístico por vía marítima en el litoral peruano”, que contempla también la construcción del B.A.P. Chimbote.

Ambas naves pertenecen a la categoría de Buques Auxiliares Logísticos y tienen como objetivo incrementar las capacidades de abastecimiento y apoyo logístico de la Marina de Guerra en el litoral peruano.

El ministro de Defensa señaló que la obra constituye un ejemplo de la política de modernización de las Fuerzas Armadas impulsada por el Gobierno y una muestra del talento nacional.

El buque auxiliar logístico B.A.P. Talara se encuentra atracado en un muelle peruano, incrementando las capacidades de abastecimiento y apoyo para la Marina de Guerra.

Construcción incluye transferencia tecnológica

La construcción de los BALOG se desarrolla bajo un esquema de coproducción y cooperación con Hyundai Heavy Industries, una de las principales empresas de construcción naval a nivel mundial.

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La alianza comprende transferencia tecnológica en ingeniería de detalle, fabricación modular, control de calidad, gestión de proyectos, integración de sistemas, capacitación especializada y soporte técnico.

Con la puesta a flote del B.A.P. Talara, la Marina de Guerra incorpora una nueva nave destinada al transporte de carga militar y al apoyo logístico en el litoral peruano, con capacidades que también permitirán fortalecer la respuesta nacional ante emergencias como el fenómeno El Niño.

La Marina de Guerra del Perú celebra con fuegos artificiales la botadura del Buque Auxiliar Logístico B.A.P. Talara en el Callao. (X/Marina de Guerra)