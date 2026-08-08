Bettsy Chávez podría ser extraditada de México a pedido de la Corte Suprema, afirma excanciller

La premier Bettsy Chávez anuncia conferencia de prensa. Foto: Andina

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El excanciller Luis González Posada afirmó que el caso de la exministra asilada en la embajada de México, Bettsy Chávez, no ha terminado con su llegada a territorio mexicano. Según indicó, la Corte Suprema puede solicitar su extradición.

En conversación con Exitosa, el exministro de Relaciones Exteriores recordó que, antes de ingresar a la sede diplomática, Chávez estaba procesada en el Poder Judicial y tenía una sentencia de 11 años.

González Posada afirmó que, ante la convocatoria judicial durante la etapa de juicio oral, “en vez de ir a una de las audiencias, se metió en la embajada de México hace cuatro o cinco meses y de ahí comenzó este problema que hoy día ha encontrado un curso de salida”.

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El exfuncionario remarcó que, incluso si el episodio diplomático tomó otro camino, la vía legal podría activarse por pedido del máximo tribunal. “Así lo ha dicho la misma nota diplomática del Gobierno peruano, ¿no? Puede pedir su extradición”.

Un comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú aborda las relaciones diplomáticas con México y el otorgamiento del salvoconducto a Betsy Chávez Chino, emitido en Lima el 7 de agosto de 2026.

Según explicó, si se presenta ese requerimiento, “este pedido va al Poder Ejecutivo, al Gobierno, que a la vez lo retransmite a México”, y agregó que en ese punto se definirá la respuesta del país vecino. “Ahí veremos si cumple o no cumple con su obligación de enviar a la señora para que se le siga el debido proceso judicial en nuestro país”.

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Perú informó a México la condición de Bettsy Chávez

Antes de conceder el salvoconducto para que salga del territorio nacional, el Gobierno de Keiko Fujimori comunicó formalmente al gobierno de México que Betssy Chávez, expremier de Pedro Castillo, fue sentenciada a 11 años y 5 meses de prisión por conspiración para la rebelión. Por ello, dijeron, se permitió la salida, pero con la reserva de pedir su extradición.

“El Gobierno del Perú recalca que la entrega del referido salvoconducto se realiza con reserva del derecho que asiste al Estado peruano de solicitar la eventual extradición de la señora Chávez Chino, de conformidad con los tratados aplicables a ambos Estados, en caso de que las autoridades judiciales peruanas así lo requieran”, se lee en el comunicado de la Cancillería de Perú.

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La Cancillería peruana precisó que Chávez Chino afronta, además de la condena, una investigación en el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación.

Este video es un reportaje de noticias que muestra en pantalla dividida el exterior de una residencia, identificada como la Embajada de México, con un emblema y custodiada por varios policías. Se observan conos de tráfico en la vía pública. A la derecha, se presenta una imagen de la política Betssy Chávez. Textos en pantalla indican que ella recibió un salvoconducto y salió del país a la medianoche, dirigiéndose a México. El contenido cubre la partida de Chávez de Perú tras obtener el asilo político.

En el comunicado emitido el viernes 7 de agosto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú reiteró que en el país no existe persecución política y que rige el Estado de derecho, la separación de poderes y las garantías del debido proceso. El gobierno de la presidenta Keiko Fujimori indicó que, en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA), impulsa consultas con otros países miembros para evitar que se distorsione la aplicación de la figura del asilo diplomático.

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La expremier Betssy Chávez dejó el territorio peruano en la madrugada del viernes 7 de agosto, luego de que el gobierno de Keiko Fujimori le otorgara el salvoconducto que le permitió viajar a México, donde tiene concedido el asilo diplomático. La salida se produjo a la medianoche, según confirmó el canciller Carlos Espá en declaraciones a RPP.