‘La Bella Luz’ reaparece en Tarapoto un día después de anunciar que suspendía sus presentaciones: “Mucha gente nos ha escrito y llamado”

La orquesta de cumbia La Bella Luz arriba a la ciudad de Tarapoto, donde son recibidos por la prensa local y fanáticos emocionados antes de su gran presentación, tras el escándalo que gira en torno a ellos por la denuncia de Naldy Saldaña. Video: TikTok @informantediario

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Menos de 24 horas después de que Óscar Custodio declarara en conferencia de prensa que la orquesta ‘La Bella Luz’suspendía sus presentaciones para no exponer a sus integrantes, la agrupación aterrizó este viernes 7 de agosto en Tarapoto para cumplir un contrato pactado con anterioridad por el 244° aniversario de fundación de la ciudad.

La noticia no la dio la propia orquesta —que no publicó nada en sus redes sociales— sino los medios locales y los pobladores de Tarapoto, cuyos videos en TikTok se viralizaron en cuestión de horas y mostraron la llegada del bus de la agrupación a la ciudad selvática.

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El contraste con lo dicho 24 horas antes fue inmediato. En la conferencia del jueves, Custodio había señalado que la decisión de parar obedecía a la necesidad de proteger a los integrantes del clima de hostilidad generado tras la denuncia de la excantante Naldy Saldaña contra César Sánchez Chavesta, exdirector musical de la orquesta.

Pero en los videos que circularon este viernes se ve a las cantantes bajando del bus y a Óscar Junior Custodio, el nuevo líder de la agrupación, atendiendo a los medios locales. Sus padres, Custodio y Pilar Torres, no aparecieron en ninguna imagen.

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Óscar Junior encabeza el regreso y pide al público de Tarapoto que sigan apoyándolos

Fue Junior quien asumió la vocería de la agrupación a su llegada a Tarapoto. En declaraciones al medio digital Weekend Tarapoto, el cantante de 22 años explicó que la decisión de presentarse respondió a los pedidos del propio público. “Hoy día hemos venido porque mucha gente nos ha estado escribiendo, nos ha estado llamando, diciendo que vengamos, que vengamos. Y bueno, aquí estamos para celebrar los 244 aniversario de mi linda gente de Tarapoto”, afirmó Junior.

La orquesta La Bella Luz se prepara para celebrar el 244 aniversario de Tarapoto. En esta entrevista, Óscar Junior Custodio, nuevo líder de la agrupación, cuenta todos los detalles del gran show que ofrecerán para iniciar las festividades en la ciudad. Video: TikTok @weekendtarapoto

El cantante también se refirió a la crisis que atraviesa la agrupación y pidió que no se generalice la responsabilidad. “Por una persona que comete el error, no vamos a pagar todos nosotros. Solamente decirles a todos ustedes que nos sigan apoyando y nosotros vamos a seguirlos entusiasmando para cumplir con el deber de conocernos, alguna vez tomarnos fotos y que gocen con la música de la orquesta ‘La Bella Luz’”, declaró.

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Al ser consultado sobre qué le pide al público tarapotino en este momento, Junior fue breve: “Muchas gracias y bueno, hoy hemos venido a visitarlos a todos ustedes y vamos a dar un mejor show”, señaló a su llegada.

El organizador agradeció el “profesionalismo” de la orquesta por cumplir el contrato

Richard Andrade, organizador del evento, confirmó la presentación y explicó que el contrato con ‘La Bella Luz’ había sido pactado con mucha anticipación, antes de que estallara el escándalo. Para Andrade, el hecho de que la agrupación se presentara pese a la coyuntura nacional habla bien de su compromiso.

“Queremos agradecer el profesionalismo de la agrupación. Si bien es cierto, ya teníamos un contrato pactado hace mucho tiempo con ellos, y bueno, esto significó que ellos han sido responsables en venir y en cumplir esta presentación”, afirmó el organizador en conferencia de prensa, según recogieron los medios locales.

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¡La fiesta no se cancela! La orquesta de cumbia La Bella Luz cumple su compromiso y se presenta esta noche en Tarapoto. El organizador agradece el profesionalismo de la agrupación y da detalles sobre el evento. Video: TikTok @dameshow1

Andrade también puso en perspectiva lo que está en juego para la ciudad más allá de la polémica. “El aniversario de Tarapoto no solamente alberga las fiestas, sino alberga también a más de mil cien personas que trabajan en esta actividad. Hablemos de la feria gastronómica, más de 50 stands artesanales, una serie de trabajadores que de una u otra manera dependen de..., pues algunos de la población decía que no iba a venir”, indicó.

El show está programado para iniciar a las 10 de la noche, luego de la apertura del grupo Los Borbotones a partir de las 7 p.m. El evento se realizará en el Campo de Innovación Tecnológica de San Martín, frente a la Virgen Dolorosa, con ingreso libre para el público. Andrade confirmó que la seguridad está garantizada con efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de seguridad privada dentro del local.

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La orquesta llegó en silencio digital y el público se dividió en redes

Uno de los elementos más llamativos del regreso fue el silencio absoluto de la agrupación en sus propias plataformas. ‘La Bella Luz’ no publicó nada en Instagram, TikTok ni ninguna otra red social para anunciar o confirmar su presentación en Tarapoto. Fue Monsefú Radio quien lo adelantó: “Después de una pausa, y superando escándalos tras bambalinas, la reconocida orquesta La Bella Luz de Callanca, Monsefú, reinicia sus presentaciones en Tarapoto, lista para celebrar el 244.° aniversario de fundación de la ciudad”, publicó el medio regional.

Los videos de la llegada, difundidos por pobladores y medios locales en TikTok, generaron una reacción dividida en los comentarios. Varios usuarios respaldaron el regreso con el argumento de que los integrantes no tienen responsabilidad en los hechos denunciados. “Acá el acusado es otro, ellos no tienen la culpa de nada”, escribió un usuario. Otro añadió: “Ellos también necesitan trabajar. No debemos meter a todos en el mismo saco”.

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La Bella Luz volvió a Tarapoto para presentarse en el 244° aniversario de la ciudad menos de 24 horas después de anunciar la suspensión de sus shows.

Otros, en cambio, cuestionaron la rapidez del retorno. “Y dijeron que habían suspendido todas sus presentaciones hasta nuevo aviso”, recordó un internauta, en referencia directa a las declaraciones de Custodio en la conferencia del día anterior. También hubo mensajes que mantienen el foco en la denuncia: “Ojalá la gente respalde a Naldy y les dé la espalda en esta presentación”, escribió otro usuario.

La investigación fiscal contra Sánchez Chavesta continúa activa en la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de San Juan de Lurigancho. El acusado sigue sin presentarse a declarar ante las autoridades pese a haber sido citado formalmente.

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