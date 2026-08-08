Enfrentamientos cerca a Palacio de Gobierno: incidentes violentos antes del partido de Universitario y Sporting Cristal

Este video es una cobertura noticiosa que muestra una confrontación nocturna entre barristas de la U y Sporting Cristal en la Vía de Evitamiento. Múltiples individuos se encuentran sobre la calzada, rodeados de vehículos, incluyendo autobuses. Se observan fuegos artificiales en el cielo y un foco de fuego en el suelo.

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Los alrededores del Palacio de Gobierno en Lima se convirtieron en escenario de violencia durante la noche del viernes 7 de agosto, cuando se reportaron enfrentamientos entre barristas en la Vía de Evitamiento, cerca del puente Trujillo. Según las imágenes y testimonios obtenidos, los incidentes ocurrieron durante la noche a poco del desarrollo del partido entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal. Testigos relataron ataques con palos, piedras y fuegos artificiales, mientras la tensión crecía en las inmediaciones del centro histórico de la ciudad.

El medio 24 Horas advirtió que los responsables de los disturbios actuaron con violencia extrema. Las investigaciones posteriores aclararán si hubo uso de armas blancas o de fuego durante los altercados.

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En las imágenes grabadas por testigos desde la vía de Evitamiento se observa a los involucrados enfrentándose no solo a puños y patadas, sino también utilizando objetos contundentes como palos, piedras y fuegos artificiales. La concentración de grupos rivales generó momentos de pánico entre los transeúntes y los conductores que circulaban por la zona, quienes buscaron resguardarse ante la incertidumbre provocada por los ataques.

Una vía rápida nocturna de Lima es escenario de enfrentamientos de barristas, con luces brillantes en el cielo, tras un partido de fútbol.

Violencia en la plaza de Acho y alrededores del Rímac

Mientras avanzaban los incidentes en la vía de evitamiento, otro foco de violencia se localizó en la plaza de Acho, próxima a la municipalidad del Rímac. De acuerdo con el reporte en vivo, allí también se registraron choques entre grupos de barristas, lo que extendió la preocupación a diferentes puntos de la ciudad en pocas horas.

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Un video difundido en redes sociales muestra un momento especialmente alarmante: varios individuos arrastran a un joven y lo golpean reiteradamente en la zona de las costillas y el tórax. Este material audiovisual evidenció el nivel de brutalidad alcanzado por los agresores.

Barristas de equipos de fútbol se enfrentan en la Vía de Evitamiento, Lima, en medio de incidentes violentos reportados por un noticiero.

En medio de la confusión, la búsqueda de información oficial sobre heridos o detenidos se convirtió en prioridad para los equipos periodísticos y la ciudadanía.

Los incidentes pusieron en evidencia la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad en eventos deportivos de alta convocatoria, especialmente cuando existen antecedentes de enfrentamientos entre grupos rivales. La expectativa ahora recae sobre el informe oficial que deberá presentar la Policía Nacional para esclarecer el saldo de los disturbios y detallar las acciones tomadas para recuperar la calma en Lima.

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Enfrentamientos entre barras de equipos de fútbol afectan la Vía de Evitamiento en Lima, donde se observa congestión vehicular y presencia de servicios de emergencia.

Contexto de los enfrentamientos y reacciones ciudadanas

La jornada previa al partido de Universitario de Deportes y Sporting Cristal había estado marcada por la movilización de diferentes barras hacia los puntos de encuentro tradicionales en la ciudad. La vía de evitamiento y la plaza de Acho son conocidas por concentrar a seguidores de equipos con historial de rivalidades, lo que suele derivar en enfrentamientos cuando coinciden en horarios y trayectos.

La Policía Nacional inició una investigación para identificar a los responsables de los incidentes, analizando los videos y testimonios recabados tanto en la vía de evitamiento como en la plaza de Acho. El seguimiento de las cámaras de seguridad y la recopilación de imágenes difundidas en redes sociales forman parte de las herramientas utilizadas para establecer las responsabilidades individuales y colectivas en los hechos ocurridos.

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Enfrentamientos violentos y aglomeraciones nocturnas ocurren en los alrededores de Palacio de Gobierno en Lima, con fuegos artificiales y un autobús con la ventana rota, tras un partido de fútbol.