A días de confirmar su romance con Gabriela Herrera, Diego Chávarri la deja de seguir y anuncia su salida de 'Ya, ¿y?'

Diego Chávarri y Gabriela Herrera dejaron de seguirse en Instagram y crecieron los rumores de ruptura.

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Diego Chávarri encendió las alarmas de sus seguidores con dos movimientos consecutivos que apuntan a una crisis en su relación con Gabriela Herrera: primero anunció su salida del podcast ‘Ya, ¿y?’ y luego ambos dejaron de seguirse mutuamente en Instagram. Los hechos ocurrieron apenas días después de que la pareja confirmara su noviazgo en vivo el pasado 5 de agosto, en una transmisión del mismo espacio digital donde se besaron ante la emoción de su conductor, Cristian ‘Cri Cri’ Martínez Guadalupe.

Hasta el cierre de esta nota, ni Chávarri ni Herrera habían emitido declaración pública alguna sobre el estado de su relación. El silencio de ambos alimentó las especulaciones entre sus seguidores, que encontraron en los mensajes del exfutbolista en Instagram la única pista disponible sobre lo ocurrido.

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Chávarri anuncia su salida del podcast en dos mensajes en Instagram

Todo comenzó con una ausencia. Diego Chávarri no apareció en una de las emisiones del podcast ‘Ya, ¿y?’ y sus seguidores notaron su falta. Fue el propio exfutbolista quien salió a explicar los motivos a través de sus historias de Instagram. “Mi gente, hoy no estuve en el podcast no por miedo a ir a la casa embrujada o por la tardanza, sino por decisiones internas que no comparto. Espero que les haya gustado el programa de hoy y sigan viendo el podcast”, escribió el popular ‘Diablito’.

Diego Chávarri anuncia su salida definitiva del podcast que compartía con Gabriela Herrera. A través de Instagram, comunicó su decisión por desacuerdos internos y ambos se dejaron de seguir, desatando rumores de una ruptura. Video: TikTok @riclatorrez

Horas más tarde, un segundo mensaje confirmó que el distanciamiento del proyecto sería definitivo. “Mi gente, yo no voy a estar en la transmisión de las 2am. Ya no pertenezco al podcast. Diviértanse viéndolos”, publicó Chávarri. A ese mensaje le siguió una historia adicional con un tono más críptico: “¡BALA, BALA! El que ríe último ríe mejor. Mañana hablamos, ya no tengo batería”, agregó el exfutbolista, sin dar más detalles sobre la naturaleza del conflicto interno que motivó su partida.

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La salida resulta llamativa porque el podcast ‘Ya, ¿y?’ había sido presentado como un proyecto conjunto de los tres exintegrantes de ‘La Granja VIP Perú’: Chávarri, Herrera y ‘Cri Cri’. Su estreno fue anunciado como parte de la vida pública que la pareja construía tras el reality de Panamericana Televisión, y fue precisamente en ese espacio donde, el 5 de agosto, ambos hicieron oficial su romance con beso incluido.

El detalle en redes que multiplicó los rumores de ruptura

A la salida del podcast se sumó un segundo elemento que el creador de contenido Ric La Torre fue el primero en reportar: Chávarri y Herrera dejaron de seguirse mutuamente en Instagram. El dato, verificable públicamente en las cuentas de ambos, fue el que terminó de instalar la pregunta sobre si la relación había llegado a su fin.

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Diego Chávarri anunció su salida del podcast 'Ya, ¿y?' por decisiones internas que no comparto.

La coincidencia entre la salida del proyecto compartido y el unfollow mutuo en redes sociales fue interpretada por buena parte de sus seguidores como una señal de ruptura. Otros prefirieron reservar el juicio ante la ausencia de una confirmación oficial de cualquiera de los dos involucrados.

El podcast ‘Ya, ¿y?’ era uno de los lazos más visibles que unía a la pareja en el plano público. Su estreno marcó el paso de la convivencia en el reality a una colaboración profesional fuera de las cámaras de Panamericana TV, y funcionaba como la plataforma desde la que ambos compartían aspectos de su vida cotidiana con su comunidad de seguidores.

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Gabriela Herrera y Diego Chávarri finalmente oficializan su romance en vivo. La pareja comparte detalles íntimos sobre cómo nació su amor y la fecha especial que lo inició todo. Video: YouTube 'Ya, y?'

Una relación que tardó meses en formalizarse y duró días en entrar en crisis

La historia entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera acumuló varios meses de acercamientos graduales antes de llegar a la oficialización. El vínculo nació durante la grabación de ‘La Granja VIP Perú’, cuando el exfutbolista aún mantenía una relación con Thalía Bentín. La cercanía entre ambos participantes generó polémica dentro y fuera del programa, y Bentín siguió los episodios desde afuera a través de las pantallas.

En junio de 2026, durante la gran final del reality, Chávarri anunció públicamente el fin de su relación con Bentín. “Puse fin a mi relación de la mejor manera y creo que era lo correcto y estamos tranquilos”, declaró el exfutbolista en esa ocasión. A partir de ese momento, él y Herrera comenzaron a mostrarse juntos: primero como amigos, luego como “salientes exclusivos” y finalmente como pareja formal tras un viaje compartido a Vichayito y un primer beso público transmitido por TikTok a mediados de julio.

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La formalización del noviazgo llegó el 2 de agosto, fecha que el propio Chávarri eligió para pedirle a Herrera que fuera su novia. “Sí, desde el día 2 ya somos noviecitos, pareja. Nos han visto desde ‘La Granja’, pero queríamos tener una fecha especial”, afirmó el exfutbolista durante la transmisión del podcast. Tres días después de esa declaración pública, los mensajes de Chávarri en Instagram y el unfollow mutuo pusieron en duda la continuidad de ese romance.