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Perú informó a México que Betssy Chávez tiene una condena y que eventualmente se pediría su extradición

Gobierno de Keiko Fujimori otorgó el salvoconducto a la expremier de Pedro Castillo, que dejó el país en la madrugada del viernes 7 de agosto y ya se encuentra en México

Tres mujeres. Una con vestido azul y banda roja y blanca frente a banderas de Perú, otra en un círculo central, y otra con vestimenta malva frente a un podio con escudo de México
Keiko Fujimori lleva una banda política ante la bandera de Perú, Betssy Chávez aparece en un encuadre circular y Claudia Sheinbaum se dirige a un público desde un podio en México.
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Antes de conceder el salvoconducto para que salga del territorio nacional, el Gobierno de Keiko Fujimori comunicó formalmente al gobierno de México que Betssy Chávez, expremier de Pedro Castillo, fue sentenciada a 11 años y 5 meses de prisión por conspiración para la rebelión. Por ello, dijeron, se permitió la salida, pero con la reserva de pedir su extradición.

“El Gobierno del Perú recalca que la entrega del referido salvoconducto se realiza con reserva del derecho que asiste al Estado peruano de solicitar la eventual extradición de la señora Chávez Chino, de conformidad con los tratados aplicables a ambos Estados, en caso de que las autoridades judiciales peruanas así lo requieran”, se lee en el comunicado de la Cancillería de Perú.

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La Cancillería peruana precisó que Chávez Chino afronta, además de la condena, una investigación en el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación.

En el comunicado emitido el viernes 7 de agosto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú reiteró que en el país no existe persecución política y que rige el Estado de derecho, la separación de poderes y las garantías del debido proceso. El gobierno de la presidenta Keiko Fujimori indicó que, en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA), impulsa consultas con otros países miembros para evitar que se distorsione la aplicación de la figura del asilo diplomático.

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Documento oficial con el título Comunicado de Prensa y el logo del Gobierno del Perú, que incluye el texto Ministerio de Relaciones Exteriores
Un comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú aborda las relaciones diplomáticas con México y el otorgamiento del salvoconducto a Betsy Chávez Chino, emitido en Lima el 7 de agosto de 2026.

“Finalmente, considerando los históricos lazos de amistad, hermandad y respeto reciproco que unen al Perú y a México, la Cancillería reitera su compromiso con la diplomacia y el diálogo como herramientas esenciales para avanzar hacia un futuro de prosperidad basado en una integración profunda que privilegie la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales, principios compartidos entre ambas naciones, y que inspiraron la Alianza del Pacifico”, se lee en el comunicado.

Fuera del país

La expremier Betssy Chávez dejó el territorio peruano en la madrugada del viernes 7 de agosto, luego de que el gobierno de Keiko Fujimori le otorgara el salvoconducto que le permitió viajar a México, donde tiene concedido el asilo diplomático. La salida se produjo a la medianoche, según confirmó el canciller Carlos Espá en declaraciones a RPP Noticias.

“Somos un gobierno institucional, un gobierno de respeto a las leyes, de imperio de la ley, no solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional”, declaró Espá, quien enmarcó la decisión en ese tratado multilateral de 1954. Betssy Chávez ya se encuentra en México.

Este video es un reportaje de noticias que muestra en pantalla dividida el exterior de una residencia, identificada como la Embajada de México, con un emblema y custodiada por varios policías. Se observan conos de tráfico en la vía pública. A la derecha, se presenta una imagen de la política Betssy Chávez. Textos en pantalla indican que ella recibió un salvoconducto y salió del país a la medianoche, dirigiéndose a México. El contenido cubre la partida de Chávez de Perú tras obtener el asilo político.

El canciller también anunció el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Perú y México, rotas desde el gobierno de Pedro Castillo. Según Espá, la salida de Chávez y el comunicado conjunto entre ambas cancillerías se coordinaron de manera simultánea. En ese proceso intervinieron el gobierno de Brasil —que representaba los intereses mexicanos en Lima—, el Ministerio de Defensa peruano —que autorizó el vuelo del avión mexicano— y el Ministerio del Interior, encargado de la seguridad del operativo.

Con la reanudación de vínculos, ambos países prevén la reapertura de sus embajadas y el nombramiento de nuevos embajadores. Espá adelantó que se impulsarán iniciativas en materia económica y cultural para consolidar el acercamiento entre las dos naciones.

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