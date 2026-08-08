Presidenta Keiko Fujimori saludó a Abelardo de la Espriella como nuevo mandatario de Colombia

La mandataria no estuvo presente durante la ceremonia oficial, a la que sí acudió el ministro Carlos Espá en representación del Perú. REUTERS/Angela Ponce

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La presidenta Keiko Fujimori saludó este viernes al nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, tras su juramentación en Cali, y expresó su expectativa de profundizar el vínculo bilateral entre ambos países.

“Extiendo mis felicitaciones a Abelardo de la Espriella por asumir la presidencia de Colombia. En nombre del pueblo peruano, le deseo éxitos en esta nueva etapa y confío en que podremos fortalecer las relaciones de amistad y cooperación que siempre han unido a nuestras naciones”, escribió la mandataria en su cuenta oficial en la plataforma X.

De la Espriella asumió este viernes la presidencia de Colombia en una ceremonia realizada en Cali a la que Fujimori no asistió. En representación de Perú, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá estuvo presente en el evento oficial. Como parte de su agenda, Espá tenía programadas reuniones de trabajo con el vicepresidente electo José Manuel Restrepo y el canciller designado Omar Bula Escobar.

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De igual modo, tenía programados encuentros con sus pares de España, Israel, Bolivia y Suecia “con el propósito de dialogar sobre iniciativas y temas de interés común que permitan fortalecer las relaciones bilaterales”.

Abelardo De La Espriella presta juramento como presidente de Colombia durante la ceremonia de toma de posesión, celebrada en Cali, Colombia, 7 de agosto, 2026. REUTERS/Luisa González

A la ceremonia también concurrieron el rey de España y los presidentes Javier Milei de Argentina, Santiago Peña de Paraguay, Laura Fernández de Costa Rica, Daniel Noboa de Ecuador, José Raúl Mulino de Panamá, Luis Abinader de República Dominicana, José Antonio Kast de Chile y Nasry Asfura de Honduras, entre otras autoridades internacionales.

La capital del Valle del Cauca fue elegida luego de que se descartara realizar la investidura en una guarnición militar de Popayán. La propuesta inicial buscaba rendir homenaje a “los verdaderos héroes de la patria” en una región afectada por el conflicto armado, pero fue desestimada ante la alerta naranja por una posible erupción del volcán Puracé.

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Keiko Fujimori y Abelardo de la Espriella

La ausencia de Fujimori en Cali replica la misma decisión que tomó De la Espriella el 28 de julio. El presidente electo colombiano tampoco acudió a la posesión de su par peruana y envió en su lugar al vicepresidente electo José Manuel Restrepo como jefe de delegación. De la Espriella había anticipado que no saldría del país durante su mandato y que serían los miembros de su gabinete quienes atendieran los compromisos internacionales.

El presidente electo Abelardo de la Espriella se mostró complacido con el triunfo de Keiko Fujimori en Perú - crédito REUTERS

Pese a esa ausencia recíproca, ambos mandatarios han construido, públicamente, una relación estrecha antes de asumir sus cargos. A principios de junio sostuvieron una videollamada en la que se alentaron mutuamente de cara a sus elecciones. “Me encanta que la región esté virando. Faltamos tú y yo. Así que es que a ponerle mucho énfasis y mucha fuerza”, le dijo Fujimori.

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En esa misma conversación, la mandataria peruana fijó el combate al crimen como eje de la futura relación bilateral: “Abelardo, tenemos un reto enorme. Primero, luchar contra la criminalidad transnacional y organizada. Y ahí te pido no solamente que cuentes con el Perú, sino también poder contar contigo. La batalla es durísima”.