¿Qué tiene el ceviche de conchas negras de Tumbes para ser elegido el mejor plato con almejas del mundo?

Un plato de ceviche de conchas negras presenta mariscos oscuros mezclados con cebolla roja y pimientos, acompañado de batata anaranjada y granos de maíz blanco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un plato del norte del Perú acaba de obtener el primer lugar en el mundo. La plataforma gastronómica internacional TasteAtlas ubicó al ceviche de conchas negras de Tumbes como el mejor plato de almejas del mundo, distinción que coloca a esta preparación regional entre los referentes de la cocina marina internacional. Según informó Andina Noticias, el reconocimiento destaca tanto la singularidad del ingrediente principal como la tradición culinaria que lo sostiene.

La elección no es casual. La concha negra es un molusco propio de los manglares de Tumbes, ecosistema costero del extremo norte peruano, cuya carne oscura y sabor marino intenso la distinguen de otras variedades de almejas. A diferencia de preparaciones similares en otras latitudes, este ceviche incorpora los propios jugos del molusco como parte de la base del plato, lo que le otorga una profundidad de sabor difícil de replicar con otros ingredientes.

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El ranking de TasteAtlas para agosto de 2026 presenta los diez mejores platos con almejas del mundo, donde el ceviche de conchas negras de Tumbes, Perú, ocupa el primer lugar. (TasteAtlas)

Equilibrio de sabores entre mar y costa

La receta combina la carne del molusco con ají limo, cebolla morada finamente picada, rocoto, culantro, pasta de ajo, sal, pimienta y jugo de limón fresco. De acuerdo con lo reportado por Andina, el tiempo de maceración es breve, lo suficiente para que el ácido del limón realce el sabor marino de las conchas sin alterar su textura. Ese equilibrio entre acidez, picante y frescura marina es uno de los rasgos que TasteAtlas destacó en su valoración.

El plato se sirve con acompañamientos que amplían su perfil de sabor: choclo, camote, cancha —maíz tostado—, chifle y chips de plátano. Esa combinación de dulce, salado y picante, señala la plataforma, forma parte de la identidad gastronómica del norte peruano y refleja la fusión entre productos del mar, la costa y los Andes que caracteriza a la cocina de la región.

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Un ceviche de conchas negras, con cebolla morada picada, ají y cilantro, se sirve en un cuenco blanco junto a un chifle de plátano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tradición artesanal y economía local

Más allá del reconocimiento internacional, el ceviche de conchas negras tiene raíces profundas en la vida cotidiana de Tumbes. La preparación está ligada a los pescadores artesanales y recolectores de los manglares tumbesinos, comunidades para las que la concha negra representa tanto un recurso económico como un elemento central de su identidad cultural. Este plato conserva técnicas ancestrales en las que los productos del mar se combinan con insumos de la costa y los Andes para crear preparaciones únicas.

El ranking de TasteAtlas reúne platos elaborados con almejas de distintos países, con criterios que valoran la representatividad cultural y la autenticidad de cada preparación. La inclusión del ceviche tumbesino en ese listado pone en evidencia la diversidad de la cocina peruana basada en recursos marinos y la relevancia de ecosistemas como los manglares como fuente de ingredientes con identidad propia.

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El ceviche de conchas negras de Tumbes, Perú, reconocido por TasteAtlas como el mejor plato de almejas del mundo, se presenta con cebolla morada, ají limo, culantro y camote.

Perú: potencia gastronómica

El reconocimiento de TasteAtlas se suma a una serie de distinciones internacionales que han posicionado a la gastronomía peruana como una de las más valoradas del mundo. El ceviche, en sus distintas variedades regionales, figura entre los platos más reconocidos de esa tradición culinaria y el caso de las conchas negras de Tumbes ilustra cómo preparaciones de alcance local pueden proyectarse al escenario global.

La distinción reafirma al ceviche peruano como uno de los grandes símbolos de la cocina nacional, con variantes que van más allá del plato clásico limeño y que expresan la riqueza de los territorios y ecosistemas del país. Para Tumbes, el primer lugar en la lista de TasteAtlas representa también una oportunidad de visibilidad para su patrimonio natural y gastronómico.

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