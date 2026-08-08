Gol de penal de Yoshimar Yotún para empate de Sporting Cristal vs Universitario por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El mediocampista nacional puso el empate con remate cruzado de penal - Crédito: L1MAX.

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Sporting Cristal le ha puesto tablas al duelo ante Universitario por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Por medio de un penal ejecutado por Yoshimar Yotún, el equipo de Roberto Mosquera emparejó el marcador luego que el VAR advirtiera al colegiado principal de una mano en el área del defensor ‘crema’ Caín Fara.

La acción que originó la pena máxima se produjo luego de una incursión de Juan Manuel Cuesta por el sector izquierdo. El atacante colombiano consiguió avanzar y envió un centro hacia el área, pero el balón terminó impactando en la mano de Caín Fara. En primera instancia, Lozano dejó continuar las acciones y no sancionó la infracción.

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Sin embargo, el VAR llamó al árbitro principal para que revisara la jugada en el monitor. Después de observar nuevamente la acción, Lozano determinó que correspondía cobrar penal a favor de Sporting Cristal y señaló el punto blanco ante el reclamo de los futbolistas locales.

Yotún fue el encargado de ejecutar la pena máxima. El capitán ‘celeste’ no sintió la presión del momento y realizó un remate preciso que dejó sin opciones al arquero de Universitario. De esta manera, el mediocampista consiguió establecer el 1-1 y devolverle la vida al conjunto del Rímac en un partido que tuvo varios momentos de tensión.

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Gol de penal de Yoshimar Yotún para empate de Sporting Cristal vs Universitario por Liga 1 2026. Crédito: Captura L1 MAX.

El tanto representó, además, el cuarto gol de Yoshimar Yotún en la Liga 1 2026. El volante volvió a demostrar su importancia dentro del equipo de Mosquera y terminó siendo determinante para que Sporting Cristal pudiera rescatar un resultado positivo en su visita al Monumental.

El empate, sin embargo, dejó sensaciones agridulces para ambos conjuntos. Universitario dejó escapar una ventaja jugando como local, mientras que Sporting Cristal no consiguió quedarse con los tres puntos pese a reaccionar y encontrar la igualdad en el segundo tiempo. El resultado permite a ambos continuar sumando, aunque con la sensación de que pudieron obtener una recompensa mayor.

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Gianluca Lapadula abrió la cuenta

Universitario había conseguido ponerse en ventaja gracias a Gianluca Lapadula, quien apareció para marcar su segundo tanto desde su llegada al cuadro ‘crema’ y el primero que consigue como titular.

El delantero nacional aprovechó un centro para imponerse en el juego aéreo y conectar un notable cabezazo que terminó superando la resistencia del arquero Diego Enríquez. La acción también estuvo marcada por una tardía reacción de Leo Díaz, quien no consiguió atacar el balón y permitió que el experimentado atacante encontrara el espacio necesario para definir.

El delantero abrió el marcador de cabeza en el Estadio Monumental de Ate - Crédito: L1MAX.

Lapadula volvió a demostrar así su capacidad para aparecer dentro del área y abrió el camino para que Universitario tomara la ventaja en el Monumental. No obstante, el conjunto local no pudo conservarla hasta el final y terminó recibiendo el empate desde el punto penal.

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Próximo partido de Sporting Cristal

Sporting Cristal volverá a jugar como local en la quinta jornada del Torneo Clausura. El conjunto del Rímac recibirá a Sport Huancayo el próximo domingo 16 de agosto desde las 11:00 a.m., en el estadio Alberto Gallardo.

El compromiso será transmitido por L1 MAX, mientras que Infobae Perú realizará una cobertura con todos los detalles del encuentro, incluyendo la previa, las principales incidencias y el minuto a minuto.

Próximo partido de Universitario

Universitario de Deportes tendrá que salir de Lima para afrontar su siguiente compromiso. El cuadro ‘crema’ visitará a FC Cajamarca por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026.

El partido está programado para el domingo 16 de agosto desde las 3:30 p.m., en el estadio Héroes de San Ramón. Al igual que el encuentro de Sporting Cristal, la transmisión estará a cargo de L1 MAX, mientras que Infobae Perú ofrecerá todos los pormenores del compromiso a través de su página web.

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