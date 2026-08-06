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Resultados de la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Universitario y Sporting Cristal se enfrentaron en el estadio Monumental de Ate. Alianza Lima y Sport Boys se medirán en el Nacional de Lima este sábado 8 de agosto

Resultados de la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
Resultados de la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
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El viernes 7 de agosto continuará la cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 que se presenta como una de las más esperadas por los aficionados, debido a la expectativa generada por los cruces programados. Universitario y Sporting Cristal cerraron este día con un un partido disputado en el estadio Monumental, que terminó con un 1-1.

Resultados de la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Jueves 6 de agosto

- Alianza Atlético 1-0 Cienciano (Finalizado)

Viernes 7 de agosto

- Sport Huancayo 1-1 Los Chankas (Finalizado)

- Comerciantes Unidos 3-1 Cusco FC (Finalizado)

- Universitario 1-1 Sporting Cristal (Finalizado)

El delantero abrió el marcador de cabeza en el Estadio Monumental de Ate - Crédito: L1MAX.

Sábado 8 de agosto

- UTC vs ADT (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX)

- Juan Pablo II vs Atlético Grau (15:30 horas / estadio complejo deportivo Juan Pablo II / L1 MAX)

- Sport Boys vs Alianza Lima (20:00 horas / Estadio Nacional de Lima / L1 MAX)

Domingo 9 de agosto

- Deportivo Garcilaso vs CD Moquegua (13:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 MAX)

- Melgar vs FC Cajamarca (20:30 horas / estadio Monumental de la UNSA de Arequipa / L1 MAX)

La programación de la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1
La programación de la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1

Dónde ver los partidos de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026

La cuarta jornada del Torneo Clausura 2026 inicia con la garantía de acceso total para los seguidores. Todos los partidos serán transmitidos en directo por L1 Max, el canal exclusivo designado para la difusión del campeonato. Esta señal estará disponible en las principales operadoras de televisión por suscripción, como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que facilita el seguimiento de la fecha sin restricciones de plataforma.

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Para quienes priorizan la comodidad de dispositivos móviles u ordenadores, la aplicación Liga 1 Play ofrece la posibilidad de ver los encuentros en vivo desde cualquier lugar. Esta alternativa digital responde a la demanda de los aficionados que desean continuar conectados con la competencia, prescindiendo de la televisión tradicional y el horario fijo.

La cobertura no se limita a la transmisión audiovisual. Infobae Perú anunció una cobertura integral de la fecha, proporcionando análisis previos, actualizaciones en tiempo real, registros de goles y momentos clave, además de declaraciones de los protagonistas al término de cada partido. Este seguimiento permite a los hinchas contar con información precisa y detallada, incluso si no pueden ver los encuentros completos.

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Dónde ver los partidos de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026. (Liga 1)
Dónde ver los partidos de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026. (Liga 1)

Así está la tabla de posiciones del Torneo Clausura previo a la fecha 4

El Torneo Clausura 2026 ha situado a Alianza Lima en la cima de la clasificación, acumulando 7 puntos tras las primeras jornadas. El equipo blanquiazul ha logrado mantener una regularidad que le permite mirar desde lo más alto a sus perseguidores directos.

En la lucha por los primeros puestos, Melgar y Cusco FC se han consolidado como los principales escoltas. Ambos conjuntos han mostrado un rendimiento competitivo, lo que incrementa la expectativa en torno a las próximas fechas y a la disputa por el liderato.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura previo a la fecha 4. (Liga 1)
Tabla de posiciones del Torneo Clausura previo a la fecha 4. (Liga 1)

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