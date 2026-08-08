Golazo de Gianluca Lapadula de cabeza en Universitario vs Sporting Cristal por Torneo Clausura 2026

El delantero abrió el marcador de cabeza en el Estadio Monumental de Ate - Crédito: L1MAX.

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El viernes 7 de agosto, Universitario de Deportes enfrentó a Sporting Cristal por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En el estadio Monumental de Ate, los ‘cremas’ se adelantaron en el marcador durante el segundo tiempo gracias a un gol de cabeza de Gianluca Lapadula.

La jugada decisiva llegó a los 72 minutos. Williams Riveros, que había ingresado poco antes por la lesión de Anderson Santamaría, ejecutó un pase largo a espaldas de la defensa rival. Alex Valera disputó el balón con Rafael Lutiger, logró imponerse en el juego aéreo y, tras girar, habilitó de primera con la parte externa del pie.

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Por el centro del área, Gianluca Lapadula apareció a máxima velocidad, anticipó a Leonardo Díaz y conectó el balón de cabeza, lanzándose hacia adelante. El remate ingresó junto al primer palo, pese al esfuerzo de Diego Enríquez, que no alcanzó a evitar el 1-0 para Universitario en el estadio Monumental.

El gol provocó la celebración de todo el estadio y de los jugadores en el campo. Lapadula recibió el abrazo de sus compañeros, mientras Héctor Cúper celebró con gestos en el banco tras varios minutos de tensión, en los que su equipo no lograba abrir el marcador.

Gianluca Lapadula anotó el 1-0 para Universitario ante Sporting Cristal por Torneo Clausura 2026.

Yoshimar Yotún marcó el empate de Cristal

La ventaja de Universitario de Deportes fue breve. Sporting Cristal adelantó sus líneas en busca de la igualdad y logró un penal tras dos intentos de Juan Manuel Cuesta, quien regresó a la competencia luego de una lesión. El colombiano envió un primer centro que impactó en Williams Riveros, y en el segundo intento, el balón rebotó en el brazo de Caín Fara.

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El árbitro Sebastián Lozano recibió el llamado del VAR para revisar la jugada por una posible mano en el área. Tras la revisión, el juez principal sancionó penal a favor de Sporting Cristal debido a la infracción de Fara.

Yoshimar Yotún asumió la ejecución y, con precisión, definió junto al primer palo. Diego Romero se lanzó hacia el otro costado, sin posibilidades de atajar el remate, estableciendo así el empate en el Monumental.

Un empate que no le sirve a ninguno

Si el empate 1-1 persiste en el estadio Monumental, los principales beneficiados serían los rivales directos en el Torneo Clausura, especialmente Alianza Lima, que enfrentará a Sport Boys este sábado 8 de agosto en el estadio Nacional de Lima.

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Con este resultado, Universitario y Sporting Cristal quedarían con siete puntos en la tabla. En caso de victoria, Alianza Lima podría tomar una ventaja de tres unidades sobre ambos tras las primeras cuatro fechas del certamen.

El empate resultaría más costoso para Universitario, considerando su condición de local, el contexto del aniversario número 102 del club y la derrota previa ante Cienciano en Cusco.

Próximo partido de Universitario

Universitario de Deportes será visitante ante FC Cajamarca en la quinta fecha del Torneo Clausura 2026. El partido se disputará el domingo 16 de agosto a las 15:30 horas en el estadio Héroes de San Ramón.

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Próximo partido de Sporting Cristal

Sporting Cristal, por su parte, será local ante Sport Huancayo en la próxima jornada. El encuentro está programado para el domingo 16 de agosto a las 11:00 horas en el estadio Alberto Gallardo.