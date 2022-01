Adolfo Aguilar sobre su vida amorosa tras confesar su homosexualidad: “Tuve relaciones maravillosas”

El exconductor de Yo Soy se declaró abiertamente homosexual. (Foto: Instagram)

En un acto valiente de aceptación, Adolfo Aguilar confesó ser homosexual luego de no haberlo hecho público durante 30 años. El presentador de televisión habló también sobre su vida amorosa, la cual ha mantenido guardada bajo siete llaves.

Como se sabe, sobre las relaciones de Adolfo Aguilar poco o nada se sabe. A fines de diciembre de 2021, Rodrigo González, conductor de Amor y Fuego, especuló sobre un presunto romance entre el exconductor de Yo Soy con Alejandro ‘Chocolatito’ Pino, quien formaba parte de Esto es Guerra.

Mientras que el exchico reality aseguró que solo eran buenos amigos, el conductor señaló que solo se trataban de simples rumores. “Él especula, hablar es diferente. A mí no me molesta que hablen bien o mal, procuro que siempre hablen”, dijo sobre los comentarios de Peluchín.

Pese a las aclaraciones, no faltó quienes le preguntaran a Adolfo Aguilar a través de las redes sociales sobre su orientación sexual, algo que él prefirió no hablar hasta ahora. Y es que a pocas semanas de estrenar su unipersonal “¿Por dónde salgo?”, el presentador confesó que sí es homosexual.

“La gente realmente no sabe mucho de mí. Ahora es momento de compartirlo. Ojalá le sirva a alguien. Es lo único que me importa. A un niño o una niña que no pueden decírselo a sus padres”, dijo en entrevista con Somos.

Aunque no entró en detalles sobre su vida sentimental, el también director de cine indicó que esta ha sido “complicada” debido a la lucha interna que tuvo por varios años para aceptarse a sí mismo y al miedo al qué dirán.

“Muy complicada. Bien bonita, pero complicada porque no podía compartirla… Hoy no tengo qué compartir”, expresó Adolfo Aguilar para la revista Somos, dejando en claro que hoy en día es un hombre soltero.

“ Tuve relaciones maravillosas que terminé saboteando porque pensaba que no las merecía por ser homosexual” , añadió más adelante.

ESTUVO A PUNTO DE CASARSE

Pocos saben que Adolfo Aguilar casi pasa a la fila de hombres casados hace varios años atrás, cuando estuvo a punto de contraer matrimonio con su enamorada de aquel entonces. Esta revelación se dio en una entrevista con el programa #Dilo.

“Yo estuve por casarme como a los treinta y tantos… Comencé, como en una película, a editar en mi cabeza las situaciones”, contó Adolfo Aguilar.

¿Pero por qué nunca llegó al altar? Según contó, él mismo decidió cancelar la boda cuando se dio cuenta que la relación no tenía futuro. “Estaba loca, era posesiva y yo no me había dado cuenta. Gracias a Dios, hijo, me decía mi mamá. Más o menos que la odiaban”.

En la entrevista también se animó a contar que su primera decepción amorosa sucedió cuando tenía 15 años, con la prima hermana de su mejor amigo. Todo parecía andar bien; sin embargo, la vio en compañía de otro chico.

“Me moría por ella y de pronto salió con enamorado. Terrible fue. Estuvimos juntos como noviecitos, pero no éramos noviecitos”, recordó el presentador de TV, quien aseguró en aquel entonces que también sufrió otras decepciones posteriormente.

