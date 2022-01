Adolfo Aguilar confiesa su homosexualidad: “Era homofóbico conmigo mismo y eso me hizo sufrir mucho”

Adolfo Aguilar contará detalles de su vida privada en el unipersonal "¿Por dónde salgo?". (Foto: Instagram)

A pocos semanas de estrenar su unipersonal “¿Por dónde salgo?”, Adolfo Aguilar hizo pública su orientación sexual por primera vez. El destacado presentador de televisión se declaró abiertamente homosexual y dejó en claro que, luego de 30 años de haberlo ocultado, está listo para mostrarse ante mundo tal y como es.

Este 4 de febrero, el conductor de TV, director de cine y exjurado de El Artista del Año estrenará su primer unipersonal en el Teatro Británico en Miraflores, donde contará aspectos sobre su vida privada nunca antes revelados, entre ellos: el duro camino que tuvo pasar para llegar a aceptarse a sí mismo.

“El Perú se mueve con humor. Siento que mediante este, el relato calará mejor. Mediante algo dramático las personas no recibirían la información que me interesa. Ahora, en el unipersonal también hay momentos complicados. Yo estoy siendo bien honesto en todo (se quiebra). Estoy muy emotivo, cada vez que ensayo me pasa…”, expresó el artista nacional en entrevista para la revista Somos.

SE DESTAPA

En abril de 2021, Adolfo Aguilar sorprendió a todos al anunciar que estaba luchando contra la depresión, enfermedad derivada por el encierro de la pandemia. Fue en ese proceso de sanación que el presentador de TV decidió cambiar radicalmente el rumbo de su vida.

“La pandemia me metió en un proceso depresivo muy duro, que luego me trajo muchas cosas positivas. Me di cuenta de que en mi vida había avanzando mucho, pero que también había dejado a la mitad o abandonado grandes cosas porque no me sentía merecedor de ellas (por ser gay)”, confesó a Somos.

Relató que estos sentimientos negativos surgían en él porque existía un rechazo interiorizado. “ Encontré que era homofóbico, no con el resto, solo conmigo mismo. Y eso me ha hecho sufrir mucho. Hago esto porque he tenido que dejar de ser yo mismo tanto tiempo, que no quisiera que muchos más pasen por lo mismo”, sostuvo.

“Se interiorizó en mí desde varias aristas de la vida. En mi familia nunca se habló mal de la homosexualidad, pero yo sentía que aquella, mi familia, era muy perfecta. Si yo decía que era homosexual, la c*gaba, básicamente”, añadió el expresentador de Yo Soy.

Adolfo Aguilar ha conducido programas como Trato Hecho, El último pasajero y Yo Soy. (Foto: Instagram)

Aguilar confesó que pasaron 30 años para que al fin aceptara que es homosexual y solo se lo contó a su familia y amigos más cercanos. No obstante, ahora quiere compartirlo con el público, que lo ha acompañado desde que inició su carrera en la televisión.

“Este año cumplo 50. Igual siempre he tenido mucho cuidado con mi vida personal. La gente realmente no sabe mucho de mí. Ahora es momento de compartirlo. Ojalá le sirva a alguien. Es lo único que me importa. A un niño o una niña que no pueden decírselo a sus padres”, dijo.

DURO CAMINO

Adolfo Aguilar sintió atracción desde pequeño por las mujeres, pero a partir de los 10 y 15 años empezó a mirar a los chicos, algo que intentó bloquear automáticamente para no ser blanco de burlas en la escuela.

“No quería la broma del colegio del mariconcito. Desde entonces, los años 80, me parece que el tema ha cambiado muy poco. Nosotros acá en Lima vivimos en una burbuja donde parecería que hay más apertura, pero no pasa así en el resto del país…”, señaló.

Adolfo Aguilar nació en 1972, en la provincia del Callao. Tiene 49 años.

Debido a ello, Adolfo prefirió evitar hacer pública su homosexualidad una vez se ganó un nombre en la televisión , ya que “pensaba que al pertenecer a una minoría, no era un personaje representativo para las marcas”.

“Descubrí luego que no tiene que ver. Además, muchas marcas han cambiado su forma de pensar. Pero en ese momento tenía mucho miedo. Yo he sido imagen de muchísimos productos y marcas en el Perú por más de 10 años. He vendido desde electrodomésticos hasta papas. Solo con mi imagen”, indicó.

Como es bien sabido, los rumores sobre la orientación sexual de Adolfo Aguilar no han sido ajenos al mundo del espectáculo. Sobre esto, Aguilar señaló que nadie debe presionar a otra persona a confesar un aspecto de su vida tan privado si aún no se siente preparado para hacerlo .

“Siempre creí que cada persona tiene sus tiempos independientes. Lo que hiciste tú, no lo tengo que hacer yo o viceversa”, sostuvo.

ESPERANZA EN EL FUTURO

Tras confesar abiertamente su homosexualidad, Adolfo Aguilar reveló sentirse genuinamente feliz por dejar atrás el secretismo de su vida privada y espera que su historia sirva como lección a otras personas que luchan por aceptarse a si mismas.

“Estoy bien contento con lo que soy. Estoy seguro de que lo que viene no puede ser malo. Pero va a ser especial. Creería que habrá un antes y un después de mi carrera tras ‘¿Por dónde salgo?’. Creo que esto es lo que me tocaba hacer en la tierra. Llegué para compartir esto y dejar mi grano con mi historia, a ver si le sirve a alguien ”, indicó.

EL DATO: “¿Por dónde salgo?” se estrena el 4 de febrero en el Teatro Británico. Las entradas están a la venta en Joinnus.com. Pronto se presentará un libro con el mismo nombre en la Feria del Libro. Adolfo Aguilar espera que también se convierta en una serie de televisión.

SEGUIR LEYENDO: