Adolfo Aguilar y su indirecta a Rodrigo González: “Sobre tu vida personal la gente no debería opinar”

Adolfo Aguilar decidió confesar su homosexualidad de cara al estreno de su unipersonal, donde revelará detalles de su vida amorosa y por qué decidió guardar bajo siete llaves su opción sexual ante la opinión pública.

Tras dar a conocer esta noticia, el exconductor de televisión realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram para responder algunas preguntas de sus seguidores.

Fue en ese momento que un usuario le preguntó por Alejandro Pino, exintegrante de Esto es Guerra, con quien fue vinculado sentimentalmente a principios de diciembre del 2021 en el programa Amor y Fuego, espacio conducido por Rodrigo González.

Al leer la pregunta del cibernauta, Adolfo Aguilar señaló qué esa era una de las preguntas que no respondería, enviándole una clara indirecta al presentador de Willax Televisión, pues señaló que ninguna persona tenía derecho a opinar sobre su vida íntima.

“Nadie debe juzgar a nadie, entiendo que nosotros las personas públicas tenemos un trabajo que es público y que la gente tiene derecho a opinar sobre lo que haces públicamente, porque es público, pero tu vida personal, tus gustos personales, a no ser que tú los compartas, la gente no debería opinar ”, indicó.

Sin embargo, en otro momento, un usuario le preguntó si se sintió presionado por Rodrigo González para ‘salir del closet’, pues en más de una ocasión ‘Peluchín’ dio a entender cuáles eran sus preferencias sexuales.

“ No me sacó del closet a la fuerza y tampoco lo dijo. Él insinuó cosas, él lo sabía desde hace años ”, comentó el exintegrante de Yo Soy, señalando que la decisión de confesar su sexualidad de manera pública fue completamente suya.

¿QUÉ OTRAS PREGUNTAS RESPONDIÓ?

Durante la transmisión en vivo que hizo, Adolfo Aguilar se animó a responder todo tipo de preguntas sobre su orientación sexuales. El director de cine señaló que él sabía que le gustaban los hombres desde que era muy chico.

Asimismo, reveló que pese a que sabía que era homosexual, en su juventud tuvo varias parejas mujeres, autodenominándose ‘mujeriego’; además, precisó que hasta ahora le gustan mucho las mujeres, pero que ya no se sentía una atracción sexual por ellas.

ESTUVO A PUNTO DE CASARSE

Muy pocos saben que Adolfo Aguilar casi pasa a la fila de hombres casados hace varios años atrás, cuando estuvo a punto de contraer matrimonio con su enamorada de aquel entonces. Esta revelación se dio en una entrevista con el programa #Dilo.

“Yo estuve por casarme como a los treinta y tantos… Comencé, como en una película, a editar en mi cabeza las situaciones”, contó Adolfo Aguilar.

¿Pero por qué nunca llegó al altar? Según contó, él mismo decidió cancelar la boda cuando se dio cuenta que la relación no tenía futuro. “ Estaba loca, era posesiva y yo no me había dado cuenta. Gracias a Dios, hijo, me decía mi mamá. Más o menos que la odiaba n”.

