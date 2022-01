Autotest COVID-19: ofrecen kits de pruebas sin certificados de calidad en internet

En la web de Mercado Libre se puede encontrar algunas marcas de autotest COVID-19 que cuya venta no está autorizada en el Perú. | Imagen: Internet

La gran demanda por los autotest COVID-19 hizo que este producto se agote rápidamente en los establecimientos regulares de venta como farmacias y boticas. Sin embargo, la cantidad de contagios por la tercera ola y la necesidad de conocer si se está contagiado o no ha hecho que muchas personas busquen los test en páginas de ventas por internet, en donde se puede encontrar pruebas sin certificados de calidad y que podrían dar un falso resultado.

Si se busca en la página web de Mercado Libre, se puede encontrar algunas marcas de autotest COVID-19 cuya venta no está autorizada en el Perú. Uno de ellos, según el portal Ojo Público. corresponde a la marca china Genrui Biotech, la cual fue retirada preventivamente de países europeos por un posible aumento de resultados falsos positivos.

| Mercado Libre

ESTAS SON LAS MARCAS AUTORIZADAS

Además, la web Ojo Público recuerda que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) ha otorgado tres registros sanitarios a dos laboratorios con marcas registradas de autotest de COVID-19 desde agosto de 2021. Estas son:

- Roche: Sars-Cov-2 Antigen Self Test Nasa (fabricado por SD Biosensor INC)

- Abott Laboratorios S.A: Panbio Covid-19 Antigen Self-Test

Digemid también ha otorgado cinco autorizaciones excepcionales para autotest COVID-19 de estas marcas:

- Mont Group S.A.C.

- Gen Lab del Peru S.A.C (dos autorizaciones)

- Palmagyar S.A.

- Aionia Technology Corporation S.A.C - Aionia S.A.C.

¿DÓNDE COMPRAR LOS AUTOTEST COVID-19?

El martes 11 de enero, el Ministro de Salud, Hernando Cevallos, confirmó que las pruebas de autotest COVID-19 ya se están vendiendo:

“Están a la venta, son autotest que el Ministerio de Salud entiende que son una especie de pruebas antigénicas, pero que se debe tener algunos conocimientos para usarla de manera correcta. Pero sí se está vendiendo de manera autorizada hace más de un mes”, declaró.

Además, señaló que estas se ofrecen en las principales farmacias y boticas; sin embargo, debido a la alta demanda, el producto se agotó el 12 de enero en varias de las conocidas cadenas de Lima Metropolitana. Se espera que en los días posteriores el autotest vuelva a estar a la venta.

De hecho, el autotest se puede encontrar en la página web de la botica Inkafarma, aunque por ahora está agotado:

Captura: Inkafarma.

De igual manera, al consultar a la página de Facebook de Mifarma, indicaron que sí venden los autotest, “pero por ahora se encuentra agotado su stock”. Añadieron que están “trabajando para asegurar su pronta reposición”.

¿CÓMO USAR EL TEST PASO A PASO?

Paso 1: Verifique la fecha de vencimiento y el buen estado del producto

Paso 2: Retire el dispositivo de prueba y verifique que esté intacto.

Paso 3: Use la prueba inmediatamente después de abrir la bolsa

Paso 4: Retire el tubo que contiene el líquido y una tapa de boquilla. Retire el sello del tubo con cuidado sin derramar el líquido en su interior.

Paso 5: Límpiese los fluidos nasales usando un pañuelo de papel

Paso 6: Retire el hisopo nasal recolector de la muestra agarrando el mango y no la almohadilla suave de la punta. Incline la cabeza ligeramente hacia atrás (unos 70°).

Paso 7: Inserte la punta del hisopo 2cm. en una fosa nasal, en paralelo a su paladar, hasta encontrar resistencia. No aplicar presión.

Paso 8: Gire el hisopo durante unos 15 segundos contra la pared nasal cuatro veces. Repita el proceso con el mismo hisopo en la otra fosa nasal.

Paso 9: Introduzca el hisopo en el tubo hasta que la almohadilla suave se sumerja en el líquido. Apriete el tubo en la parte inferior y revuelva el hisopo por más de 10 veces.

Paso 10: Retire el hisopo mientras aprieta los lados del tubo. Presione la tapa de la boquilla firmemente sobre el tubo.

Paso 11: Coloque el dispositivo de prueba sobre una superficie plana. Sostenga el tubo en posición vertical sobre el pozo circular y deje caer cuatro gotas de la muestra extraída al área indicada en el dispositivo de prueba.

Deberás esperar unos 15 a 25 minutos para obtener los resultados de la prueba.

- Si no hay línea C y solo hay T, el resultado no es válido y se debe realizar otra vez.

- Si el resultado es C, es negativo para COVID-19.

- Si el resultado es C y T, es positivo para COVID-19.

SEGUIR LEYENDO