Autotest COVID-19: cómo usar el kit paso a paso para un adecuado diagnóstico

Las autotest COVID-19 o test rápido que se empezaron a vender en farmacias y boticas de todo el país se encuentran agotadas por ahora, pero se estima que en las próximas semanas estos kits vuelvan a estar en stock y a precios accesibles para el público, según informó la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas.

Antes de agotar su venta online, los precios de estos autotest COVID-19 tuvieron un costo de 200 soles, pero que “en comparación con los de antígenos y PCR que usan los laboratorios y los profesionales de la salud, estos son mucho más baratos”.

Sin embargo es necesario que la persona que use esta prueba sea muy cuidadosa al momento de realizar este test, leer las indicaciones y diagnosticar si está contagiado de COVID o no.

Asimismo, se ha hecho un llamado a las autoridades de salud a realizar una campaña de educación no solo para orientar sobre el uso adecuado de estas pruebas, sino para conocer quiénes y cuándo se deben utilizar para evitar el acaparamiento y desabastecimiento de estos productos.

PASO A PASO

El kit de autodiagnóstico COVID-19 incluye un hisopo nasal recolector de la muestra, un tubo con líquido para el análisis y un dispositivo de prueba

Recuerda que existen pruebas de diferentes fabricantes y puede que hayan indicaciones que varían entre marcas, por eso es indispensable que se lean las instrucciones y se sigan al pie de la letras.

Es muy importante que antes de manipular el kit y realizar el test, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos, séquese bien.

Este tipo de autotest se deben hacer, si la persona tiene síntomas COVID-19, a las 72 horas después del contacto con quien se haya contagiado.

A coronavirus disease (COVID-19) antigen self-test kit is seen in this illustration photo, amidst the spread of the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, in London, Britain, December 29, 2021. REUTERS/Toby Melville

Paso 1: Verifique la fecha de vencimiento y el buen estado del producto

Paso 2: Retire el dispositivo de prueba y verifique que esté intacto.

Paso 3: Use la prueba inmediatamente después de abrir la bolsa

Paso 4: Retire el tubo que contiene el líquido y una tapa de boquilla. Retire el sello del tubo con cuidado sin derramar el líquido en su interior.

Paso 5: Límpiese los fluidos nasales usando un pañuelo de papel

Paso 6: Retire el hisopo nasal recolector de la muestra agarrando el mango y no la almohadilla suave de la punta. Incline la cabeza ligeramente hacia atrás (unos 70°).

Paso 7: Inserte la punta del hisopo 2cm. en una fosa nasal, en paralelo a su paladar, hasta encontrar resistencia. No aplicar presión.

Paso 8: Gire el hisopo durante unos 15 segundos contra la pared nasal cuatro veces. Repita el proceso con el mismo hisopo en la otra fosa nasal.

Paso 9: Introduzca el hisopo en el tubo hasta que la almohadilla suave se sumerja en el líquido. Apriete el tubo en la parte inferior y revuelva el hisopo por más de 10 veces.

Pasa 10: Retire el hisopo mientras aprieta los lados del tubo. Presione la tapa de la boquilla firmemente sobre el tubo.

Paso 11: Coloque el dispositivo de prueba sobre una superficie plana. Sostenga el tubo en posición vertical sobre el pozo circular y deje caer cuatro gotas de la muestra extraída al área indicada en el dispositivo de prueba.

Posteriormente deberás esperar unos 15 a 25 minutos para obtener los resultados de la prueba.

- Si no hay línea C y solo hay T, el resultado no es válido y se debe realizar otra vez.

- Si el resultado es C, es negativo para COVID-19.

- Si el resultado es C y T, es positivo para COVID-19.

