Autotest COVID-19 en Perú: precio, dónde comprarlo, tiempo de espera y todo sobre la prueba de detección

Getty

Desde que el gobierno del Perú implementó algunos centros de detección para pruebas COVID-19, se han visto largas colas en distintos puntos de la capital. Sin embargo, un producto farmacéutico podría cambiar la forma de detección del virus en nuestro organismo y se trata del autotest del COVID-19.

Ante esta problemática, el titular del Ministerio de Salud (Minsa), Hernando Cevallos, informó este lunes que los autotest COVID-19 están autorizados para ser comercializados a nivel nacional. “La gente puede ir y comprarlo. Y si bien puede haber un margen de error, también ayuda. Nosotros de ninguna manera descalificamos que la persona vaya y pueda ir a adquirir esta prueba para hacérsela”, precisó el titular del Minsa en entrevista a Exitosa.

Muchas preguntas se vienen a la mente con este dispositivo. ¿Cómo funciona? ¿Dónde se adquiere? ¿Cuánto cuesta? ¿En cuánto tiempo me dan los resultados? Para empezar, según confirmó el ministro, las pruebas ya se pueden adquirir en farmacias y boticas a nivel nacional.

Este es el equivalente a una prueba antígena, por lo que existe un margen de error. Uno de los productos que se venden en Perú es el Test Nasal SARS-CoV-2 Antigen Self del laboratorio Roche. Este producto trae un hisopo que se introduce en la nariz, un dispositivo de prueba y unos tubos con líquidos para el testeo.

Según indica en las instrucciones, la persona debe inclinar la cabeza hacia atrás, insertar el hisopo con la almohadilla suave hacia adelante en la fosa nasal izquierda, deslizar dos centímetros en paralelo al paladar, hasta encontrar resistencia. Una vez allí, girar cuatros veces durante 15 segundos contra el recubrimiento de la fosal nasal. En la otra fosa nasal se realizará el mismo procedimiento.

Ese hisopo se introduce en un tubo con un líquido. Luego se coloca en el dispositivo de prueba. Los resultados tienen que ser leídos después de 15 minutos y antes de los 30 minutos.

En el dispositivo de prueba hay dos letras. La C significa línea de control que muestra si la prueba funciona correctamente, mientras que T es la línea de prueba que indica el estado de la infección.

Si no hay línea C, el resultado no es válido, es decir, esa prueba no funcionó y se debe realizar otra. Si aparecen las líneas C y T, esto indica que la prueba funcionó correctamente y que el resultado es positivo, incluso si las líneas son débiles, y es muy probable que la persona tenga el COVID-19. Si solo aparece C y no T, entonces el resultado es negativo, entonces es poco probable que tenga el COVID-19.

¿Cuánto cuesta el autotest? Según la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas (Anacab) el precio de esta prueba oscilará entre los S/ 20 y S/ 45. Aclaran que este costo dependerá de los costos del fabricante y de la marca. “Las farmacias y boticas no realizan la importación de forma directa, depende de la disponibilidad local existente, es por ello que la procedencia de los tests estará sujeta a los laboratorios fabricantes”, señalan.

MAYOR INFORMACIÓN AL USUARIO

Gustavo Rosell, viceministro de Salud Pública, comentó este martes que las pruebas de autotest son para el sector privado, y están a la venta en algunas farmacias privadas. “Nosotros lo que hemos hecho es comprobar la facilidad de su aplicación y que las instrucciones puedan ser entendidas y aplicadas por las personas que van a adquirir ese producto. Nuestro entender es que no es tan simple la aplicación y las instrucciones no son tan claras”, aseveró.

Agregó que como Ministerio de Salud emitirán un comunicado que facilite que las personas puedan aplicarse este autotest, y que sepan qué hacer en caso salgan positivos o negativos, entendiendo que en algunos casos hay falsos negativos. “Como nosotros siempre decimos en el Minsa, lo que prima es el criterio clínico por sobre cualquier resultado de una prueba diagnóstica. En los próximos días, ya estamos trabajando las comunicaciones y orientaciones del caso”, indicó.

MAYOR COMPETENCIA

En tanto, Ángela Flores, directora ejecutiva de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos del Perú (Alafarpe), señaló que esta innovación servirá como complemento a la estrategia que tiene el Minsa contra la COVID-19 y una visión descentralizadora que pueda dar lugar al autotesteo con insumos de calidad.

Comentó que esta prueba ya se viene aplicando en países de alta vigilancia sanitaria desde el año pasado, teniendo resultados positivos. Incluso en muchos estados con mayor financiamiento en el sector salud, los ministerios realizan plataformas para que los ciudadanos puedan reportar los resultados del autotest.

Lo que hoy tenemos en el Perú es el acceso al producto que podrá ser adquirido en las cadenas y boticas. Como gremio se comprometen a coadyuvar por el correcto uso de estos dispositivos.

“En este momento hay varias marcas que han recibido la autorización, creo que conforme los stocks vayan llegando al país, esto motivará que haya mayor competencia y podamos tener mejores condiciones económicas. En comparación con las pruebas normales para detección de COVID-19 estas son de menor costo y eso es algo a destacar”, anotó Flores.

Puntualizó que es importante que este autotesteo se haga cuando hay sospecha de infección y cuando hay síntomas. Arroja el resultado en 15 o 30 minutos.

SEGUIR LEYENDO: