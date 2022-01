Hernando Cevallos descartó que la pandemia de la COVID-19 esté cerca de finalizar en Perú

No es el inicio del fin de la pandemia de la COVID-19 en Perú. Foto: Andina.

El titular del Ministerio de Salud, Hernando Cevallos, descartó que la pandemia de la COVID-19 esté entrando a su recta final , en relación a lo que habían anunciado distintos expertos a nivel mundial ante la aparición de la variante Ómicron, la cual es mucho más contagiosa que sus predecesoras.

“No, ojalá el Ómicron fuera el inicio del fin de la pandemia. No olvidemos que tenemos continentes enteros como África que recién está en el 30% de la población vacunada y el virus circula libremente, esto facilita las mutaciones, entonces puede salir un nuevo virus que nos complique todavía”, indicó a Canal N.

“No ha habido una democracia de la vacuna en todo el mundo, el Perú es uno de los pocos países afortunados que hemos logrado esto por distintas razones”, continuó.

Por tal motivo, y ante la gran cantidad de casos positivos al nuevo coronavirus en la tercera ola que azota al Perú, el titular del Minsa exhortó a la población a no bajar la guardia ante el mortal virus y completar su esquema de vacunación con las tres dosis.

“No hay que confiarse, hay que seguir cuidándose, nos hemos vacunados en un porcentaje muy importante, pero no podemos bajar la guardia. Hay que cuidarnos porque el volumen de contagios por el Ómicron no puede hacer colapsar incluso si no nos seguimos vacunando”, comentó.

En otro pasaje de la entrevista, el ministro Cevallos explicó el porqué rebajaron los días de cuarentena o asilamiento que debe atravesar un paciente contagiado de COVID-19. La máxima autoridad en Salud alegó que los cambios en el modo de enfrentar a la pandemia se deben a la aparición de nuevas variantes, y el sistema podría seguir alterándose si continúan apareciendo más variantes.

“Hay que entender que Ómicron es cuatro o cinco veces más contagiosa de la variante Delta que hemos tenido, pero es una variante que tiene un periodo de incubación más breve de días, por lo que contagia más rápidamente y los síntomas que puede presentar están entre 5 a 7 días”, ilustró.

“Por lo general, en los estudios preliminares que se están haciendo en distintos países del mundo, el proceso de contagio de este virus estaría justamente en el momento que tiene mayor cantidad de síntomas el paciente, que son entre 3 a 5 días. Por eso es que se ha disminuido el tiempo de aislamiento, como es en Francia, Estados Unidos, Israel”, agregó.

Por el momento, la reducción de la cuarentena o asilamiento a los pacientes COVID-19 solo será para Lima Metropolitana y Callao, donde la variante Ómicron es la que predomina, caso contrario a lo que sucede en regiones.

“En el resto de las regiones, de acuerdo a como se vaya incrementando la variante Ómicron, veremos si es conveniente reducir también el tiempo de aislamiento, en el resto del Perú predomina la Delta”, manifestó.

Cevallos enfatizó en que, si pasado los 10 días de aislamiento, el cuadro clínico no mejora y persiste la fiebre, entre otros síntomas, esa persona “necesita un control médico para ver si mantiene la cuarentena”. “Pero en la gran mayoría con Ómicron, los pacientes presentan de cuadros leves a moderados”, expresó.

Por último, adelantó que estima que la tercera ola de la COVID-19 en Perú durará entre dos a tres meses.

