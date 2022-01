Yahaira Plasencia: emprendedora acusa a la cantante de no cumplir con publicidad y quedarse con sus prendas

Emprendedora denuncia a Yahaira Plasencia de no cumplir acuerdo de publicidad. (Foto: Instagram/ Tiktok)

La salsera Yahaira Plasencia fue acusada de no cumplir con sus acuerdos de canjes y quedarse con unas prendas y bloquear a emprendedora. A través de un video de Tiktok, la usuaria Allison Horna hizo la denuncia pública.

“En el mes de julio nos contactamos con esa señorita para que nos pueda hacer publicidad por medio de sus stories con un pantalón, un jean, que es lo que vendo en mi emprendimiento. Todo bien, se lo mandamos, lo subieron, nos ayudó una en que otra venta porque no fue algo wao, entonces todo chévere”, contó la joven en un primer video.

Después de ello, la propia cantante - según cuenta la emprendedora - les volvió a escribir para volver a hacer canje y les pidió dos pantalones. Es aquí donde empezaría su vía crucis con Yahaira Plasencia.

“No nos respondió, se le escribió el 25, el 26 y el 27 nos responde que estuvo full, luego ya no nos volvió a hablar. Y ese día, el 31 de julio nunca puso la historia, se zurró, nos mintió, en fin”, explicó Allison Horna, quien le escribió seis meses después para decirle que ya no le interesaba su publicidad y que proceda a pagar las prendas.

“Le dije que ya no quería su publicidad. La muy viva, porque para mí es una viva pone el chat en modo efímero y me pone ‘no lo llegué a leer por completo’. Me dijo que le mande más jeans para que nos haga la publicidad. ¿Qué le pasa?, qué nivel de conchudez”, señaló la joven, quien solo le recalcó que quería el pago de las prendas y que estaba capturando la conversación.

Es aquí cuando Yahaira, según cuenta Allison, se enoja y le pregunta por qué hace capturas a sus mensajes, asegura que le va a pagar, pero termina bloqueándola. La emprendedora al no poder comunicarse con la cantante, procedió a escribirle de su cuenta personal, pero tampoco tuvo respuesta. Es ahí donde decide hacer pública su denuncia.

Hasta el momento la salsera no se ha pronunciado sobre estas acusaciones. Cabe recordar que son varas las figuras que usan esta modalidad para conseguir prendas, a cambio de canjes. Es decir, les dan la prenda y ellos deben hacerle publicidad a la marca a través de sus redes sociales. Sin embargo, en esta ocasión, la emprendedora acusa a la cantante de no haber cumplir con su parte del trato.

YAHAIRA PLASENCIA HABLA DE FIESTA DE JEFFERSON FARFÁN

La cantante Yahaira Plasencia opinó sobre la fiesta de Paolo Guerrero, donde Daniela Darcourt fue contratada para cantar, recibiendo los elogios de Jefferson Farfán, su expareja.

“Para empezar siempre se me va a vincular con Jefferson, creo que eso es inevitable, de hecho que hayan elogiado a Daniela y haya cantando en su cumpleaños (de Paolo Guerrero) me parece súper bien. Como siempre lo he dicho, Daniela es una artista que está dejando el nombre del Perú en alto”, indicó la cantante, a quien en muchas ocasiones se le ha querido rivalizar con la salsera.

Asimismo, la exintegrante de Esto es Guerra señaló que le parecía muy bien que hayan contratado a Daniela Darcourt antes a que ella, pues sin duda es una de las mejores artistas que tiene el Perú en estos momentos.

“Que la hayan contratado para cantar está perfecto, yo nunca puse ninguna indirecta para nadie, yo estoy en mis cosas proyectada en lo mío, me meten en algo que no tengo nada que ver”, añadió.

