Kunno confesó que fue víctima de abuso sexual y bullying antes de llegar a TikTok

Kunno relató que fue víctima de abuso sexual hace algunos años. El tiktoker estuvo de invitado al programa del Escorpión Dorado, donde se sinceró sobre el traumático suceso. Según el creador de contenido, esto sucedió mientras vivió en Monterrey, de donde es natal.

La celebridad de Internet previamente había contado que tuvo que aprender a defender, a golpes, debido a que sufría de bullying. “Luego se aprovechaban de mí. Yo pasé por un abuso, por eso me tocaba defenderme”. El Escorpión Dorado quiso especificar de qué tipo de abuso hablaba: “Abuso sexual”, reconoció Kunno.

Esto sucedió en el tiempo en que el influencer trabajaba en una discoteca en Monterrey. Ahí, mencionó, lo contrataban para amenizar las noches con bailes y siendo el anfitrión o host. Un día, Kunno tomó bebidas embriagantes, lo cual mermó su estado de percepción.

El tiktoker Kunno contó cómo fue su abuso sexual que sufrió (Video: YouTube/ PelucheEn ElEstuche)

“En una de estas fiestas, yo me pasé de la raya y estaba medio inconsciente, y así fue como se aprovecharon. Bueno, no estaba inconsciente, sino que estaba consciente, pero no tenía movimiento en mi cuerpo, no tenía cómo defenderme”, aceptó. Debido a su estado, Kunno no pudo reconocer quién había sido su agresor sexual.

Fue a raíz del traumático hecho cuando sus amigos le enseñaron varias técnicas de defensa personal. En ese entonces, recordó el creador de contenido, él y sus amigos tenían 18 años de edad. “Hicieron un Fight club”, bromeó el Escorpión Dorado.

“Yo era fuerte. Ahorita me da miedo pelearme, allá (en Monterrey) soltaba unos”, comentó Kunno. “Yo era Guillermo, no era Kunno”, agregó. El influencer destacó que golpeaba con el puño cerrado. “Sí tienes la mano pesada, sí soltó el gacho”, dijo hilarantemente el Escorpión Dorado.

Kunno es originario de Nuevo León (Foto: Instagram/@papikunno)

En ese mismo video, Kunno habló sobre cuándo descubrió sus preferencias sexuales. “Es que nunca salí del clóset porque mi mamá siempre me apoyó. Nunca tuve que decirle. Ella sabía que desde chiquita yo era un hada”, relató.

También agregó que durante su infancia le pedía hadas, muñecas y disfraces de sirena a Santa Claus. De igual modo, aceptó que haber crecido junto a su hermana lo ayudó a sentirse más seguro de sí mismo. Kunno concluyó que siempre estuvo consciente de sus preferencias, a comparación de otros de sus amigos quienes después lo descubrieron.

No obstante, no fue hasta su adolescencia cuando pudo apalabrar sus gustos. “A los 13 años fue cuando yo dije: ‘Okey, ya sé los términos, entonces soy una persona homosexual’”.

Kunno participó en el reality de Televisa "¿Quién es la Máscara?" (Foto: YouTube/ ¿Quién es la Máscara?

Recientemente, Kunno causó polémica al autodefinirse como pansexual, pero inmediatamente lo eliminó y se arrepintió de haberlo comentado. El concepto utilizado por el influencer se refiere a una persona que puede sentir atracción, física, emocional o mentalmente, por cualquier gente sin distinción de su sexo, género, identidad u orientación sexual.

Kunno se declaró pansexual el pasado 28 de diciembre, como parte del Día de los inocentes en México. Esto lo notificó en Instagram y según lo que mencionó, había estado experimentado en los últimos meses.

Kunno se declaró pansexual, pero era una broma (Fotos: Instagram @papikunno/ Pixabay)

No obstante, cuando la publicación se hizo viral, al tiktoker no le quedó más que borrarlo y reconocer que fue una broma. “Así es la vida, venimos a amar, disfrutar y también a divertirnos. ¡Feliz Día de los Inocentes!”, comentó la celebridad de Internet.

Algunos de los cibernautas pidieron que Kunno se disculpara públicamente, pues su chiste ofendió a la comunidad LGBT+. Además de haber eliminado la controversial publicación, el influencer destacó que durante el 2022 buscará estar más lejano de la polémica. “No le hagan caso, es el mismo que cree que lo van a elegir para el Super Bowl”, fue uno de los comentarios que destacaron en su publicación.

“Yo diciendo que a partir del 1ero de enero seré alguien sereno, tranquilo y estaré fuera de problemas”, escribió Kunno en un audiovisual publicado en sus redes sociales.

