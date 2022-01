Robotín confiesa que vendió la moto que le regalaron en Fábrica de Sueños y perdió el dinero en el casino

El cómico vendió a 3 mil soles la moto que le regalaron en Fábrica de Sueños. (Foto: Facebook)

Alan Castillo, más conocido como Robotín, sigue sorprendiendo con sus polémicas declaraciones en B&H Podcast, de los youtubers Héctor Reg y Bejandoes, donde reveló que vendió la moto que le regalaron en el programa Fábrica de Sueños para irse a jugar al casino, donde terminó por perderlo todo.

Esta revelación se dio cuando uno de los entrevistadores le preguntó al popular humorista cuánto ganaba con sus presentaciones, a lo que Robotín contestó que entre 500 a 800 soles. “No es tanto, no es como Brenda Carvalho que gana como 8 mil”, sostuvo en el espacio de Youtube.

Sin embargo, Robotín señaló que la vez que más ganó dinero fue en Arequipa, donde le llegaron a pagar mil dólares por un show de hora y media. Sin embargo, los 3 mil soles que le dieron al contado los usó para irse al casino debido al gusto que tiene por las apuestas.

“¿Qué estoy contando? Ya no voy a tomar creo. Mi mamá no mira Youtube, ¿no?”, dijo al ver la reacción de los entrevistadores y la de su propia novia, Robotina, quien lo miró enojada por la tremenda confesión.

Fue en ese preciso momento que el cómico decidió hablar más sobre su probable adicción a la casa de apuestas. Y es que, según sus propias declaraciones, vendió la moto que le regalaron en Fábrica de Sueños para seguir jugando.

“ Yo he estado en Fábrica de Sueños, me regalaron una moto, la vendí, tres mil soles, cero kilómetros … ya saben pues… Pero qué rico se siente cuando uno entras y las azafatas, joven gaseosa, cigarrito, sanguchito, metes tu plata en la máquina, pero después caminar desde el Mega Plaza hasta al aeropuerto, tres de la mañana, ni pal pasaje y pateando latas”, expresó Robotín para sorpresa de todos.

En un intento de suavizar sus declaraciones, el cómico aseguró que no siempre ha terminado de esa manera. “Yo he ganado también, pero a veces… regresas con lo ganado con lo ganado y es la misma vaina”, señaló entre risas.

NO TENÍA DINERO

En ese mismo podcast, Robotín explicó por qué decidió pedirle ayuda a Andrea Llosa, conductora del programa Andrea, para saber si sus hijos eran realmente de él, ya que sospechaba que su expareja Jazmín Rojas le estaba mintiendo.

“Quise saber la verdad y como estábamos en pandemia, estaba aguja, estaba misio. Eran tres pruebas de ADN lo que yo quería pedir, era como 4 mil soles. Lo pensé cien veces. Dije ‘si se vuelve viral, todo el mundo me va a j***, que ch***’. Mi verdad es mi verdad”, señaló.

El artista callejero indicó que, pese a tener dudas sobre la paternidad de dos de sus hijos, le pidió a la producción que también le realizara una prueba de ADN a su hija mayor. “Por si acaso… como el programa paga… Dije ‘ya estoy allí’. Si ella salía también (que no era su hija), la hubiese matado”, expresó.

Recordemos que en esa edición, la conductora de ATV reveló los resultados de las pruebas de ADN. La niña mayor sí resultó siendo su hija, pero los otros dos pequeños no. Esto causó la sorpresa de Robotín, ya que él solo tenía dudas sobre el último niño.

Fue allí cuando el cómico no aguantó las lágrimas y le reclamó a Jazmín Rojas con la voz rota: “No por favor no. Mala eres, ¿por qué me hiciste esto?”. Todo esto ante la mirada culpable de su expareja.

“Me mentiste, me dijiste que dudabas del último, pero que no dudabas de tu segunda hija. ¿Qué pasó? ¿Tienes la idea del dolor que has provocado en este momento?”, reclamó a su pareja.

Debido a esta reacción, Robotín se convirtió en blanco de burlas en redes sociales; sin embargo, otro importante grupo le brindó su respaldo.

