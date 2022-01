Congreso: al menos cien trabajadores se habrían contagiado de COVID-19

A poco de confirmarse el inicio de la tercera ola de COVID-19, se ha confirmado que ya se superó el promedio de contagios diarios en comparación con las otras dos olas. No solo en los centros de salud se ven los efectos de esta nueva etapa de la pandemia, sino también en las instituciones públicas como es el caso del Congreso de la República. El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Congreso (SITRACON), Tulio Vizcarra, señaló a Infobae que “por lo menos deben ser más de cien los contagiados”.

Asimismo, aseguró que desde el SITRACON no manejan un número exacto de contagiados porque dicho registro lo tiene el servicio médico de la entidad . “Incluso ellos no cuentan con la data real porque hay despachos congresales que están cerrados. No sabemos si los congresistas y su personal también están contagiados porque no han avisado”, agregó el representante de los trabajadores del Poder Legislativo.

Ante la grave situación que enfrenta nuestro sistema sanitario, Vizcarra envió una carta a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, en la que se señala que, hasta la fecha, “no existe un control en las puertas de ingreso, no se toma temperatura, menos se utiliza alcohol, ni mascarillas, ni guantes, entre otros implementos de bioseguridad, poniendo en grave riesgo la salud no solo de los trabajadores, sino de los visitantes a las diferentes oficinas, que en los últimos meses se ha incrementado en un cien por ciento”.

La misiva que fecha el 4 de enero del 2022, solicita que el departamento de Recursos Humanos brinde la información real sobre la cantidad de casos COVID confirmados entre los trabajadores de la institución. Además, se señala que las tomas de pruebas moleculares se realizan “esporádicamente, cuando deberían realizarse diariamente, considerando que el Gobierno Central ha declarado oficialmente que nos encontramos en la tercera ola, para la cual tampoco estamos preparados”.

“Se ha perdido la vida de más de 30 trabajadores del Congreso, de los cuales 8 se enfermaron mientras realizaban sus labores. Los otros 22 se enfermaron en sus casas y fallecieron ahí”, recuerda Vizcarra quien, además asegura ser persona vulnerable, ya se contagió de COVID-19 durante la segunda ola. “Depende mucho del cuidado de cada uno. Esta nueva variante ha demostrado ser más contagiosa, pero felizmente tenemos las vacunas que nos protegen”, agregó.

MEDIDAS ADOPTADAS

Tras la publicación del comunicado, Vizcarra, como secretario general del SITRACON, y la presidenta del Congreso, sostuvieron una reunión donde se le presentó las demandas antes mencionadas. El Parlamento informó esta tarde a sus trabajadores que se realizarán pruebas de descarte de COVID-19 desde mañana hasta el viernes. Según el cronograma entregado, se están destinando 200 pruebas por cada edificio que conforma el Congreso de la República. Los trabajadores deberán acudir al Palacio Legislativo para tomarse la prueba correspondiente.

Otro comunicado emitido hoy señala que las “sesiones del Pleno, comisiones y otros grupos de trabajo se realizarán de manera semipresencial”. Respecto a la asistencia, esta recaerá sobre el propio congresista, el mismo que deberá contar con las dosis requeridas para ingresas a las instalaciones del Congreso. Las intervenciones, para aquellos que decidan asistir al hemiciclo, no serán desde sus escaños pues “se instalarán dos podios debidamente separados para las intervenciones”, señala la misiva.

Tulio Vizcarra señaló a Infobae que las medidas adoptadas son una reacción a la carta enviada por el SITRACON y aseguró que desde la Mesa Directiva hubo una respuesta positiva ante la tercera ola de contagios de COVID-19 que viene atravesando el país.

