Pedro Suárez Vértiz borra publicación donde apoya a joven que agrede a policías: “A pedido de mi amigo la eliminé”

Después que el cantante Pedro Suárez Vértiz sorprendiera al publicar un post en su cuenta de Facebook sobre el joven que insultó y agredió a la policía en Miraflores, no pasaron muchas horas para el artista decidiera eliminar la publicación.

Según cuenta el propio cantante, borró su post a pedido del padre del joven, a quien llamó sobrino en la publicación.

“A pedido de mi amigo Claudio Orlandini procedí a eliminar la publicación de hoy. Gracias por la comprensión”, escribió Pedro Suárez Vértiz, adjuntando la foto de una guitarra.

Cabe indicar que en su post, Suárez Vértiz salió en defensa del muchacho, indicando que la policía también lo agredió y que el video que prueba ello desapareció “misteriosamente”

“Querido Claudio, no tienes idea de cuán orgulloso estoy de ti. No solo por ser uno de los mejores ingenieros de sonido de toda Hispanoamérica (dicho por Miguel Ríos, Charly García, Foreigner, etc.), sino por tu excelente papel de padre con mi sobrino Stefano. Aunque no lo vea desde que nació”, se puede leer en su texto.

“No sabes los años que te has ahorrado en educación, y lo que ha ganado Stefano en madurez, con la viralización de los hechos. Dios siempre sabe lo que hace”, agregó.

Asimismo, aseguró que los policías también agredieron al joven, pateándole en la rodilla, producto de ello tuvo que ir a la clínica.

“Te felicito también por no denunciar públicamente la lesión de clínica en la rodilla de tu hijo, producto de la pateadura que le propinaron y que extrañamente, la grabación de la misma, no fue entregada por Serenazgo a los medios de comunicación, ni subida a redes sociales”, dijo.

“Hubo una infame agresión verbal contra Serenazgo, si. Pero previamente hubo una infame agresión física contra tu hijo. La pateadura no justifica lo que vociferó el chico ni viceversa”, concluye el post que fue eliminado.

El la reciente publicación, el cantante no explica las razones del pedido del padre, solo pide la comprensión de sus seguidores.

Cabe indicar que no es la primera vez que Pedro Suárez Vértiz se refiere a casos de coyuntura en su publicaciones, logrando muchas veces la rápida reacción de los usuarios, quienes ha aprendido a quererlo u odiarlo. Lo cierto es que algún tipo de sentimiento generan los post del ya polémico personaje.

¿CUÁL EL CASO DEL JOVEN QUE AGREDIÓ A POLICÍAS EN MIRAFLORES?

El 9 de enero, a horas de la madrugada, un joven que se encontraba en una reunión social, sale en pleno toque de queda a comprar bebidas alcohólicas. Los vecinos del distrito de Miraflores realizaron la llamada a los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes se acercaron a la cuadra tres de Lord Cochrane.

Panamericana mostró imágenes donde el joven se encuentra con un motorizado, del cual recibió la compra. Los agentes de la PNP se acercan y él reacciona de manera violenta ante el intento de las autoridades de cumplir con su labor.

“Tu no tienes idea de quién es mi familia, chistoso. Dame tu placa ahorita. ¿Quieres que te grabe?”, le dice en un primer momento al serenazgo para luego empujarlo y correr hacia la puerta de su domicilio.

Lo que más señalaba este joven era la procedencia de su familia, ya que aseguró que está compuesta por varios abogados y se resistió a ser llevado a la comisaría hasta que su papá apareciera.

APARECIÓ EL PADRE

Cuando apareció el padre, el joven ya estaba siendo escoltado hasta el vehículo que lo transportaría a la dependencia indicada. Este tuvo una reacción inesperada, mientras que los agentes le comentaban lo sucedido.

“Cállate la boca mier..., ya? Cállate la boca”, se escucha decir al padre mientras le da un golpe en la cabeza.

En las imágenes se muestra cómo el padre no apaña la actitud de su hijo ante los serenos de la zona.

“Tu no puedes obligar a una autoridad a que te quite algo. Cállate la boca. Escúchame una cosa, hijito. Tu ya no eres un menor de edad”, decía el padre mientras el hijo le interrumpía constantemente haciendo mención que le sacaron sangre de las muñecas.

“Cállate la boca, por dios. ¿Quieres que te reviente con dos patadas aquí en frente de todo el mundo? No seas imbécil. Hay momento en los que uno tiene que callarse la boca”, dijo el señor que trataba de hacer entrar a razón a su hijo intervenido.