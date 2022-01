Brunella Horna se conmueve al hablar sobre su abuelo tras ser dado de alta de UCI: “Es un milagro”

Brunella Horna confesó que no pudo viajar a Chiclayo en Navidad debido al delicado estado de salud de su abuelo. (Foto: Composición)

Brunella Horna abrió su corazón en el set de América Espectáculos al hablar sobre su abuelo, quien estuvo internado cerca de un mes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por un complicado problema de salud que casi le cuesta la vida.

La modelo y empresaria informó con gran felicidad que su abuelo ya se encuentra mejor y ya ha sido dado de alta del establecimiento de salud, algo que ella considera una verdadero “milagro”, pues su situación no era para nada favorable.

“Ha estado 35 días muy delicado. Los doctores solo nos daban malas noticias, pero hemos tenido tanta fe... Yo creo mucho en la Virgen, en el poder de la mente. No hubo un día que no haya ido a la clínica a verlo, desde afuera porque cuando estás en UCI no puedes entrar”, recordó la exchica reality.

Además, Brunella señaló que diciembre resultó siendo un mes muy difícil para ella, pues tenía un viaje planeado a Chiclayo para pasar Navidad con su familia y porque su trabajo como empresaria resulta agotador durante esas fechas.

“Todo cambió. Diciembre para mí es un mes de mucho trabajo, yo dejé absolutamente todo. Fue un mes difícil, pero lo más importante es que mi abuelo está bien”, expresó.

También agradeció a los doctores, enfermeras y a todo el personal de salud que cuidaron de su abuelo durante todo el tiempo que estuvo internado en la clínica.

“Que mi abuelo esté hoy en día en casa es un milagro, un milagro también para los médicos. Agradecer a los médicos, han hecho un excelente trabajo. A las enfermeras, que muchas veces no tienen reconocimiento, les agradezco muchísimo. Han tenido mucha paciencia”, indicó la rubia modelo.

Por otro lado, Brunella Horna destacó el soporte que le brindó su pareja Richard Acuña, congresista e hijo de César Acuña, quien no dudó en cuidar de su abuelo cuando este se encontraba enfermo.

“Como él trabaja en Chiclayo siempre lo va a ver… Somos súper unidos, mi familia es muy pequeñita, entonces somos muy unidos. Esto se ha visto cuando alguien pasa un mal momento. Toda mi familia estuvo en la clínica todos los días, en estos 35 días”, indicó la exintegrante de Bienvenida la Tarde.

La rubia modelo habló sobre la recuperación de su abuelo, quien permaneció 35 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). (Video: América TV)

EL FALLECIMIENTO DE SU ABUELA

En la misma edición de América Espectáculos, Brunella Horna recordó el doloroso fallecimiento de su abuela, ocurrido en el 2017. Esto lo hizo con la intención de reprender a Tilsa Lozano, quien se quejó en redes sociales porque una mujer la grabó sin su consentimiento en la playa.

“A mí me pasó que fue terrible… Cuando falleció mi abuela hace 5 años, se me acercó mucha gente a tomarme fotos, me grababan. Y uno no se puede quejar porque cuando yo decido entrar a la televisión y tengo mis empresas, porque la sacó provecho a la televisión, hay que aceptar las cosas que vienen consecuentemente (...) Así que a tener correa”, le aconsejó a la popular ‘Tili’.

SIN HIJOS POR EL MOMENTO

Durante la emisión del magazine matutino, Brunella Horna confesó cuál es la principal razón por la que todavía no quiere tener hijos con Richard Acuña, su pareja desde hace cuatro años.

“ Acepto que antes quería ser mamá hasta que tuve mi perrito, sé que es una comparación drástica, pero ‘Chema’ me llena tanto , tiene su coche y lo trato como un bebé. Justo hoy no tenía donde dejarlo, iba a traerlo. Más adelante seré mama, por ahora soy mamá de ‘Chema’”, expresó.

Rápidamente, la conductora Valeria Piazza coincidió con su compañera y señaló que ella también se compraría una mascota pues aseguró que cumplirá su sueño de ser madre en un par de años más.

