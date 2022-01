María Fe Saldaña, ex de Josimar, no mostrará imágenes de su bebé por esta razón

La joven empresaria ha decidido no publicar fotos de su hija. (Foto: Instagram)

María Fe Saldaña ha tomado la radical decisión de no compartir en redes sociales fotos o videos de su primera hija Jeliani, fruto de su fallida relación amorosa con el cantante Josimar. Así lo anunció a través de su cuenta de Instagram.

Desde que dio a luz el pasado 18 de diciembre de 2021, los seguidores de la joven se han mostrado entusiasmados por conocer a la primogénita de ‘El rey de la salsa perucha’. Por ese motivo, María Fe decidió mostrar la primera y única foto de su bebé recién nacida.

“Para toda la vida juntas. Te amo con todas mis fuerzas”, escribió junto a una tierna fotografía que, al parecer, tomó a pocas horas de haber traído al mundo a la pequeña.

María Fe publicó la primera imagen de su bebé luego de dar a luz. (Foto: Instagram)

Luego de ello, no volvió a subir más contenido sobre su hija a sus plataformas, pero sí sobre su renovada figura a tan solo dos semanas de haber dado a luz.

“Feliz Año Nuevo. Un poco tarde”, escribió la empresaria en una de sus historias en Instagram, donde se luce frente al espejo mostrando las prendas que vende en redes.

María Fe a 15 días de haber dado a luz a su hija. (Foto: Instagram)

Frente a los cuestionamientos de los usuarios al ver que no mostraba más fotos de su hija, la expareja de Josimar salió al frente para explicar por qué no publicará imágenes de su hija por el momento.

“ Por ahora no voy a mostrar a mi gorda porque así lo decidí, ya que hay mucha gente mala vibra y no quiero eso para mi gordita. A mí me da igual si es conmigo; pero a mi gordita si la voy a cuidar mucho”, dice en parte de su mensaje.

Asimismo, reveló que el nombre de su bebé significa “niña bonita”, que dio a luz por parto natural en compañía de su madre y que le está dando lactancia exclusiva a su hija, “pero más adelante será mixta”.

Mensaje de María Fe Saldaña. (Foto: Instagram)

CAMINOS SEPARADOS

Josimar y María Fe Saldaña habrían decidido terminar con la relación, luego de que el cantante fuera ampayado abrazando a una misteriosa mujer en Estados Unidos, país al que no pudo viajar María Fe por falta de visa.

Pero esa no fue la única vez que se le acusó de ser infiel. Meses atrás, Josimar fue captado por las cámaras de Magaly Medina besando a una joven colombiana en una discoteca. La misma mujer aseguró haber pasado la noche con él.

En agosto de 2021, las cámaras de Magaly TV La Firme captaron a la joven regresando a la casa de sus padres en Santa Anita, confirmando así que su relación con Josimar no daba para más.

“De hoy en adelante solo seremos tú y yo, prometo darte lo mejor de mí y nunca en mi vida dejarte sola porque eres el tesoro más preciado que Dios pudo darme”, publicó la joven cuando estaba embarazada.

JOSIMAR SIGUE EN ESTADOS UNIDOS

Mientras que María Fe Saldaña está disfrutando de las semanas de nacida de su bebé, Josimar sigue en el país norteamericano donde no solo ofrece conciertos de salsa, sino también disfruta de su romance con Yadira Cárdenas, con quien se acaba de casar en una ceremonia privada.

A pesar de estar alejado de su cuarta hija, el salsero ha señalado que siempre está al pendiente de la menor y que nunca la dejará desamparada. “Va a ser una niña que va a tener de todo, porque todo se lo voy a dar, así como a su mamá también (...) Yo a ningún hijo dejo desamparado”, expresó a Amor y Fuego.

Recordemos que Josimar viajó a Estados Unidos para impulsar su carrera artística. Sin embargo, recibió un mar de críticas por dejar en Perú a María Fe en cinta.

LOS HIJOS DE JOSIMAR

El cantante de salsa Josimar tiene cuatro hijos. Su primera hija se llama Jonely, fruto de su antigua relación con Milagros Aliaga. El segundo hijo lo tuvo con su ex Andrea García. El tercer hijo llegó en el 2017, siendo la madre Gianella Ydoña. Finalmente, María Fe Saldaña le dio al salsero un cuarto hijo.

Cabe resaltar que su esposa Yadira Cárdenas tiene aparte dos pequeños, por lo que Josimar asumiría la paternidad de seis menores. Pese a ello, el artista nacional quiere tener dos hijos más para completar los ocho.

“Dos tiene mi esposa, ya son seis. Tengo que hacer dos más para ser ocho. Así que tengo que practicar mucho, ¿verdad?, harto cebiche, harta concha negra”, declaró el intérprete entre risas.

SEGUIR LEYENDO: